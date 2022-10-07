ЦСКА сильнее «Спартака»? Как Уткин уходил из «Краснодара»? Что спасет «Локомотив»? Интервью Генича

Комментатор «Матч ТВ» — о главных героях и провалах РПЛ.

«У ЦСКА опять сломался Фукс — он вообще может из автобуса без травмы выйти?»

— Федору Чалову официально вернули первый гол в матче с «Химками». Плохой итог для вашего спора.

— Да, ему осталось совсем немного для победы (Генич и Чалов заключили пари на то, что футболист наберет 13 очков по системе «гол + пас». — Прим. «СЭ»). Ну, я уже сидел в последнем выпуске «Коммент.Лайв» в майке «Спартака». Но по нашему пари я должен в футболке «Спартака» прийти на матч с участием ЦСКА. Этого не произойдет в ближайшем туре — ЦСКА играет с «Динамо». Но в какой-то момент случится. Может, весной. Может, осенью успею на какую-то игру приехать.

Я рад за Федю! Он уже признался, что не думает о споре, это его никак не мотивирует, и вообще он относится к пари с улыбкой.

— Но мы-то знаем, что он забивает только из-за вашего спора.

— Ну нет! Чалов забивает, потому что он хороший нападающий, который набрал отличную форму: много двигается, стал увереннее реализовывать моменты. [Для меня] хорошо, что он пока только семь забил!

— ЦСКА хорошо идет в чемпионате. Согласен?

— Как можно говорить, что они хорошо идут, если они оступились в игре с «Торпедо»?

— Есть ощущение, что команда знает, что делать. Есть система.

— Это да. Они и без новичков неплохо смотрелись на старте сезона. А сейчас вообще выглядят мощно. Но с «Торпедо» они не задавили. А с «Химками» все было на волоске. Где запас прочности? Если вы настолько крутые, реализовывайте больше моментов! «Сочи» в Кубке забили второй, а третий и четвертый — нет. И дальше все на тоненького. С «Химками»: 2:0, игра дается... Но пропускают в конце! И тут же момент с просмотром пенальти, когда Мирзов симулировал.

Мощной подушки у ЦСКА сейчас нет. У них была крупная победа над «Сочи» в начале чемпионата. И крупная победа над «Факелом». Системность есть, игроки есть, команда управляемая, лидеры в хорошей форме. Но нет ощущения легкости побед.

— Нужно усиливаться?

— Нет. Ты про атаку? Там есть Заболотный, Чалов, Яковлев, Гайч. Куда еще? Где ты найдешь топ-форварда?

— «Оренбург» нашел бюджетных форвардов.

— И все равно играет Сычевой. «Оренбург» нашел игроков средней линии. ЦСКА тоже это сделал. Но посмотри, кто забивает в РПЛ. Каштанов в «Урале» — топ-форвард? Кассьерра — топ-форвард? Сергеев много двигается, но результативность пропала.

— То есть нападающий остается дефицитной позицией.

— Конечно. Сейчас два лучших форварда лиги — Комличенко и Соболев. Ну, Шамар разве топ-форвард? Возвращаясь к ЦСКА — не думаю, что в атаку им нужны трансферы. Возможно, им необходимо продублированное усиление для Гайича, потому что он сломался. Его нет — и кого справа ставить? Набабкина, по всей бровке бегать?

Милан Гайич, Хорхе Карраскаль и Константин Кучаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— У них есть пара универсальных игроков.

— Обляков? Или Зайнутдинов, который может на каждой позиции играть? Не знаю, мне не кажется, что у ЦСКА есть проблемные позиции, даже несмотря на то, что опять играет только один профильный центральный защитник.

Сломался Фукс — он вообще может из машины или автобуса без травмы выйти? Хоть и сказал Федотов, что решили перестраховаться: поле тяжелое, скользкое. Но когда он успел? Только что отыграл матч!

— Такой парень.

— Хороший парень, тоже олимпийский чемпион. Но с его травматичностью надо что-то делать.

— Паспорт дать.

— Еще одному. Давайте теперь всем олимпийским чемпионам давать паспорт.

— Давай подытожим по ЦСКА.

— ЦСКА сейчас воспринимают как единственную команду по мускулатуре, которая реально может навязать «Зениту» конкуренцию. Почему не «Спартак»? Мне кажется, ЦСКА помощнее, а «Спартак» покуражнее. ЦСКА более прагматичный, настроен на результат. Хотя у «Спартака» тоже бывают такие игры, как в Нижнем Новгороде, когда надо переломить, перемолоть соперника. Но ЦСКА взрослее, чем нынешний «Спартак», практически во всех компонентах: тренер старше и опытнее, игроки — жестче.

Я жду дерби! «Спартак» мне нравится с точки зрения движения, они получают кайф от игры. Команда действительно хорошо смотрится. Первые 20-25 минут красно-белые просто восхитительно действовали в Нижнем. С «Зенитом» круто играли.

Юран говорил: «Да «Спартак» вообще раскусить не проблема. Я уже их прочитал, Карпин тоже». Но и к ЦСКА можно подготовиться. Вообще не составляет труда прочитать и просчитать нынешнюю команду, потому что она играет по одной и той же схеме. Только игроки меняются. Но класс исполнителей позволяет ЦСКА более-менее стабильно набирать очки. Хоть и без какого-либо запаса прочности.

«Ахмат» хотел выкупить Сперцяна и на следующий день перепродать в «Динамо» или «Зенит»

— Промес — лучший игрок первой части сезона?

— Один из самых ярких. Он крутой, вопросов нет. Видно, что примерил на себя маску лидера и чувствует, что от его игры очень многое зависит. Но если бы я не знал «чемпионского» Промеса, то, наверное, сейчас бы сказал: да, он суперзвезда.

Мне кажется, раньше в нем было больше индивидуализма — бросалось в глаза, что он один может решить больше, чем решает сейчас. Теперь Квинси стал более командным футболистом: ему нужны партнеры, с которыми он может отыграться. Тот Промес был резче, быстрее и моложе. А еще — более дерзким. Этот более искушенный.

Вообще многих легионеров можно выделить. Но мне больше нравятся наши ребята.

Эдуард Сперцян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Назови тройку лучших.

— Сперцян в «Краснодаре». До травмы — Черников, хотя он грубоват, конечно. В ЦСКА — Дивеев. Еще Соболев, в сентябре он прямо шикарно играл. Очень нравится Уткин. «Ростов» я бы вообще отметил как команду — открытие этого сезона.

— У Сергея Галицкого сердце кровью не обливается, когда он на Уткина смотрит?

— Наоборот, он радуется. Ты же знаешь историю, почему он ушел? Уткин был в «Краснодаре». А то, что происходило дальше, меня удивило — я думал, что он останется в «Ахмате». Но Андрей Викторович [Талалаев] мне сказал, что он к ним только на год пришел. У него, по-моему, была выкупная стоимость — 3 миллиона евро. Я слышал, что «Ахмат» хотел его выкупить за эти деньги и чуть ли не на следующий день сразу продать. В «Динамо» или «Зенит», например. Как понимаю, ни «Динамо», ни «Зенит» не гарантировали ему место в основе. А «Ахмату» еще надо было поискать эти деньги.

В «Краснодаре» мне говорили: Уткин хорош в «Ахмате», мы его вернем. Но у них есть тройка, на которую они рассчитывали: Черников, Кривцов и Сперцян. И еще есть Якимов. Уткину было сказано: «Конкуренция...».

— Почему нельзя было использовать Сперцяна вместе с Уткиным?

— Потому что хотели использовать Кривцова. Он очень нравится руководству клуба, тренерскому штабу. У него действительно есть хорошие качества. Может, он не такой изящный, как Уткин, но при этом он отрабатывает и в защите, и в атаке. У него классный дальний удар.

— То есть всех вместе использовать невозможно?

— Только троих можно было использовать. Возможно, надо было играть в 4-4-2, но у них есть схема 4-3-3, от которой они практически не отходят. Можно было бы Эдика поднять наверх, но там Олусегун прибавил здорово. Есть Ионов, который ниже определенного уровня не опускается, есть Кордоба. А Валерий Георгиевич Уткину сказал: «Будешь у меня играть железобетонно». Плюс сборная России.

— Думал, что у него есть обида на «Краснодар».

— Обида на «Краснодар» есть.

— Я к тому, что она вроде бы ушла с отставкой Мусаева.

— Не знаю, насколько она ушла или нет с уходом Мусаева, но Уткин считает себя недооцененным. Он профессионал, здорово прибавил, классный футболист. Но, к сожалению для Дани, гарантии, что он играл бы железобетонно, в «Краснодаре» ему дать никто не мог.

— Как тебе интервью Майги, который забил «Спартаку»?

— Который продавал сигареты?

— Ну классный парень, по-русски говорит!

— Я видел его высказывания: «Меня все хотели — «Спартак», ЦСКА». Слушай, напеть Майга, который играл в «Велесе» и оказался в «Нижнем», можно все что угодно. Мне в Израиле так рассказывали: «Тебя все тройка чемпионата хочет».

— А в итоге?

— А в итоге я оказался в «Химках».

— Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.

— Я тоже об этом слышал.

— А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.

— Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день — и сразу 30 миллионов рублей неустойки!

— Что бы ты купил на эти деньги?

— Квартиру в центре Москвы!

Ральф Рангник, Владимир Леонченко, Александр Плутник, Томас Цорн. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Плутнику нужно вызывать Цорна и говорить: все, что ты наплел мне в уши, — твоя ответственность. Ищи российского тренера»

— Что думаешь о провале «Локомотива»?

— Это боль. Боль, потому что я обожаю Диму Баринова. Очень хорошо отношусь к Антону Миранчуку... Ситуация в «Локомотиве» продолжает меня удивлять. Версию Тимура Гурцкая про пять коммерческих проектов Плутника, которые он успешно ведет в РЖД, я слышал. Возможно, РЖД по барабану нынешняя команда. Но «Локомотив» — это витрина! Совсем пренебрегать болельщиками и историей клуба — too much.

Я знаю, что будет дальше. Их все равно всех уволят! Не могу понять, почему продолжается вера в этот проект. Может быть, до них просто пока что не дошли руки.

— Ты же слышал, что на месте «РЖД Арены» может появиться большой вокзал?

— Большой пересадочный вокзал, да. Что-то прямо мощное. Про жилой комплекс тоже слышал. Но важно одно: нельзя закрывать людям глаза на то, что происходит на футбольном поле. Это неправильно. Если, конечно, тебе не все равно на этот проект. Всем очевидно, что та стратегия, про которую всем наплели и под которую выделили большие деньги, была завязана на молодых футболистах. Они планировали прокачивать их талант через международные матчи и продавать в Европу. Сначала был Рангник, потом его друзья, потом его немецкие коллеги. Сейчас ничего этого нет и в ближайшее время не будет. Может быть, они свято верят в эту стратегию, но это смешно. Можно красиво петь и подавать все в элегантной обертке, но спортивного результата нет. И все вокруг понимают, что это обман. Когда был Кикнадзе, команда хотя бы шла в лидерах, где-то наверху. Проблемы внутри клуба маскировались хорошими спортивными результатами. Сейчас ничего нет — два очка их отделяют от зоны вылета. Их колбасит! Когда игроки перестают верить в идеи тренера и перекидывают друг на друга проблемы, начинается жопа.

Баринов — классный парень, но нельзя говорить журналисту, что не все в команде у нас отрабатывают в обороне или не все выкладываются на сто процентов. В Медиалиге так сказать можно, в команде РПЛ — нет. Это нужно было сделать техничнее.

— Он имел в виду то, что игроки его не понимают.

— Может быть, потому, что он не на том языке объясняет? Баринов умеет все разъяснить, но я думаю, что он уже устал ходить к болельщикам «Локомотива» и извиняться. Может быть, он сам не очень хочет там оставаться. Сейчас не самые приятные времена для этой команды и лидеров, которые в ней находятся. Они привыкли к другим результатам.

— Представим, что ты главный босс РЖД. Пять шагов от Константина Генича по спасению «Локомотива»?

— Я бы вызвал к себе человека, который ответственен за этот проект, и спросил, в чем проблема, где надрыв. Поинтересовался бы, почему убрали главного тренера. Спросил бы у Плутника общие моменты. А потом перешел бы к частности: что необходимо сделать для того, чтобы ситуация изменилась в спортивном направлении? Тут Плутник наверняка скажет, что-либо виноват весь спортивный блок, начиная от Цорна и заканчивая последним администратором, либо виноват весь клуб, включая гендиректора. Но я допускаю, что Леонченко не имеет отношения к результатам — у него была задача сократить бюджет. Он сам говорил это в интервью. С этой задачей он справился. А проблемы «Локомотива» — в первую очередь на поле.

— Покупка Марадишвили и Тикнизяна в сумме за 12 миллионов — это разве не проблема?

— Они покупались еще при Рангнике. Сейчас купили Педро Габриэла. Хороший футболист. Я не хочу защищать Леонченко, но под Рангника выделялись деньги. Это он купил Марадишвили и Тикнизяна. Керка и Изидора тоже.

— Легко списывать на тех, кого уже нет.

— Так они эту кашу заварили-то!

— Леонченко взял на себя ответственность

— Леонченко просто имел право подписи.

— Он не мог сказать: «Ребята, это нерационально. Все, до свидания, я ухожу, не готов брать на себя такие риски»?

— Он нанятый сотрудник. Ему сказали: «Надо подписывать, мы готовы, все согласовано». Есть совет директоров. Раньше в «Локомотиве» еще был трансферный комитет. Вот представь: я гендиректор, у меня право подписи. И мне из РЖД — например, Плутник — говорит: «Согласован контракт, согласована сумма, можно подписывать».

— А ты говоришь: «12 миллионов за двух игроков не укладываются в наш бюджет. Это нерационально».

— Окей, можно поторговаться. Я думаю, что Леонченко наверняка и говорил — может быть, Рангнику, — что они не стоят этих денег. А тот отвечал: «Нет, они очень нужны, мы потом продадим одного за 15, другого — за 17 миллионов». Так может быть, Сев? Представь, ты гендиректор...

— Я просто считаю, что Леонченко в связке со всеми.

— Может быть. С Цорном?

— Не так важно. Главное, что во всей этой структуре он так же ответственен, как и остальные.

— Но ты же понимаешь, что если сумма трансфера, например, 4 миллиона, как в случае Мампасси, то ты не можешь ее как гендиректор сам согласовать?

— Но так как за тобой право подписи, ты можешь сказать тому же Плутнику: «Александр Альбертович, это нерационально. Вот рынок: он не стоит четыре миллиона».

— А ему ответят, что селекционный отдел сказал, что стоит. И Рангник написал рецензию по этому игроку, доказав, что он сто процентов нам подходит. Входит в топ-50 молодых футболистов Европы, и в перспективе мы можем получить за него 8 миллионов. Мне кажется, Леонченко не может оформить трансфер без согласования с вышестоящим руководством.

Поэтому необходимо выбрать путь. Либо убирать весь спортивный блок. Либо второй сценарий: Плутник вызовет Цорна и скажет: «Все, что ты наплел мне в уши, — твоя ответственность. Это не работает. Мы тринадцатые, в двух очках от зоны вылета. Твои рассказы и доводы, что немецкие тренеры нам помогут, — ничего подобного. Еврокубков нет, «Казанку» закрыли. Развиваем тех, кто есть. Дальше пробуем играть этим составом, но с другим подходом, направлением и тренерским штабом. Это должен быть русский специалист. Все, ищи тренера».

В футболе нужна системность. А мы видим, что у «Локомотива» абсолютная разбалансировка. Скорее всего, дело не только в тренере. Но на данный момент нужно менять тренерский штаб.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Йоканович в «Динамо», видимо, тоже все?

— Мне кажется, до ноябрьской паузы он доработает. Мы же верим Бувачу?

— Видимо, да.

— Он угадал со Шварцем и вернул болельщиков на трибуны, сделал «Динамо» самой посещаемой московской командой. Хотя тут и заслуга Гафина, Соловьева и Пивоварова.

Там есть спортивный блок и менеджмент, который доверяет Бувачу. Вот они садятся и думают: мы попробовали немецкого тренера — и пошло. Но немец к нам сейчас поедет? Есть риск, что не поедет. А если поедет, то через месяц уедет. И ничего не сделаешь.

Нужен менее рискованный вариант. Бувач говорит: «Только не русский тренер. Приедет иностранный специалист, который говорил на разных языках, поработал во многих странах. Давайте посмотрим». По сербской линии выбрали Йокановича. Конечно, Николич подошел бы лучше. Он знает русский язык, чемпионат. Мы записывали интервью в «Коммент.Шоу» с одним футбольным деятелем — там было сказано, что у Николича было три предложения от московских команд. От «Динамо» было самое конструктивное. Николич отказался.

Поэтому «все» Йоканович или «не все», сказать не могу. Футболисты «Динамо» стали играть хуже еще весной. Пока Йоканович эту ситуацию изменить не может.

— Ближайшая тренерская отставка?

— «Локомотив» сейчас едет в гости к «Сочи», да?

— Да. Там можно просто казни устраивать.

— Гаранин — нет. Я думаю, что в «Сочи» закладывались на то, что придется команду переделывать. Гогниев... Самое интересное, что руководству «Химок», на мой взгляд, нравится, как играет команда. Ну, кроме 0:5 в Кубке. Но с «Краснодаром» был хороший футбол, они бодро смотрелись. С ЦСКА — тоже.

— Тогда Циннбауэр или Йоканович?