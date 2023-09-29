«Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России по традиции ответил на вопросы читателей «СЭ».

Не ожидал от «Краснодара» и «Крыльев» такого броска и не верю, что они смогут соперничать с «Зенитом»

Игорь Томин: — Ожидали увидеть «Краснодар» и «Крылья Советов» в лидерах и позволяет ли это уже сейчас считать их открытиями сезона?

— Не хочу обидеть ни краснодарцев, ни самарцев, но признаюсь, что не ожидал от их клубов такого броска вперед. И как простой болельщик до сих пор не верю, что они смогут всерьез соперничать с «Зенитом» за золото. Хотя Сергей Галицкий не раз говорил о стремлении к большим победам и даже добивался локальных успехов в еврокубках. Конечно, нынешние девять туров без поражений говорят о потенциале команды. Но насколько его хватит, чтобы продолжать и дальше идти в таком ритме, покажет время. А настоящей проверкой на прочность для «Краснодара» станет жаркий ноябрь, где ему предстоят встречи с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Зенитом» в Питере. И до этого надо будет обойтись без потерь — как было матчах с «Факелом» и «Ахматом», ничьи с которыми прозвучали тревожными звонками.

Что касается самарцев, то, несмотря на уход в разное время Пиняева, Зиньковского, Коваленко, Глушенкова, Чернова, Пруцева и Сергеева, Игорь Осинькин сумел сколотить крепкую команду, в которую с ходу вписался аргентинец Гарре, где по-новому раскрылся Рассказов, а сейчас заставил говорить о себе молодой Салтыков. И то, что самарцы пока лидеры по забитым мячам, — тоже показатель. А вот отсутствие опыта борьбы за высокие места — серьезный минус. Хотя такой опыт, как известно, дело наживное. Пока же можно только поблагодарить «Краснодар» и «Крылья» за игровую дерзость и вызов, который они бросили остальным, что придало чемпионату дополнительный интерес. И чем дольше они будут сохранять интригу, тем более непредсказуемой может оказаться его развязка.

Сергей Торбин: — Тренер «Краснодара» Ивич после победы над «Спартаком» заявил, что «играть можно во дворе, а в чемпионате нужно совершать правильные действия для достижения результата». Как вы относитесь к такой тренерской философии и насколько она эффективна в работе?

— Еще давным-давно англичане сказали, что самое красивое в футболе — это счет. Стало быть, то, как он добывается, не должно никого волновать. Ведь нерадующие глаз «защепки» и «автобусы» забываются, а результат остается. Но я из тех, для кого футбол всегда был прежде всего Игрой. Скажем, в свое время «Интер» стал чемпионом, добывая победы тяжелым трудом, буквально вымучивая каждый гол. Смотреть на это было неинтересно. Но его болельщики были счастливы и кричали — мы первые! Возможно, располагая классными защитниками, такой вариант может устроить тренера, для которого самое главное — результат. Я бы не сказал, что «Краснодар» добывает очки тяжелой работой на поле с оглядкой на свои ворота. У него поставлена игра, в каждой линии есть лидеры — Сафонов, Оласа, Черников, Сперцян, Кордоба. Главное, что команда не сорит очками на полустанках. Что и подтверждают слова Ивича, сделавшего ставку на строжайшую игровую дисциплину и четкое выполнение его установок. Это работает, а значит, оправдывает выбранный тренером путь.

Егор Дубцов: — После поражения от «Спартака» тренер «Динамо» Марцел Личка сказал: «Мы не умеем стоять в обороне и парковать автобус. Я как тренер тоже хочу побед, хочу забивать». Имеет ли тренер право на подобные заявления, ведь именно он отвечает за то, что его оборона не умеет грамотно защищаться?

— На мой взгляд, подобное откровенное заявление заслуживает уважения. Это выбор тренера, именно так он оценивает возможности своей команды. Понятно, что имея таких умельцев вскрывать чужую оборону, как Смолов, Тюкавин, Гладышев, Нгамале, Фомин, Макаров, соблазн сделать игровой акцент на атаку велик. Но, как выясняется, одного желания тренера мало, что и подтвердило поражение от «Спартака». Вот если бы «Динамо» уступило, скажем, со счетом 3:4, тогда бы еще можно было порассуждать о правильности тренерского выбора — мол, играли в открытый футбол, но не повезло. Получилось же наоборот — впервые при Личке команда покинула поле без забитых голов. А вот количество пропущенных мячей уже звучит для нее сигналом тревоги.

Как гремели фанфары, когда «Спартак» выдал победную серию, а как закачался, так «Абаскаля — в отставку!»

Борис Громов: — После победы над «Рубином» Валерий Газзаев заявил, что нынешний «Зенит» не уступает прошлогоднему и он вновь главный претендент на золото. А президент «Урала» Григорий Иванов считает, что сегодня «Зенит» — «не космос», и с ним можно бороться. Что скажете вы после поражения питерцев от «Локомотива»?

— То же самое, что говорил и в начале сезона — «Зенит» первый номер в борьбе за чемпионство. И остаюсь при своем мнении даже после его поражения от «Локомотива». А те, кто решил бросить ему перчатку, включая мой «Спартак», должны иметь в виду, что чемпион по-прежнему силен. Ушел Малком — засверкал Вендел, стал забивать Кассьерра, сразу нашел себя Изидор, а еще есть непредсказуемый Сергеев. С такой атакой можно горы сворачивать. Недавно прочитал, что игроков «Зенита» не очень расстроило поражение от «Локомотива». Если это действительно так, то шансы застать питерцев врасплох у соперников повышаются. Ведь даже для чемпиона любая неудача — повод для встряски и максимального настроя на следующую встречу. Уверен, что Семак знает, как напомнить об этом своим футболистам. Потому убежден, что в Оренбурге будет тот «Зенит», каким привыкли видеть его в прошлом сезоне.

Олег Зорин: — Это «Локомотив» заставил «Зенит» подсесть в концовке или прав Андрей Аршавин, который заметил, что раньше питерцы имели больший запас прочности, и это позволяло им контролировать игру до финального свистка?

— Андрей лучше меня знает свою команду и ему виднее. Что до вопроса, чьей заслуги больше в победе, гостей или хозяев, то, думаю, что здесь пятьдесят на пятьдесят. Рискну предположить, что легкая победа «Зенита» в Казани и домашнее поражение «Локомотива» от «Крыльев» могли расслабить питерцев. На мой взгляд, они провели этот матч даже не на 75% своих возможностей — слишком часто допускали простейшие ошибки, потеряли концентрацию в концовке. «Локомотив» же с первой минуты и до финального свистка был предельно собран, неуступчив и свой шанс не упустил. Теперь матч с «Оренбургом» должен показать, как «Зенит» провел работу над ошибками.

Роман Троицкий: — После матча с «Зенитом» вновь заговорили о Дзюбе, который на вопрос, помирился ли он с Семаком, не очень тактично ответил: «А кто это?» В прошлом сезоне Артем не пожал руку тренеру «Зенита», что вызвало вспышку негодования в СМИ. И вот новая история. Каково ваше отношение к случившемуся?

— Никак не могу понять, почему СМИ уделяют столько внимания, кто кому жмет руки. Я, например, никогда не считал обязательным делать это во время матча, когда менял игрока — не до этого было. А сейчас из Европы к нам пришла мода с рукопожатиями, попавшая под прицел журналистов, которые тут же стали определять по ней градус отношений между футболистом и тренером. А были ведь моменты, когда горячо обсуждали подобные истории, происходившие и между тренерами. Но это к слову. Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии.

Артем Горюнов: — После матча с «Зенитом» капитан «Локомотива» Баринов сказал, что у них многое получалось потому, что команда Семака «сама играет и сопернику дает». Можно ли считать, что такой стиль был у вашего «Спартака» и не слишком ли он рискован даже для нынешнего «Зенита»?

— Думаю, что это больше сказано на эмоциях победителя. Давать играть сопернику, как выяснилось, рискованно даже для чемпиона. Вот вы спросили, был ли такой стиль у моего «Спартака». Отвечу — не было. Прежде всего, потому что мы старались сами играть. И чем лучше это получалось, тем меньше оставляли шансов завладеть инициативой противнику. Происходило это за счет контроля мяча. А с такими умельцами, как Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Пятницкий (всех и не перечислишь), это получалось. И такая тактика позволяла еще разгружать свою оборону. Посмотрите сезоны, в которых мы становились чемпионами, и увидите, что по пропущенным мячам у нас были лучшие показатели. У «Локомотива» не было столько моментов, которые бы давали повод считать, что «Зенит» давал ему играть. Повторю: причины его неудачи — в недостаточной концентрации.

Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Андрей Гришин: — Насколько неожиданным стало для вас расставание «Факела» с Вадимом Евсеевым, который в прошлом сезоне он спас от вылета? И не станет ли для него «Кубань» шагом назад в карьере?

— К сожалению, в футболе, как и в жизни, от любви до ненависти один шаг. С «Факелом» Вадик грубо не ошибался, не было провалов, выжимал из того, что есть, все возможное и сохранил команде место в премьер-лиге. Но когда она попала в полосу неудач, обо всем этом тут же забылось. Как и о том, какой сложный календарь выпал воронежцам. А способ избавления от турнирных бед, как выяснилось, не меняется — это смена тренера. Вспомните, как гремели фанфары, когда «Спартак» выдал яркую серию. А чуть закачался, так журналисты тут же подняли волну — Абаскаля в отставку! То же самое было и с Юраном, столько натерпевшимся в «Химках», которые он поставил на ноги. И где теперь клуб после его ухода? Бултыхается в ФНЛ. Мне кажется, что прежде отношение журналистов к тренерам было более уважительное — многие из них даже дружили с нашим братом. Может, потому что люди гордились своей профессией. А сейчас и не разберешь, кто есть кто в этой громадной интернет-армии. И если умеешь включать компьютер и выкрикивать из толпы вопросы футболисту с мыльницей в руках, то тебя уже в девятнадцать лет провозглашают журналистом.

Конечно, я переживаю за Вадима, хотя наша профессия непредсказуема и уязвима. Но тренер Евсеев уже успел доказать, что в ней он не случайный человек — хорошо поработал в Ярославле, выручил в сложнейший момент тот же «Факел», где шаг влево, шаг вправо — мина. Уверен, что он всегда будет востребован. Не случайно после Воронежа его сразу же пригласила «Кубань». И это не шаг назад, а очередная ступень в творчестве и проверка на прочность, которая еще больше закалит характер Вадима. А характер у него есть! Вспомните победу нашей сборной в Уэльсе.

Сергей Таранов: — В недавнем интервью Миодраг Божович грустно заметил, что в России, как и в Сербии, когда ты начинаешь работать, вокруг все бегают и говорят сладкие слова, а потом, когда тебя убирают, то в болото закапывают. Неужели такова участь тренера в любой стране?

— Очень уважительно отношусь к Миодрагу, прекрасно работавшему в нашей стране. Думаю, с ним согласятся многие коллеги. Кстати, то, о чем он говорил, может случаться в любой профессии. Скажем, с директором большого завода, которому и медали за доблестный труд вручали, и грамотами заваливали, а случись на производстве какая-то авария или завалили план срочного госзаказа, то просят его на выход. Да еще с выговором и обвинениями в непрофессионализме. Я в своем деле сам дважды проходил через нечто подобное и неожиданно открыл для себя, что в этих неприятных историях есть свои положительные моменты. Они дают возможность узнать, кто с тобой находился рядом — человек, кому можно доверять, который всегда придет на помощь, или это был просто случайный попутчик. Не зря Жора Ярцев, царствие ему небесное, говаривал: «Знаешь, Олег, такие ситуации проверяют людей. И, к сожалению, среди них есть те, кто еще вчера в очереди стоял, чтобы тебе руку пожать, а сегодня уже нос воротит». Что ж, это жизнь...

Не могли отказаться от поездки в Японию перед полуфиналом Кубка чемпионов

Григорий Житнев: — Когда Дзюба и Глушаков определялись с новыми клубами, вы говорили, что те, кто протянет им руку, не прогадают. В этом взявший Дзюбу «Локомотив» уже убедился. А вот Глушаков оказался в Костроме, во второй лиге. Здесь сыграл свою роль возраст Дениса или сказалось нежелание рисковать с приглашением проблемного футболиста?

— Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса. На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления. Он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно. А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение. Удачи тебе, Денис!

Роман Поляков: — Как-то Миодраг Божович вспомнил, что его «Црвена Звезда» могла сыграть в 1991-м в финале Кубка чемпионов со «Спартаком», но вас с командой отправили в Японию в связи с визитом туда Горбачева. Оттуда «Спартак» вернулся разобранным и дважды проиграл в полуфинале «Марселю». Могли ли вы отказаться от поездки?

— Это было исключено, поскольку все решалось на правительственном уровне. И так, что даже мысли не было об отказе. Партия сказала, и вперед! Хотя понимали, что сил эта поездка будет стоить немалых — перелеты, разница во времени, матчи, в которых надо побеждать. Да еще и сезон подходил к концу. Если бы я искал причины поражений в полуфинале от «Марселя», то перечислил бы все это. Но, к сожалению, на тот момент французы был объективно сильней. Вот, скажем, с «Антверпеном» нас просто «убил» судья. А здесь все было по-честному — «Марсель» был классной командой. Хотя в финале они «Црвене Звезде» Миодрага проиграли.

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игорь Струнин: — Комитет по этике РФС оштрафовал Леонида Слуцкого на 100 тысяч рублей и отстранил от футбола на год условно за то, что он назвал в эфире кого-то «19-летним дебилом». Объяснили решение тем, что, согласно статье регламента РФС по этике, это «может оказать влияние на репутацию в ФИФА и УЕФА. Каким образом мнение уважаемого тренера может повлиять на репутацию руководителей мирового и европейского футбола, которые, не моргнув глазом, лишили наши команды участия в еврокубках?

— Для начала признаюсь, что после этого решения комитета я стал чаще оглядываться на улице. А делаю это, что бы кто-нибудь из «бородиных» не подлетел ко мне с телефоном и не задал вопрос, после чего пришлось бы вспомнить то, как его назвал Леонид Викторович. И потом жди штрафа, обвинения в подрыве авторитета в глазах ФИФА и УЕФА. А ведь я пенсионер. Кстати, в свое время вместе с Валерием Газзаевым мы были членами этого комитета, который возглавлял мудрый Пал Палыч Бородин. И насколько помню, в ту пору мнения комитета носили рекомендательный характер, которые отправлялись клубам и РФС. Может, сейчас что-то изменилось? Грустно...

Евгений Рогов: — Недавно Александру Дюкову был задан вопрос о том, что Захарян может сменить футбольное гражданство. Надо ли в таких случаях убеждать игрока выступать за сборную России?

— Ни в коем случае. Пусть Арсен сам или вместе с родителями решает, честь сборной какой страны он должен защищать. Это очень личное дело, и вмешиваться в него по-человечески неправильно. Даже если как футболист он и вырос в России.

P.S. — Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!