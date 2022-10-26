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«Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

«Малахольной девице пора и честь знать». Футбольный клуб изгоняет бесов и обличает Собчак
Отдел футбола «СЭ»
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«Химки» на защите веры.

Подмосковные «Химки» не побеждают уже 14 матчей подряд, а недавнее поражение от «Спартака» 0:5 стало самым крупным для команды в этом сезоне РПЛ.

В попытках повлиять на ситуацию «Химки» обратились к помощи священника. Тот посетил стадион, побывал на футбольном поле и в раздевалках, а также освятил помещения арены. Так в «Химках» решили исправить непростую ситуацию — команда с 9 очками идет на предпоследнем месте в таблице РПЛ.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

«Химки» вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере. Во все свои битвы мы идем с Богом", — заявил бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в беседе с «СЭ».

История со священником на базе стала поводом для шуток: сначала журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале посмеялась над идеей «Химок»: «Доброе утро! Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

Затем Telegram-канал Арена Незыгарь высмеял инициативу клуба, выложив видео с шаманом и бубном.

«Химки» неожиданно решили ответить и выступили с гневным официальным обращением. Вот полный текст (пунктуация и орфография сохранены):

«К сведению Ксении Собчак, анонимного телеграм-канала Арена-незыгарь и прочих блогеров.

Просвещенное человечество давно отказалось от шаманских практик и суеверий. Но только не проукраинские телеграм-каналы и авторки с фамильным питерским иммунитетом. Они пытаются раздуть скандал из-за прихода священнослужителя в ФК «Химки». Событие, не предполагающее широкой огласки, получило в лице прозападных блогеров необычайный шум. Как по методичке. И что же пишут, о чем беспокоятся и что хотят обличить? Благословение и чин освещения пробудили необузданное желание оскандалить священнодействие.

Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют.

Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае. Кататься в катафалке, а потом припрятав хвост и копыта под белое платье невесты, ехать в карете с лошадьми в храм на Большой Никитской, где венчался Пушкин и Гончарова, а после — вечерний стриптиз в исполнении уже жены для широких масс — это и есть бесовский маскарад. Потуги Ксении противопоставить себя православной вере носят системный характер. Православию более 2000 лет, а малохольной девице на пятом десятке пора и честь знать. Угомонитесь уже!

Языческая линия, проявившаяся в публикациях западной сетки, не свернет нас с пути и лишь укрепит высокий дух христианских ценностей.

При этом на домашнем стадионе «Химки» сыграют только через тур — 4-го ноября с «Оренбургом». А в ближайшем туре отправятся в гости к «Динамо».

Дмитрий Губерниев. Губерниев об ответе «Химок» Собчак: «Приличные люди после такого находятся в ****»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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19%

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РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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