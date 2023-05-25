Огненный клубок Соболева. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о самом скандальном эпизоде весны в РПЛ.

Обществу надо на кого-то выплескивать свое раздражение — и этим кем-то сейчас стал Александр Соболев.

Справедливости ради, к такой реакции форвард шел достаточно давно. Но все равно случившееся в дерби вызвало небывалую волну хейта.

Ненавидели и освистывали Андрея Аршавина — за его невинную, в общем-то, фразу про ожидания и проблемы на Евро-2012.

Возмущались итоговой пресс-конференцией Станислава Черчесова после вылета с чемпионата Европы-2020.

Женская часть населения требовала крови Владимира Быстрова — после его предложения по коррекции фигуры Анны Семенович.

Артема Дзюбу с его home-видео обсуждали всей страной и на каждом ток-шоу.

Не говоря уже про сериальную судьбу Александра Кокорина с Павлом Мамаевым...

Время все лечит — и Дзюба сейчас заслуженно герой «Локомотива». Аршавин — самый уважаемый футбольный эксперт на ТВ. Черчесов — единственный успешный и востребованный российский тренер за рубежом. Кокорин — лучший футболист кипрской лиги.

Пройдет время — и точно так же позабудется скандал вокруг Соболева. Вопрос только в том, как быстро все уляжется и как сам форвард станет выходить из ситуации.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пока выбран путь молчания. На заседание КДК спартаковец прибыл с надвинутым на лицо капюшоном, извиняться под Рошей не стал и покинул зал, не бросив журналистам ни слова. Что контрастировало с опубликованным незадолго до этого постом в его Telegram-канале.

Замкнуться — путь в некуда. Как бы Александра ни поддерживали сейчас близкие, какие иностранные примеры подобных жестов ни находили бы СМИ, сколько бы ни было апелляций к общественному мнению, построенных на принципе «конфликт спровоцировал Роша», — основная претензия хейтеров формулируется так: «Следовало наказать жестче».

Признаться, Соболеву повезло — удали рефери Сергей Карасев только его, на что указала ЭСК РФС, и «Спартак» мог бы уступить в дерби, а вместе с поражением потерять шансы на серебряные медали. Насколько важно для клуба финишировать вторым, даже говорить не стоит. От этого напрямую зависит судьба Гильермо Абаскаля — как испанца будут воспринимать в футбольной среде в целом и в «Спартаке» в частности. Разумеется, тренер завелся, поставив перспективы Соболева в прямую зависимость от поведения игрока, несмотря на недавно продленный до лета 2026 года контракт.

Про ЭСК, кстати, хочется сказать сейчас несколько слов. Александр Бобров, главный эксперт России по судейству, не так давно указывал, что процедура изменения решения никак не прописана в документопроизводстве. И любые перемены в своих же вердиктах никем и никак не объясняются. Как, например, случилось в деле Павла Кукуяна после матча «Зенита» со «Спартаком», когда через сутки двое из членов комиссии поменяли мнения по ключевым эпизодам.

Красно-белые заявили, что обжалуют решение КДК. И не изменится ли позиция ЭСК по одному из самых громких скандалов этой весны? Многое могла бы прояснить опубликованная запись переговоров Карасева — когда судья общался с кем-то по радиосвязи, прикрыв рот ладонью перед удалениями Соболева и Роши, а также в моменте с назначением пенальти после падения Мозеса.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судейские вопросы остаются ключевой проблемой РФС, РПЛ, да и прочих лиг. Дело ведь не только в интерпретации эпизодов, но и в том, что происходит вне поля, — влияние на рейтинги арбитров, назначения, ВАР и так далее. Опять же звучало, что создана странная ситуация, когда сын — действующий рефери, а отец — инспектор (речь о Владиславе и Николае Левниковых). В спокойные времена тема остается узкопрофильной, но как только возникает очередной скандал — будь то красная Роше, удаление Валерия Карпина, ошибка ВАР, «кривой» 11-метровый, — поднимается волна недовольства судейством.

И при всем уважении к Карасеву, надо признать, что бурю в дерби невольно создал он. Не показав желтые карточки Роше и Соболеву ранее — одному за толчок в спину, а другому за то, что подбежал к лежащему после фола сопернику и заводил себя, крича на получившего микротравму бразильца. И доведя эти эмоции рядового для дерби эпизода до пиковых.

Но опять же, еще один эксперт по вопросам судейства, экс-рефери Игорь Федотов, поставил вопрос, как можно было назначать на такой матч Карасева, если Сергей несколькими днями ранее отработал встречу в Краснодаре, добираясь оттуда сложными логистическими коридорами.

Впрочем, это две разные сюжетные линии — поведенческая неадекватность Соболева и работа арбитров. Просто они сплелись в одну — уже после дерби.

Так сплелись, что теперь попробуй распутай.

Особенно в случае Соболева.

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