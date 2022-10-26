«Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

Скандалы
Сегодня, 15:40
Подмосковные «Химки» не побеждают уже 14 матчей подряд, а недавнее поражение от «Спартака» 0:5 стало самым крупным для команды в этом сезоне РПЛ.
В попытках повлиять на ситуацию «Химки» обратились к помощи священника. Тот посетил стадион, побывал на футбольном поле и в раздевалках, а также освятил помещения арены. Так в «Химках» решили исправить непростую ситуацию — команда с 9 очками идет на предпоследнем месте в таблице РПЛ.
«Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом", — заявил бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в беседе с «СЭ».
История со священником на базе стала поводом для шуток: сначала журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале посмеялась над идеей «Химок»: «Доброе утро! Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»
Затем Telegram-канал Арена Незыгарь высмеял инициативу клуба, выложив видео с шаманом и бубном.
«Химки» неожиданно решили ответить и выступили с гневным официальным обращением. Вот полный текст (пунктуация и орфография сохранены):
«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграм-канала Арена-незыгарь и прочих блогеров.
Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.
Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.
Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после — вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс — это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!
Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей.
При этом на домашнем стадионе «Химки» сыграют только через тур — 4-го ноября с «Оренбургом». А в ближайшем туре отправятся в гости к «Динамо».
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