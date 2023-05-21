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РПЛ

Сегодня, 12:00

У «Спартака» вообще имеются шансы в дерби? Кажется, нет, но есть нюанс

Артем Белинин
Бактиер Зайнутдинов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белый парадокс.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

ЦСКА весной беспощаден, «Спартак» еле дышит. Первые побеждали «Зенит», для вторых главный момент второго круга — камбэк в матче против «Краснодара». У армейцев всего одно поражение, у красно-белых — лишь три победы. Совсем скоро эти, такие разные команды встретятся в московском дерби.

Одного взгляда даже на простейшие показатели «победы-ничьи-поражения» хватит, чтобы приговорить команду Абаскаля.

Армейцы за весну пропустили в РПЛ в три раза меньше, чем «Спартак», забили больше на три мяча, да и вообще играли по-чемпионски, набрали очков даже больше «Зенита» и «Локо», тогда как красно-белые выступали как середняк. По всем реальным и ожидаемым метрикам весенняя команда Абаскаля — печальное зрелище.

Но что это значит для дерби? Практически ничего.

Таблица РПЛ весной-2023: 10 матчей до 28-го тура.
Фото «СЭ»

Разобранный «Спартак» — нехороший соперник

Казалось бы, у Федотова незатейливая задача — расстроить кризисный «Спартак». С этим уже справилась целая орава тренеров — Гончаренко (трижды), Ташуев, Йоканович, Калешин, Карпин, Талалаев... Вот только у недавней истории дерби другая логика.

Самое свежее — весна 2022 года. Перед четвертьфиналом Кубка России дела у «Спартака» были хуже некуда — красно-белые увязли в болоте. После 25 туров команда Ваноли находилась ближе к вылету, чем к пятерке, и плелась на 10-м месте. ЦСКА же шел в тройке, и не так давно — на серии из шести побед, пусть и влип в трехматчевый мини-кризис перед дерби.

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Но несмотря на то, что четырьмя днями ранее «Спартак» мучился с вылетающим «Рубином», от разгрома армейцев спас только Акинфеев. Тот матч стал одним из лучших для голкипера за много месяцев — он доставал «мертвые» мячи, так хороша была команда Ваноли.

Двумя годами ранее «Спартак» проделал то же и там же — в четвертьфинале Кубка России. Ситуация была аналогичной — Тедеско сменил Кононова (на первом этапе — не очень удачно), красно-белые шли на девятом месте, проигрывали «Арсеналу» и «Ростову» с «Зенитом». ЦСКА находился в топ-4 и бодался за вторую строчку — а еще побеждал в еврокубках и проиграл лишь однажды за 10 матчей до дерби.

Это не помешало в основное время сыграть бодрые 2:2, а в дополнительное — забить Джордану Ларссону с передачи... Александра Максименко. В меньшинстве. По тому матчу было очень сложно сказать, что «Спартак» в кризисе.

Наконец, в 2021 году диспозиция была отдаленно похожа — «Спартак» в том сезоне на отрезке боролся даже за золото, но свернул не туда под конец года. Возобновление чемпионата встретили громко — 6:1 с «Краснодаром» и 5:1 с «Уралом», но дальше вновь началась печаль. После двух подряд поражений борьба за тройку обострилась. У ЦСКА дела тоже шли не лучшим образом, но сбивала с толку достаточно уверенная (пусть и проигранная) игра с «Зенитом». Тедеско не сбила — «Спартак» забрал три очка в дерби и по итогам сезона завоевал серебряные медали.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА побеждал разобранный «Спартак»?

Удивительно, но практически нет. В 2021 году при Руи Витории красно-белые сыпались в таблице, но и армейцев тогда сложно было назвать образцами качества. То дерби легко можно было назвать подвальным или середняковым — команды делили 8-9-ю строчки. Однако бесформенный ЦСКА совладал с таким же «Спартаком», а суммарно команды нанесли шесть ударов по воротам друг друга. Огонь.

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Чуть парадоксальнее ситуация была в 2020 году, когда Доменико Тедеско вывел красно-белых на первую строчку. «Спартак» тогда шел без поражений, ЦСКА кое-как удерживался в топ-5. Но Влашич, Эджуке и Магнуссон без проблем остановили сентябрьского чемпиона со счетом 3:1.

Другая парадоксальная ситуация из июня 2020 года — сменивший Кононова Тедеско за ковидную (и до нее) паузу так хорошо поправил дела команды, что «Спартак» за шесть матчей второго круга проиграл лишь однажды — «Краснодару». ЦСКА же с февраля по июнь вообще не мог победить — однако «Спартак» разбомбили. Красно-белые нанесли всего два удара в створ — один Влашич нанес столько же точных. Игра закончилась 2:0.

Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важное примечание

Из текста выше может сложиться впечатление, что в дерби побеждает слабейший — чаще всего закономерность действительно такая. Что это — совпадение или особенности психологии, сказать трудно; возможно, кризисная команда видит в дерби шанс на спасение и лучше настраивается? Никто не знает.

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Но точно известно, что за последние годы такой колоссальной разницы в форме команд еще не было. ЦСКА реально практически непобедим весной, а «Спартак» не знает, куда деваться от унылых результатов. Возможно, традиция аутсайдерских побед прервется в 28-м туре.

Или «Спартак» опять совершит чудо, что для него не ново. Возможно все.

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