Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов специально для «СЭ» составил свою символическую сборную первой части РПЛ.

Волков напоминает Ловчева

За основу возьмем схему 4-3-3.

Итак, в воротах — Матвей Сафонов.

В этой части сезона он сыграл надежнее остальных. При этом я бы не сказал, что он на голову выше своих визави. Считаю, Лантратов его подпирает. Однако краснодарец опытнее и дольше играет в клубе, который претендует на титул или медали. Дольше находится под давлением. Лантратов все-таки не так давно выступает в «Локомотиве».

Способен ли Сафонов стать полноценным наследником Акинфеева? Поживем — увидим. Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет.

Чего пока не хватает Матвею? При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ (улыбается). И усы он носит, и бородка у него. Вот и действует он иногда рискованно. А для вратаря главное — рациональность и надежность. Яшин не делал ничего лишнего. Там, где нужно, он ловил мяч намертво, если необходимо отбить в сторону — отбивал. Ничего не придумывал. У Матвея бывает в голове одновременно два решения. И не всегда он выбирает из них оптимальное.

Весной психологическая вратарская устойчивость Сафонова может выйти на первый план в борьбе за титул. Не все футболисты, лидировавшие в чемпионате после первой части сезона, справлялись с давлением и сохраняли голову холодной. Осенью особых проблем с игровой дисциплиной у подопечных Ивича не было. Посмотрим, как сложится в новом году.

Правый защитник — одноклубник Сафонова Сергей Волков. Я его, кстати, отмечал еще по итогам прошлого сезона. Что его отличает от остальных? Великолепная физическая готовность. Мощный, активный, выносливый, здорово подключается вперед, часто успевает отскочить назад, занять свою позицию. Ну сравните его, например, с Караваевым, который до травмы играл за сборную России. На мой взгляд, Волков эффективнее действует справа, продуктивнее, конкретнее.

Вообще «Зенит» испытывает проблемы на правом фланге. Марио Фернандес ничего не показал осенью в тех играх, в которых выходил на поле. В последних турах Семак ставил сюда левшу Кругового. Но я бы не сказал, что это панацея от всех бед.

Повторюсь, Волков мощнее своих конкурентов. Он мне сейчас напоминает Ловчева, которого в 1972 году признали лучшим футболистом СССР. Евгений, правда, слева играл, но тоже бежал как конь!

Геннадий Орлов. Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

В чем Бабич превосходит Эраковича и Родригао?

Центр защиты в символической сборной составляют Хуниор Алонсо из «Краснодара» и спартаковец Срджан Бабич. Аргументы? Наверное, никто не будет спорить с тем, что парагваец однозначно усилил южан, придал стройность защитной линии. Он все умеет! По всем компонентам игры центрального защитника южноамериканец выглядит очень прилично. Тот же Кайо, который выпал из обоймы из-за травмы, — быстрый и прыгучий, но опрометчивый, этакий футбольный фантазер. А тут на первый план выходит прагматизм. Однозначно удачное приобретение «Краснодара».

Идем дальше. Бабич. Мне кажется, я тут не буду оригинален. Он сразу же вписался в игру «Спартака». Отличные физические данные. Балканская культура игры, и это, конечно, комплимент. Забил победный гол в матче с «Сочи».

Почему Бабич, а не Родригао или Эракович из «Зенита»? Родригао, на мой взгляд, немного вяловат, ему не хватает агрессии. Вспомните Бранислава Ивановича. Почувствуйте разницу. Реакция на мяч, рывок — все это было на несколько другом уровне. Родригао, безусловно, приносит пользу «Зениту», но...

Эракович еще молод, не всегда стабилен. В матче с «Динамо» он выполнил потрясающую голевую передачу на Кассьерру — «Зенит» счет сравнял. Но что было потом? Непосредственно перед свистком на перерыв серба вывели на убойную ударную позицию. Однако он пробил выше даже не на метр, а на три-четыре... О чем это говорит? Значит, пока Эракович еще не может совладать с эмоциями в самый ответственный момент.

Лучшим левым защитником я назову Дугласа Сантоса. Нетипичный бразилец. Он же три года отыграл в Германии, за «Гамбург», впитал в себя этот немецкий прагматизм. Совершенно неавантюрен. Все действия четкие, расчетливые. У Сантоса дозирована импровизация, игровая дисциплина на должном уровне. Никаких вольностей! Он не такой фантазер, как Клаудиньо. При этом у Дугласа осталась бразильская техника. А какие передачи с левой ноги он выполняет на 30-40 метров! Вместе с тем и на угловых полезен, и на штрафных.

В последнее время начали хвалить Алипа. Признали его лучшим игроком одного матча. Но как его можно сравнить с Дугласом? Алип не обладает первым пасом, а бразилец не только эффективно обороняется, но и хорош впереди. Если вспомнить матчи «Зенита» с «Краснодаром» или «Спартаком», то соперники, как правило, давили на правый фланг обороны питерцев, а не на противоположный.

Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кажется, Вендел не горит желанием оставаться в «Зените». Кузяев чувствовал себя недооцененным

Переходим к тройке центральных полузащитников.

Опорником я поставлю Барриоса. Правда, он не так хорош, как в прошлом сезоне. Но на то есть и объективная причина. Сейчас рядом с ним играет не только Вендел, но и Клаудиньо, оптимальная позиция которого — левый инсайд.

Клаудиньо однозначно заточен на атаку. В отборе он не так хорош. И Барриосу приходится иногда играть, как говорится, за себя и за того парня. Отсюда больше ошибок.

Конечно, сказывается уход Кузяева. Он и справа играл (даже правым защитником), и в середине поля. Мне кажется, Далер считал себя недооцененным в «Зените», поэтому и уехал в «Гавр». Слишком много фанфар было в адрес бразильцев, а Кузяев оставался в тени. Но как он играл между линиями, как открывался! Просто потрясающе. Такого футболиста сейчас в команде Семака просто нет. Мостовой так не умеет, не ныряет между первой и второй линиями.

Вернемся к Барриосу. К нему по-прежнему нет никаких вопросов по самоотдаче. Он бьется! Но колумбиец был бы полезнее, если бы рядом с ним находился хавбек, у которого лучше, чем у Клаудиньо, развиты оборонительные навыки.

Есть ли у Барриоса конкурент? Вторым после него на этой позиции я бы поставил Черникова из «Краснодара». Александр напоминает мне Игоря Денисова. При этом он техничнее. У него очень приличный первый пас. Он не только разрушает, но и здорово помогает атаке. Сказывается футбольное образование, полученное в академии «Краснодара». Это плоды работы Сергея Галицкого, который создал такую систему подготовки молодых игроков.

Идем дальше. Второй в этой тройке — Вендел. Тимур Лепсая в интервью «СЭ» сказал, что бразилец резко сдал и мечтает уехать из «Зенита»? Слишком категорично, хотя отчасти с ним можно согласиться. Вы же, наверное, читали слова Сергея Семака о том, что он не уверен, вернется ли Вендел из отпуска вовремя. То есть такой гарантии сейчас нет. Бразилец, как кажется со стороны, действительно не горит желанием тут играть. В последних двух матчах перед зимней паузой он, конечно, себя не проявил.

И тем не менее считаю именно Вендела лучшим игроком на своей позиции. Человек не прошел подготовку с командой. Приехал поздно, порой испытывал проблемы с мотивацией, но сколько матчей он вытащил! Вы можете назвать мне еще одного полузащитника в РПЛ, который так же часто делал разницу осенью?

Не знаю, останется ли он в «Зените». На него есть спрос и в Бразилии, и в Турции. Тут уже вопрос к менеджменту, тренерскому штабу. Смогут ли они уговорить Вендела остаться на вторую часть чемпионата? Мне сложно гадать. Вообще его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Чуть выше по позиции я ставлю Сперцяна. Тут двух мнений быть не может. В этом сезоне Эдуард, конечно, играет мощно. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: «Ты мне нужен!»

Арсен Венгер лично общался с Андреем Аршавиным перед трансфером в «Арсенал», а вот Александру Кержакову главный тренер «Севильи» не звонил. Так что я бы советовал Сперцяну не лететь в Европу сломя голову, а все взвесить. Нужно обязательно услышать позицию будущего наставника и не стать жертвой агентских игр.

Сравнение Сперцяна с Захаряном? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?

Почему в моей тройке полузащитников нет Файзуллаева? Пока все-таки рановато его включать в символическую сборную. Он еще недолго выступает в нашем чемпионате. Хотя, конечно, выдал несколько ярких матчей, заставил многих о себе говорить. Надо за ним понаблюдать на более длинной дистанции. Сперцян и Вендел сейчас эффективнее армейца.

Чалов играет умнее Тюкавина

Наконец, линия атаки. Мое трио — Чалов, Кассьерра, Кордоба. Да, пожалуй, Кордоба и Кассьерра — одноплановые форварды, но нельзя пройти мимо их фамилий. Колумбийцы внесли весомый вклад в очковый багаж своих команд, забивали важнейшие мячи. В активе одного 14 голов, другого — 8.

Чалов может играть и на фланге, и в оттяжке, и в центре. Почему армеец, а не динамовец Тюкавин? Считаю, пока Чалов играет в более интеллектуальный, тонкий футбол. Он хорош в подыгрыше. Более разносторонний форвард. У него больше приемов, чтобы забить. Уверен, что период в «Базеле» пошел ему на пользу. Как он прибавил! Федор из творческой семьи. И это сказывается на поле. Он все время что-то ищет, пытается придумать. Тюкавин хорош, набрал ход, но пока еще ограничен в своих действиях. Пока он лучший среди молодых игроков. Данные у него отличные, Константин еще обязательно прибавит.