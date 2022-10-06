КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского на два матча.

«КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского на 2 матча за оскорбление судей», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Тренер «Крыльев Советов» по физподготовке Владимир Зеленовский получил красную карточку после финального свистка в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

В протоколе матча указано, что Зеленовский был удален за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого.