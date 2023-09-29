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РПЛ

Сегодня, 22:30

Уникальное интервью Гончаренко! Он молчал в ответ на все вопросы из-за скандального судейства

Гончаренко не сказал ни слова после матча РПЛ с «Ростовом»
Отдел футбола «СЭ»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Урал» в ярости от работы арбитра.

«Урал» и «Ростов» громко распахнули 10-й тур премьер-лиги: матч на «Ростов Арене» завершился вничью (2:2), но после финального свистка все обсуждают не игру и не камбэк хозяев, а судейство Романа Галимова. Точнее реакцию представителей «Урала».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:2
Урал

Что произошло?

Во время флеш-интервью Виктор Гончаренко выдал самый запоминающийся перформанс сезона: появился в кадре, не став нарушать регламент, и выслушал три вопроса, но ни на один не ответил. Вот как это было.

— Виктор Михайлович, матч, в котором без вопросов по судейским решениям к вам не обойтись. Начнем с пенальти — вы поняли этот эпизод? Как вы его видели и как восприняли?

— 

— По красной карточке аналогичный ответ?

— 

— Давайте по заменам. Пять замен во втором тайме в разные периоды времени. Чего ждали от парней, которые выходили на поле в разных обстоятельствах, в том числе когда команда была в меньшинстве?

— 

Такой же перформанс повторился на послематчевой пресс-конференции, которая началась спустя несколько минут. Главный тренер «Урала» пришел к журналистам, но не ответил ни на один вопрос.

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Президент «Урала» Григорий Иванов понимает поступок Гончаренко.

— В прошлом туре Гончаренко уже все сказал. А толку? Ему нечем заняться, чтобы каждый раз говорить про судейство? Считаю, что он поступил правильно. Он пришел на флеш-интервью, постоял и пошел. Зачем ему каждый раз, как попка, повторять одно и то же? Я бы на его месте поступил так же, если бы мне надо было идти на флеш-интервью. Я бы слова не сказал, — объяснил «СЭ» президент «Урала».

Что вызвало такую реакцию Гончаренко?

«Урал» повел 2:0 уже к 17-й минуте, но на 33-й минуте получил странный пенальти за игру рукой Кики, которой предшествовал фол со стороны Хорена Байрамяна.

На 47-й минуте счет стал 2:2, а на 79-й Галимов показал прямую красную карточку Андрею Егорычеву, который в этом матче оформил гол плюс результативный пас.

Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? — оценил работу рефери Иванов. — Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил [Егорычева]. Удаления никакого не было, и фола; нам поставил пенальти. Ну что это такое! Я уже не знаю, с кем разговаривать, с кем бороться, что делать...

По итогам матча в Ростове-на-Дону «Урал» обратится в ЭСК РФС.

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Следующий матч «Урал» проведет 3 октября против «Рубина». На победу екатеринбуржцев в этой игре в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.20, что около 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.45 (27%), успех казанцев — за те же 3.45 (27%).

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Роман Галимов
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