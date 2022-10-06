КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей

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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского на два матча.
«КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского на 2 матча за оскорбление судей», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.
Тренер «Крыльев Советов» по физподготовке Владимир Зеленовский получил красную карточку после финального свистка в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).
В протоколе матча указано, что Зеленовский был удален за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого.