«Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

Во второй части беседы обозревателя «СЭ» с Игорем Акинфеевым — его дебют в премьер-лиге 20 лет назад, семья, вся карьера в ЦСКА и нынешние красно-синие, самое эмоциональное чемпионство и лучший матч, Слуцкий в шоу-бизнесе и восприятие Матвея Сафонова, радость за Лео Месси и отношение к трештоку Эмилиано Мартинеса, демонизация и мысли о своем будущем.

Первая часть — здесь.

Когда взял пенальти от Каряки в первом матче в премьер-лиге — на два метра выбежал из ворот

— В мае 2023 года будет 20 лет с момента вашего дебюта в премьер-лиге.

— Первый мой турнир — это Кубок премьер-лиги. С того момента 20 лет будет уже в марте.

— А культовый матч в Самаре, когда вы первый раз вышли в основе, сыграли на ноль и взяли пенальти от Андрея Каряки, хорошо в памяти сохранился?

— Конечно! Вообще все помню. Я такой человек, сентиментальный. Если мне надо посмеяться — посмеюсь, поплакать — поплачу. Это совершенно нормально, и ни для кого не секрет, что мужики тоже плачут. Все люди разные. В Самаре понимал, что у Вени Мандрыкина вечером накануне игры поднялась температура, и пошли какие-то разговоры. Но думал, что таблетку ему дадут и все пройдет.

На следующее утро Валерий Газзаев меня вызвал и спросил: «Готов?» Я опешил и ответил: «К чему?» Но тут же добавил: «Готов». — «Ну все, будешь играть». А раньше Валерий Георгиевич давал установку на стадионе. Приехали, смотрю — моя фамилия. При этом, когда еще мы из отеля выходили, ко мне фанаты подходят, спрашивают: «Можно сфоткаться?» А я до этого на Кубке премьер-лиги полтора матча сыграл. Отвечаю с удивлением: «Вы что, меня знаете?» — «Конечно!»

До сих пор где-то эти кадры есть, как фанаты подходили. Вот думаю — ничего себе, меня кто-то знает. В первый раз в составе. Конечно, переживал. Но Боженька, наверное, в тот момент смилостивился, и все прошло как по маслу. О таком дебюте, наверное, каждый мечтает.

— А Каряку какими-то действиями заставили ударить в угол, который наметили?

— Да нет. Я на два метра выбежал из ворот, раньше судьи на это особо не реагировали. Помню даже не сам пенальти, а по игре, что реально переживал. Но если посмотреть на меня со стороны, то казалось, что у меня колоссальная уверенность. Спустя годы понял почему. Когда у тебя в полузащите Соломатин, Семак, Ярошик, Яновский, через которых мяч до твоей штрафной раз в сто лет доходит, понятно, откуда эта уверенность взялась. Пенальти даже в расчет не беру — да, получилось, но это пятьдесят на пятьдесят. Андрей мог и забить спокойно. Помню даже интервью Тихонова, где он говорил, что Каряка обычно бьет в другой угол, а тут вдруг решил в этот.

— Вы заранее выбрали угол или по удару реагировали?

— Почему-то решил, что прыгну вправо, но как-то машинально все получилось. Мяч попал в пальцы и улетел на угловой. А я даже сам сначала не понял, что отбил.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Над собой тоже иногда надо смеяться. Когда пел в парике Боба Марли, делал это с удовольствием!

— Вопрос от голкипера «Химок», чемпиона Европы среди юношей Антона Митрюшкина. Как отвлекаетесь от игр, тренировок, проводите свободное время?

— В первую очередь это семья, дети. Тем более что я уже многодетный отец — трое! Мы живем за городом, у нас куча всяких площадок, парков. Этой зимой в отпуске мы никуда не летали. Дети на коньках катались, лыжи у них есть. Мы делаем все, чтобы развивало у них моторику, мозги. А на сборах просто лежу, или сплю, или смотрю какие-то исторические передачи в YouTube. Кулинарные видеоблоги еще смотрю, поскольку сам люблю дома готовить.

— Фирменное блюдо от Игоря Акинфеева?

— Стейки. Семья просто кайфует, когда их делаю. Всегда «с кровью», к чему и детей приучил. Жена никогда в жизни так не ела, но сейчас все едят только «с кровью», не могут воспринимать пережаренное мясо.

— Видел, как вы пели под Боба Марли, на публику выходили и другие песни в вашем исполнении. Трудно было преодолеть стеснение?

— Да нет. Когда закончил со сборной, груз ответственности немножко спал. Когда работаешь на два фронта — это очень трудно. А здесь понимаешь, что есть клуб, который тебя любит, уважает, и ты так же к нему относишься. Нет ответственности перед многомиллионной армией российских болельщиков. Конечно, сейчас мне намного легче, чем раньше. Когда Сергей Жуков пригласил в сериал, я спокойно пошел, и нисколько меня этот парик не смутил. Наоборот, посмеялись. Над собой тоже иногда смеяться надо.

— Насколько легко отцовство для вас совместимо с футболом?

— Тяжело в том плане, что не можешь уделить детям много времени. Когда уезжаешь на сборы, думаешь — может, на какие-то выходные их сюда привезти? А потом понимаешь, что пять часов лететь, не дай бог, заболеют, суета начнется... Все отцовство проходит дома. Старший сын едет на футбольную тренировку, средняя и младшая дочки дома. Вот с ними проводишь время — играешь, занимаешься. Семейная рутина, наверное, ни у кого по-другому не происходит.

Сейчас стараюсь спортивные новости особо не читать. Думаешь — одну прочитаешь, а по факту начинаешь листать, смотреть... Раз — и незаметно пару часов пролетает. Мне лучше с семьей созвониться. Дома футбол вообще не смотрю — ни наш, ни европейский.

— Почему так?

— Может, какое-то перенасыщение спортом, потому что всю жизнь в этом варишься. Когда тебе уже практически 37, старый совсем, думаешь — на фиг тебе этот футбол? Полежи, поспи спокойно!

— Это с какого-то конкретного момента у вас началось?

— После того, как ушел из сборной. До этого следил почти за всеми новостями.

— Еще одного вратаря Акинфеева мы увидим?

— Ни в коем случае! Сын занимается футболом в московской академии «Ювентус», но не делаю акцент на том, чтобы он стал звездой. Ему просто сейчас нравится. Но если он выберет любой другой вид спорта или какую-то науку, это будет его личный выбор, и я его приму. Никогда в жизни не буду заставлять своих детей чем-то заниматься.

— Почему «Ювентус», а не ЦСКА?

— Потому что, считаю, в ЦСКА ему рано — сейчас восемь лет. А «Ювентус» друзья посоветовали, ездить удобно. Думаю, в профессиональную команду ребенка нужно отдавать в 11-13 лет. Тогда уже будет понятен его внутренний стержень, стимул. У него может даже не получиться в тот момент, но он себя переборет и пройдет этот этап.

Игорь Акинфеев с трофеем чемпионата России в 2013 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Когда выиграли чемпионство в 2013-м, я реально упал и плакал»

— Вы думали изначально, что всю карьеру проведете в ЦСКА?

— Когда я был маленький, у меня была мечта попасть в основной состав. Но с годами, когда ты выигрываешь трофеи и титулы, конечно, осознаешь: да, провести в ЦСКА всю карьеру — это моя мечта. Надеюсь, еще попылим!

— Какой матч считаете лучшим в жизни?

— Пускай будет в гостях с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам.

— Кому из молодых в ЦСКА приходится сейчас «пихать» больше всех, а кому — меньше?

— Да уже не «пихаю». На тренировках подсказываю, могу прикрикнуть, если кто-то не бежит. А так — достаточно молодая, ровная команда. Думаю, что этот «пихач» им сейчас совершенно не нужен. Многие ребята пришли из дубля, сейчас с нами тренируются; есть легионеры, которые этого никогда не понимали и не понимают. Теперь все более спокойно, лояльно. Сейчас можно увидеть, что, когда в наши ворота забивают гол, просто беру мяч из ворот и выбиваю его на центр.

— Раньше намного больше эмоций было?

— Конечно! Когда братья, Игнаш играли, надо же поругаться, подраться на поле! Нас это подстегивало. И они понимали, что не должны меня подводить, и я — их. Тем более мы все вместе и в сборной России играли.

— С Игнашевичем вы правда конфликтовали? Сейчас-то уже можно говорить.

— У нас были совершенно нормальные отношения. Это вообще выдуманная история! У нас, как и у всех футболистов, были какие-то разногласия на поле. И с братьями Серега ругался. Но сейчас мы вне поля можем спокойно пообщаться, поздравляем друг друга с праздниками.

— Все молодые вас в команде по имени-отчеству называют?

— Стараемся всех уважительно называть. Я массажистов тоже, например, по отчеству могу — людям приятно.

— Есть ли кто-то из действующих футболистов, кто имеет право называть вас Фуриком, как в первые годы карьеры?

— Ролан Гусев много раз эту историю рассказывал. Когда эта плеяда ушла, меня так больше никто никогда не называл.

— И Березуцкие?

— И они.

— Как они сейчас вас называют?

— Леха зовет — Аки, Васю уже сто лет не слышал.

— Как вам работалось под их руководством?

— Совершенно нормально. Все то же самое было. Те же тренировки, с небольшими отличиями, те же требования. Никаких поблажек не было — это самое главное.

— Почему у Алексея не получилось?

— Это спросить лучше у него. Хотя я считаю, что все было совершенно нормально. Да, место заняли не то, на которое рассчитывали, смазали концовку. Но я думал, что он останется.

Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Леонид Слуцкий на этот раз у вас ничего спрашивать не стал, но я вспомнил его пожелание вам через «СЭ» в конце 2012 года. «Желаю Игорю сыграть абсолютно все матчи на ноль. Давно известно, что для него 0:0 лучше, чем победа 2:1. А в жизни желаю ему быть чуточку добрее ко всему окружающему миру». Про 0:0 и 2:1 это правда или стеб вашего бывшего тренера, известного своей склонностью к юмору?

— Это было давно и неправда! Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемлемо, чем 1:1.

Все это может выглядеть смешно, но для меня как для вратаря главное — оборона. А есть матчи, которые играешь как с «Мордовией» — 6:4. С одной стороны, была радость от победы, а с другой — я был зол из-за своей ошибки, потом Марио удалили... Игра пошла наперекосяк. Мы выиграли, три очка, в чемпионате нам это помогло, но счет 6:4... Если бы мы победили 3:2, был бы намного довольнее. С годами выиграть 3:1 или 3:2 для меня, конечно, стало лучше, чем 0:0.

— А добрее к окружающему миру вы, по совету Слуцкого, стали?

— Конечно! Леонид Викторович это оценил. Правда, всячески обходит меня стороной. Всегда.

— Почему?

— Не знаю, у него спросите!

— Сам Слуцкий, судя по некоторым его высказываниям, с тех пор стал злее. Уж по отношению к судьям — точно. Что бы вы сегодня ему пожелали?

— Леонид Викторович в топе на самом деле! Пожелаю ему все делать в том же духе. Отдыхает сейчас на полную катушку, отошел немножко от футбола. Очень интересно было посмотреть его в «Плюшках», в «Коммент.Шоу». Он может и посмеяться, и мысли при этом озвучить интересные. На данном этапе времени он все делает правильно.

— Многие говорили, что для вас самым эмоциональным стало чемпионство 2013 года, после семилетнего перерыва. Вы даже плакали, уткнувшись в перчатки. До сих пор это самая важная и выматывающая из шести золотых медалей?

— На тот момент оно было ключевым, да. Непонятная игра с «Кубанью», мы не можем забить, ты понимаешь, что все на тоненького... Но, слава богу, сыграли вничью, которая нас устраивала. И, когда выиграли чемпионство, я реально упал и заплакал. Для меня это было изматывающе. Борясь каждый год за первые места, семь лет ничего не можешь сделать. Эмоционально это было очень сильно. Помню, как мы это отмечали, — и там эмоций тоже было полно...

Даже шестое чемпионство, в Казани, — тоже яркие эмоции, но не такие. Но это я про себя говорю. Ребята тогда тоже хорошо отмечали. Самолет у нас даже шатало, я говорил: «Давайте до земли потерпим, там отметим!»

— А ведь в Казани-2016 фактически вы и сделали чемпионство сейвом на последних минутах.

— Нет, его сделал, во-первых, Алан Дзагоев, который забил сумасшедший мяч. Ну а в конце было везение. Понятно, ты работаешь, трудишься, но в какие-то моменты должно же везти!

Игорь Акинфеев и Федор Чалов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чалов стал более зрелым форвардом. Главное — не зажиматься!

— Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?

— Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят... Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно, сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.

— Этот чемпионат вы начали здорово, но потом просели.

— Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке.

— Вы верите, что ЦСКА может стать чемпионом в оставшиеся годы вашей карьеры?

— Могу верить во что угодно. Но не знаю.

— У вас есть понимание, почему не получил развитие такой хороший старт? Почему так резко сдали, допустим, Карраскаль с Мединой?

— Не могу сказать, что они сдали. Не готов говорить так о людях, которые играют в ЦСКА. Валентиныч (Федотов) уже говорил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. С «Нижним Новгородом» было полное преимущество в первом тайме, должны были 7:0 вести, а сыграли в итоге 2:2. Была статистика, что по нереализованным моментам ЦСКА на первом месте в лиге.

У нас практически в каждом матче такие ситуации! Домашняя игра с «Динамо», счет 1:1 — Гайич с трех метров не забивает! Все это выбивает из колеи. Ты не можешь забить, выигрышные матчи играешь вничью или проигрываешь, как во второй игре с «Нижним»: один угловой — и 0:1. Непонятных матчей в этом сезоне было очень много. Сложно понять, как это все перебороть.

Та же игра со «Спартаком». Хороший первый тайм, выходим на второй — и все переворачивается. Реально очень много очков недобрали. Думаю, выиграли бы три-четыре матча, которые должны были выигрывать, — и были бы в тройке.

— У Федора Чалова другой менталитет после возвращения из Швейцарии?

— Думаю, сейчас это более зрелый форвард. И по сборам сейчас видно, как он распоряжается своими моментами. Прибавил в классе — и та же игра с «Партизаном» это показала. Наслаждается игрой, наслаждается командой — и все получается. Главное — не зажиматься.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Хотелось, чтобы выиграл Месси. Это случилось, и это прекрасно! Он играл божественно

— С какими эмоциями смотрели чемпионат мира в Катаре? За кого болели?

— Ни за кого. Всегда говорил, что болею только за сборную России. Можно симпатизировать какому-то футболисту, но болеть за другую страну, наверное, неправильно. Если бы я был обычным болельщиком, может, считал бы иначе. Ну а если про Катар, то хотелось, чтобы выиграл Месси. Не из-за того, что он великий футболист, а именно чтобы финальный аккорд был таким. Думаю, что он еще будет играть, но это — вершина его карьеры. Это случилось, и это прекрасно!

— Тут у вас еще и определенное родство просматривается. Вам не нужно объяснять, чего стоит футбольное долголетие.

— Вдобавок на этом чемпионате мира он проявил себя очень хорошо. Нет, даже не так. Он играл божественно, фантастически. Наверное, все-таки Бог видит — кто трудится, тому Он сверху и помогает.

— Какое впечатление осталось от игры вратарей на турнире?

— Было много и серий пенальти, и хороших сейвов в игре. В финале на 120-й минуте Эмилиано Мартинес в момент удара Коло-Муани сделал то, что наверняка войдет в историю футбола.

— Как относитесь к трештоку Мартинеса, который сбивал всех с толку в двух сериях пенальти и в итоге сбил?

— На самом деле мне не нравится эта история, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то... Я человек скромный, простой и прекрасно понимаю — мое место здесь, на линии, а у бьющего игрока — там. Нужно уважать друг друга.

— Сами такими приемами не пользовались?

— Никогда в жизни такого бы не сделал.

— А вообще есть в жизни моменты, слова, дела, за которые вам стыдно?

— Есть, конечно. Ты на кого-то ругаешься, злишься, неправильно делаешь те или иные вещи... Это жизнь, и в ней любой человек ошибается. Ты не можешь всегда жить правильно и быть хорошим для всех. Для одних ты всегда будешь самым лучшим, для других — в любом случае дураком.

Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В матче со «Спартаком» крикнул Гончаренко, чтобы он заменил Витинью. А он потом забил победный гол!

— Вопрос от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Как вы оцениваете сейчас уровень вратарей в России? Когда у Кафанова недавно спросили, кто лучший вратарь в стране, он ответил: «Акинфеев. Хороших вратарей много, но Игорь стабильнее всех».

— Спасибо! Думаю, что сейчас вратарская школа вышла на какой-то новый уровень. Есть люди, которые играют и стабильно, и хорошо. В каждой команде есть вратари, которые делают какие-то сумасшедшие сейвы. Любого берешь — все прибавили! Да, мы не безгрешные, у нас бывают ошибки. Но российская школа вратарей перешагнула некое препятствие, которое было раньше. Хотя толчок дала именно та старая школа тренеров вратарей — Вячеслав Чанов, Виталий Кафанов. Все упражнения, которые даются сейчас, были еще тогда, когда они начали работать.

— Что посоветуете Матвею Сафонову, у которого в первой части этого сезона был не лучший период?

— Почему не лучший? Он играет в «Краснодаре» и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил, то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче? По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России.

— Вопрос от Леонида Трахтенберга. Выходя как-то на игру со «Спартаком», где Леонид Федорович был пресс-атташе, вы с ним не поздоровались, несмотря на многолетнее знакомство...

— Он мне это уже 40 лет припоминает, ха-ха!

— После той игры Леонид Федорович спросил вас: «Что, теперь со спартаковцами не здороваешься?» Вы ответили: «Да нет, я просто полностью сконцентрирован на игре и никого вокруг не вижу». И тут он понял, что абсолютно то же самое ему когда-то говорили и Ринат Дасаев, и Владислав Третьяк. Сейчас вы так же концентрируетесь перед матчами?

— Абсолютно то же самое. Когда выхожу на любой матч, вижу каких-то людей слева-справа, но мои глаза никогда на них не посмотрят. Не знаю, с чем это связано, может, реально с концентрацией. Да, могу не поздороваться даже с людьми, которые мне близки, но, думаю, не стоит на меня обижаться. После игры всегда обнимаемся, целуемся, общаемся!

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Виктор Гончаренко, которому я тоже написал, хочет не спросить вас о чем-то, а пожелать — продолжать!

— Спасибо Виктору Михайловичу!

— В продолжение его пожелания. У вас есть четкий план — сколько лет еще хотите продолжать карьеру?

— Четкого плана нет и не может быть по одной простой причине — здоровье. Когда ты не молодеешь, то будешь играть столько, сколько отведено свыше. Тем более я уже много раз говорил, что никогда не буду держаться за свое место, если пойму, что уже не тяну. Есть у нас сейчас Слава Тороп, который отлично играет на Кубок и много матчей на сборах. Есть Илья Помазун, который блестяще выступает в аренде в «Урале». Мне хочется, чтобы как можно больше молодых вратарей выросли в настоящих звезд. Вижу, что есть молодежь, которая подпирает. При этом они прекрасно знают, что никаких палок в колеса я ставить не буду.

— Недавно в интервью Гончаренко рассказал смешной случай. «Играем матч, Акинфеев кричит: «Михалыч, меняй Витинью на хрен!» В этот момент по бровке мимо меня пробегает Марио и говорит по-русски: «Михалыч, не надо Витинью менять, Витинью — топ!»

— Было дело, ха-ха! Марио понимал все. Это была игра со «Спартаком». Поначалу Витинью не бегал, и я на эмоциях это крикнул. Не то чтобы специально главному тренеру — просто Виктор Михайлович стоял на бровке, скамейка была с моей стороны, и я крикнул первому, кого увидел. Менять бразильца он не стал, и правильно сделал. Потому что потом мы перевернули игру, и как раз Витинью забил победный гол!

— Когда вы в последний раз просили тренера кого-то заменить?

— Никогда в жизни не просил! И в том случае многие будут считать, что это неправильно с моей стороны, но та фраза было чисто на эмоциях. Тренер не может и не должен слушать игрока, кого ему нужно менять. Если он сам подходит и об этом спрашивает, тогда ты можешь высказать свою точку зрения. Во всех остальных случаях ты солдат, который должен выполнять приказы.

— Вас иногда демонизируют. Говорят, например, что именно вы наложили вето на приход в ЦСКА тренера вратарей Дмитрий Бородина.

— Это очень смешно. Когда Валентиныч пришел в команду и такие разговоры пошли, сижу и думаю: «Ни фига себе я всемогущий!» Еще раз говорю, что есть президент клуба, есть люди, которые отвечают за селекцию, есть бухгалтерия, еще кто-то — я не в свои дела не имею права лезть. Если игрока взяли — значит, они так видят. И с моей стороны такого никогда не было. Но почему-то меня демонизируют.

— Кстати, с Федотовым и его штабом легко нашли контакт?

— Конечно! Все люди футбольные, играли сами на высшем уровне. Все очень легко, никогда не было каких-то препятствий для нормального общения и нормальной работы.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

По-прежнему считаю, что я никто по сравнению с Яшиным

— Кем видите себя лет через пятнадцать? Задумываетесь ли о тренерской карьере?

— Тренерская карьера подразумевает, что для начала ты должен закончить с футболом. На лицензию PRO нужно учиться два года. Сначала надо завершить карьеру игрока, потом немножко отдохнуть, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни. Может быть, завтра ты зайдешь в какой-нибудь классный бизнес, может быть, еще что-то другое.

Не исключаю, что когда-нибудь буду тренером. Почему не могу получить лицензию хотя бы для того, чтобы она у меня просто была? Не буду сейчас ничего загадывать. Там, где мне будет нравиться, и стану делать свою работу.

— Допускаете ли, что Черчесов своей работой пробил в России более широкую дорогу вратарям в главные тренеры?

— Это зависит от личности, характера, а на определенном этапе и от везения, удачи. Главных тренеров, которые были вратарями, — единицы. Дзофф, Лопетеги, Саламыч. Но они есть! И так же, как меняется футбол, может, и в тренерской истории все будет меняться. В том числе и в эту сторону.

— Вас всегда хвалила и поддерживала Валентина Тимофеевна Яшина. У вас были со вдовой Льва Яшина подробные разговоры?

— Конечно! Мы общались, царствие ей небесное. И когда я приз «Огонька» выигрывал, и когда чемпионат мира в Москве был — мы в трамвайном депо выставку плакатов открывали. У меня был плакат Льва Ивановича, подписанный ее рукой. И после каких-то матчей, когда меня критиковали, она меня набирала, говорила никого не слушать.

Мне было очень приятно и, с другой стороны, непонятно, за что другой человек меня так поддерживал. Хотя прекрасно понимаю, что Лев Иванович — это глыба! Видимо, с ним она прожила все то же самое и понимала, в каких моментах тяжело мне. Антон Шунин тоже мне это рассказывал, она и с ним общалась. Валентина Тимофеевна была человеком с открытой душой, всем помогала.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным. Сейчас как думаете?

— По-прежнему так считаю. Во-первых, у Льва Ивановича есть «Золотой мяч», и это о многом говорит. Даже в те времена, когда были Пеле, куча других классных футболистов, он его получил.

— Пеле его и не мог получить — в ту пору «Золотой мяч» вручали только европейцам.

— Все равно! Звезд из Европы тоже было очень много. Плюс сейчас можно в YouTube посмотреть нарезку старых хроник — Яшин такие сейвы делал! Чего стоит один матч в составе сборной мира против сборной Англии на «Уэмбли», когда Лев Иванович, как пантера, все потащил. Ни один человек не может приблизиться к нему. Чтобы подойти поближе, мне надо было хотя бы выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира. Тогда бы я, может, задумался, что где-то рядом. Но не сейчас.

— Какое место в истории будет у вас, по собственным ощущениям?

— Это будут решать люди. Надеюсь, что хорошего будет намного большего, чем негатива. Хотя прекрасно понимаю, что и в обычной жизни, когда ты уходишь из футбола, начинается и хорошее, и плохое, и разные житейские ситуации случаются. Дай бог, чтобы, если не брать только спортивные достижения, обо мне вспоминали только хорошее.

— Гордитесь тем, что находитесь во главе списка самых преданных своим клубам футболистов Европы?

— Рано или поздно и оттуда кто-то турнет, ха-ха. Горжусь тем, что с детства — армеец, для меня это большая честь. Каждый должен с гордостью и радостью носить эмблему того клуба, за который искренне переживает.