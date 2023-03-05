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Лебеденко — самый возрастной голеадор в истории чемпионата России! Он побил рекорд, который держался 23 года

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В мае форварду «Торпедо» исполнится 40 лет.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:2
Торпедо М

«Торпедо» спаслось от поражения в гостевом матче с «Краснодаром» (2:2). На 70-й минуте команда Андрея Талалаева проигрывала 1:2, но через пару минут на поле появился Игорь Лебеденко и быстро сравнял счет.

Вот как это было: Равиль Нетфуллин направил мяч из глубины в штрафную на Романа Юзепчука, тот скинул под удар Лебенденко, а Игорь в касание пробил Матвея Сафонова.

Этот удар сделал Лебеденко самым возрастным автором гола (39 лет и 282 дня) в истории чемпионатов России. Форвард обновил рекорд Сергея Наталушко, который держался 23 года — 17 мая 2000-го нападающий «Сатурна» отличился в матче с «Локомотивом» в возрасте 39 лет и 247 дней.

Интересно, что лишь четверо в нашем футболе отличались после 39: помимо Лебеденко и Наталушко это Юрий Гаврилов («Асмарал», 39 лет 153 дня), а также Сергей Андреев («Ростсельмаш», 39 лет 137 дней).

Причем Игорь попал в эту компанию еще в первой части сезона. В 11-м туре нападающий «Торпедо» забил в ворота «Факела» (2:2), став самым возрастным автором гола в истории РПЛ, образованной в 2002 году. На тот момент ему было 39 лет и 4 месяца.

Теперь Лебеденко, которому в мае исполнится 40, удалось побить свое же достижение и стать еще и рекордсменом чемпионата России.

Кстати, кубковый рекорд также принадлежит Лебеденко — в сентябре он отличился в матче с «Сочи», став самым возрастным голеадором в истории этого турнира.

***

У Игоря уникальная карьера. Он дебютировал в составе «Торпедо» 21 год назад и впервые отличился в премьер-лиге в сезоне-2001/02.

Последние пять лет Лебеденко провел в ФНЛ и ПФЛ: выступал за «Торпедо», «Факел» и «Арарат». А свой последний гол в премьер-лиге до этого сезона забил в мае 2017-го (в составе «Ахмата»).

Игорь Лебеденко сейчас и&nbsp;в&nbsp;2002 году, когда он&nbsp;начал выходить на&nbsp;поле в&nbsp;основном составе черно-белых. Игорь Лебеденко: как выглядел автор самого «старого» гола РПЛ в начале века

Нынешний контракт форварда с «Торпедо» заканчивается летом — ходили слухи, что после этого Игорь станет тренером в системе клуба. Но, кажется, сам футболист готов продолжать играть.

«Каждый год мы с руководством встречаемся, общаемся. Если есть двустороннее желание, то продолжаем сотрудничество. Этот сезон для меня не последний? Не знаю, так говорить нельзя, по окончании сезона мы сядем с руководством и обсудим перспективы в будущем. Силы и желание есть, а дальше будет видно», — цитирует Лебеденко ТАСС.

Если форвард не закончит карьеру летом, то может замахнуться на другое достижение — в 40 лет в чемпионате России еще никто не забивал.

Игорь Лебеденко
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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