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Сегодня, 13:15

Карраскаль — талантливый Enfantterrible. Справится ли с ним Личка в «Динамо»?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль.
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Карьера колумбийца пока складывается непросто.

Хорхе Карраскаль стал игроком «Динамо». Сильный трансфер бело-голубых, которые взяли у конкурента игрока сборной Колумбии с большими возможностями. Почему же болельщики клуба в своих пабликах говорят о риске?

В первую очередь это связано с армейским периодом футболиста. Хорхе в ЦСКА больше прославился натянутыми отношениями с Федотовым, чем футбольными качествами. Да и раньше его трудно было назвать образцом дисциплины.

Действительно ли 25-летний новичок станет проблемой для «Динамо» или ему раньше просто не везло? Давайте разбираться.

Почему Карраскаль поссорился с Федотовым?

Что вообще произошло в ЦСКА, раз армейцы решились продать одного из самых талантливых колумбийцев поколения? Большинство российских болельщиков знает ответ на вопрос — ссора с Федотовым. Владимир Валентинович и Хорхе не сошлись характерами, потому как тренер требует железной дисциплины и подчинения, которых Карраскаль не демонстрирует. Есть такая версия.

Владимир Федотов и Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отчасти она подкреплена фактами. Первый раз игрок и тренер крупно поругались после матча со «Спартаком» в первом круге прошлого сезона (2:2), когда Хорхе откровенно провалил встречу и был заменен по ходу игры: «Так безвольно уступить и дать нанести удар... Мы же знаем его. Человек может играть гораздо лучше. Будем разбираться, что это такое. Надо показывать себя на поле, а недовольство засунуть себе куда?нибудь подальше».

Колумбиец выпал из состава весной (сыграл всего 214 минут в РПЛ), Федотов объяснял это тем, что Карраскалю нужно «выходить на поле в правильном состоянии». Вероятно, проваленное завершение первого круга также оказало эффект.

Но в то же время «ссора с Федотовым» — это слишком громко. Тренер неоднократно публично высказывался критически о Карраскале, но всегда подтверждал, что у того есть шансы вернуться в стартовый состав. Футболист, уже уходя из ЦСКА, вообще поблагодарил Федотова за совместно проведенное время, так что в их отношениях все объясняется просто. Слово Владимиру Валентиновичу: «На определенном этапе Хорхе просто проиграл конкуренцию. Это нормальное состояние команды, когда сегодня играет один, а завтра — другой».

Хорхе Карраскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов объяснил, что произошло с Карраскалем и ответил, нарушал ли колумбиец режим

Кстати, слухи о какой-то особенной недисциплинированности тренер армейцев тоже опровергал. Весной появлялась информация, что Карраскаль зачастил гулять по ночным клубам, но Федотов был не согласен: «Ни разу в мою бытность главным тренером ЦСКА у меня не было причин наказывать Хорхе. Могу это гарантировать: он всегда был на тренировках в добром здравии и отличном самочувствии. Это даже не обсуждается».

В общем, лютая конспирология про ночную жизнь Карраскаля — мимо. То, что игрок не формата Федотова, — факт, но это отнюдь не ставит крест на Хорхе. Впрочем, пару моментов упомянуть все же стоит.

Хорхе Карраскаль раздает автографы после подписания контракта с «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

Проблемы с дисциплиной были во Львове, в Аргентине не раскрыл талант

Молодой Карраскаль играл на Украине, в львовских «Карпатах». Помимо голов (6 в 41 матче) и проблем с уравновешенностью (15 желтых карточек за полтора года) Хорхе любил зажечь вне поля. Вот что вспоминал президент украинского клуба Олег Смалийчук: «Во Львове была ситуация, что я запретил ему ходить на дискотеки. И тут однажды в 6 утра во Львове кипеж, полиция приехала выбивать двери, соседи жалуются. В итоге я ему дозвонился и спрашиваю, что случилось. Он говорит: «Папа, ты же мне говорил не ходить на дискотеки. Ну вот я купил себе колонки и слушаю музыку». Это было 5-6 часов утра».

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В «Ривер Плейте», за который Карраскаль играл уже после Украины, были проблемы другого характера — игровые. Несмотря на то что главный тренер и легенда клуба Марсело Гальярдо максимально доверял игроку, он не особо оправдал надежды. Специалист сокрушался: «Карраскаль всегда был футболистом, который не мог стабильно использовать свой талант. Но у него есть все ингредиенты для этого: дриблинг, умение менять темп. Иногда приходится ждать дольше, но иногда «Ривер» тебя не ждет. Кто бы ни играл здесь, ему придется ежедневно доказывать, что он зарабатывает свое место».

И если с первым (ночными клубами) в Москве проблем уже не было, если верить тому же Федотову, то вот с оправданием доверия тренера — это уже вопрос актуальный. И зависит во многом не только от Карраскаля, но и от Марцела Лички — готов ли он работать с колумбийцем?

Марцел Личка, Хорхе Карраскаль и Павел Пивоваров.
Фото ФК «Динамо»

Личка мягче Федотова. Есть шансы на успех

Федотов не простил Хорхе неповиновения. Это его право и тренерское видение, но очевидно — беспокойные игроки ему не подходят, возиться с ними тренер армейцев не любит. А вот у Лички другая позиция: «В Восточной Европе футболисты грустные и не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участия в матче, то сидит и не выступает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему так происходит. Мне нравится работать с такими ребятами, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Мне приятно приходить туда».

Как видно, для Марцела не проблема возмущение игрока из-за замены или малого игрового времени (напомним, Федотов призывал возмущение «засунуть в одно место»). Учитывая, что это было главной проблемой Карраскаля в ЦСКА, возможно, все получится. Тем более что даже находясь в опале, колумбиец за прошлый год набрал «6+6» по системе «гол+пас».

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К тому же, у Лички уже есть опыт работы с латиноамериканцами. Чех пересекался в «Оренбурге» с костариканцем и аргентинцами, и все у него были при деле. Флорентин стал одним из самых ярких полузащитников лиги, Мансилья набрал 4+5, Лукас Вера стал главным ассистентом команды (7). Тот факт, что у Лички зажигали сразу все «южане», что были в наличии, должен воодушевить болельщиков «Динамо».

Хотя, понятно, предсказать что-то тяжело. Возможно, мягкость Лички и его способность работать с латиноамериканцами поможет Карраскалю наконец раскрыть талант. А может быть, Хорхе получит в биографию еще один клуб, где не получилось. Все зависит от него — шансы точно будут.

Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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