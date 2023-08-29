Сегодня, 13:15
Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо». Сильный трансфер бело-голубых, которые взяли у конкурента игрока сборной Колумбии с большими возможностями. Почему же болельщики клуба в своих пабликах говорят о риске?
В первую очередь это связано с армейским периодом футболиста. Хорхе в ЦСКА больше прославился натянутыми отношениями с Федотовым, чем футбольными качествами. Да и раньше его трудно было назвать образцом дисциплины.
Действительно ли 25-летний новичок станет проблемой для «Динамо» или ему раньше просто не везло? Давайте разбираться.
Что вообще произошло в ЦСКА, раз армейцы решились продать одного из самых талантливых колумбийцев поколения? Большинство российских болельщиков знает ответ на вопрос — ссора с Федотовым. Владимир Валентинович и Хорхе не сошлись характерами, потому как тренер требует железной дисциплины и подчинения, которых Карраскаль не демонстрирует. Есть такая версия.
Отчасти она подкреплена фактами. Первый раз игрок и тренер крупно поругались после матча со «Спартаком» в первом круге прошлого сезона (2:2), когда Хорхе откровенно провалил встречу и был заменен по ходу игры: «Так безвольно уступить и дать нанести удар... Мы же знаем его. Человек может играть гораздо лучше. Будем разбираться, что это такое. Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе куда?нибудь подальше».
Колумбиец выпал из состава весной (сыграл всего 214 минут в РПЛ), Федотов объяснял это тем, что Карраскалю нужно «выходить на поле в правильном состоянии». Вероятно, проваленное завершение первого круга также оказало эффект.
Но в то же время «ссора с Федотовым» — это слишком громко. Тренер неоднократно публично высказывался критически о Карраскале, но всегда подтверждал, что у того есть шансы вернуться в стартовый состав. Футболист, уже уходя из ЦСКА, вообще поблагодарил Федотова за совместно проведенное время, так что в их отношениях все объясняется просто. Слово Владимиру Валентиновичу: «На определенном этапе Хорхе просто проиграл конкуренцию. Это нормальное состояние команды, когда сегодня играет один, а завтра — другой».
Кстати, слухи о какой-то особенной недисциплинированности тренер армейцев тоже опровергал. Весной появлялась информация, что Карраскаль зачастил гулять по ночным клубам, но Федотов был не согласен: «Ни разу в мою бытность главным тренером ЦСКА у меня не было причин наказывать Хорхе. Могу это гарантировать: он всегда был на тренировках в добром здравии и отличном самочувствии. Это даже не обсуждается».
В общем, лютая конспирология про ночную жизнь Карраскаля — мимо. То, что игрок не формата Федотова, — факт, но это отнюдь не ставит крест на Хорхе. Впрочем, пару моментов упомянуть все же стоит.
Молодой Карраскаль играл на Украине, в львовских «Карпатах». Помимо голов (6 в 41 матче) и проблем с уравновешенностью (15 желтых карточек за полтора года) Хорхе любил зажечь вне поля. Вот что вспоминал президент украинского клуба Олег Смалийчук: «Во Львове была ситуация, что я запретил ему ходить на дискотеки. И тут однажды в 6 утра во Львове кипеж, полиция приехала выбивать двери, соседи жалуются. В итоге я ему дозвонился и спрашиваю, что случилось. Он говорит: «Папа, ты же мне говорил не ходить на дискотеки. Ну вот я купил себе колонки и слушаю музыку». Это было 5-6 часов утра».
В «Ривер Плейте», за который Карраскаль играл уже после Украины, были проблемы другого характера — игровые. Несмотря на то что главный тренер и легенда клуба Марсело Гальярдо максимально доверял игроку, он не особо оправдал надежды. Специалист сокрушался: «Карраскаль всегда был футболистом, который не мог стабильно использовать свой талант. Но у него есть все ингредиенты для этого: дриблинг, умение менять темп. Иногда приходится ждать дольше, но иногда «Ривер» тебя не ждет. Кто бы ни играл здесь, ему придется ежедневно доказывать, что он зарабатывает свое место».
И если с первым (ночными клубами) в Москве проблем уже не было, если верить тому же Федотову, то вот с оправданием доверия тренера — это уже вопрос актуальный. И зависит во многом не только от Карраскаля, но и от Марцела Лички — готов ли он работать с колумбийцем?
Федотов не простил Хорхе неповиновения. Это его право и тренерское видение, но очевидно — беспокойные игроки ему не подходят, возиться с ними тренер армейцев не любит. А вот у Лички другая позиция: «В Восточной Европе футболисты грустные и не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участия в матче, то сидит и не выступает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему так происходит. Мне нравится работать с такими ребятами, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Мне приятно приходить туда».
Как видно, для Марцела не проблема возмущение игрока из-за замены или малого игрового времени (напомним, Федотов призывал возмущение «засунуть в одно место»). Учитывая, что это было главной проблемой Карраскаля в ЦСКА, возможно, все получится. Тем более что даже находясь в опале, колумбиец за прошлый год набрал «6+6» по системе «гол+пас».
К тому же, у Лички уже есть опыт работы с латиноамериканцами. Чех пересекался в «Оренбурге» с костариканцем и аргентинцами, и все у него были при деле. Флорентин стал одним из самых ярких полузащитников лиги, Мансилья набрал 4+5, Лукас Вера стал главным ассистентом команды (7). Тот факт, что у Лички зажигали сразу все «южане», что были в наличии, должен воодушевить болельщиков «Динамо».
Хотя, понятно, предсказать что-то тяжело. Возможно, мягкость Лички и его способность работать с латиноамериканцами поможет Карраскалю наконец раскрыть талант. А может быть, Хорхе получит в биографию еще один клуб, где не получилось. Все зависит от него — шансы точно будут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -