«Спартак» проиграет в Нижнем Новгороде, «Зенит» не победит в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и актер Сергей Белоголовцев.

«Оренбург» — «Сочи»

Йован Танасьевич — 2:2. «Оренбург» дома неплох, у него на стадионе искусственное поле. У команды сейчас подъем после победы над «Динамо» в Кубке, а «Сочи», напротив, играет после обидного поражения.

Сергей Белоголовцев — 1:1. «Оренбург» немного пришел в себя после плохих первых туров, где он выглядел слабым и неконкурентоспособным. «Сочи» наоборот сползает вниз. Команда никак не восполнила потери тренера и ведущих игроков.

«Химки» — ЦСКА

Йован Танасьевич — 1:3. «Химки» не закрываются, любят играть в атаку, но ЦСКА сильнее по составу. Армейцы — безусловные фавориты.

Сергей Белоголовцев — 1:3. Армейцы традиционно хороши, у них неплохое пополнение, новички уже вписались в игру команды. А «Химки» просто уничтожены. Никакой тренер не вытащит за уши этот клуб, он будет падать и бесславно вылетит.

«Локомотив» — «Урал»

Йован Танасьевич — 1:2. В туре должен быть сюрприз, поставлю на «Урал». «Локомотив» отлично сыграл в Кубке, но в чемпионате пока проблемы. Гончаренко — топ-тренер, его команда одержит победу.

Сергей Белоголовцев — 2:0. «Урал» как-то взбодрился, Гончаренко вдохнул в команду жизнь. Но и «Локомотив» выходит из штопора. Судя по последним матчам, москвичи не оставят шансов уральцам.

«Факел» — «Торпедо»

Йован Танасьевич — 1:1. Обе команды поменяли тренеров. Никто не хочет проигрывать, иначе ситуация в таблице будет очень плохая. Думаю, не будет открытого футбола, ничья устроит обоих.

Сергей Белоголовцев — 2:1. Приятно было видеть возвращение этих команд в высший дивизион. Они, конечно, слабее других, но иногда показывают хорошую игру, особенно «Факел». Воронежцы очень хороши при своих болельщиках, поэтому и выиграют.

«Зенит» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 1:1. Есть результат, который должен быть, но я рискну и поставлю на ничью. Вероятность победы «Зенита» — 95%, но я верю в «Ростов».

Сергей Белоголовцев — 4:0. «Ростов» — хорошая крепкая команда. Карпин на сегодня — лучший тренер РПЛ. Он создал крепкий коллектив, который отлично держался до 11-го тура, но «Зенит» разобьет даже этого соперника.

«Ахмат» — «Динамо»

Йован Танасьевич — 1:3. «Динамо» сейчас неплохо смотрится. Думаю, ошибки бело-голубые больше допускать не будут. Индивидуально москвичи немного сильнее «Ахмата». Ну и как болельщик я хотел бы, чтобы «Динамо» выиграло.

Сергей Белоголовцев — 2:1. «Ахмат» приободрился после ухода Талалаева, выглядит более веселым и мотивированным. «Динамо» играет плохо, выглядит трусливо, абсолютно не похоже на себя образца прошлого сезона, отсюда такие результаты.

«Нижний Новгород» — «Спартак»

Йован Танасьевич — 2:1. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов — динамовец, я поставлю на него. К тому же «Нижний» неплохо смотрится. «Спартак» фаворит, но я хочу, чтобы выиграли хозяева.

Сергей Белоголовцев — 0:1. Это тот самый матч, в котором класс разобьет порядок. «Нижний Новгород» выглядит неплохо подготовленным и хорошо обученным, но у «Спартака» исполнители гораздо сильнее, что поможет красно-белым добыть минимальную победу.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 2:2. Быстрые молодые команды, летящие в атаку. Мне нравится, как играют «Крылья» и «Краснодар». Думаю, будет больше трех голов и ничья.

Сергей Белоголовцев — 2:3. Обе команды веселые, молодые и задорные. Они обе мне нравятся. «Краснодар» в межсезонье укрепился, а «Крылья» отдали всех лидеров. Те, кто остался у самарцев, не смогут противостоять «Краснодару». Так как команды играют в открытый футбол, голов будет много.