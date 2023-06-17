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После 3,5 года в Казани Илья Самошников покинул «Рубин» — новый сезон защитник начнет в «Локомотиве», который выдал роскошную весну и ставит большие задачи в новом сезоне. Об эмоциях от подписания контракта, причинах выбора в пользу «Локо» и предвкушении сборов Галактионова Самошников рассказал в интервью «СЭ».
— Илья, поздравляю вас с подписанием контракта с «Локомотивом»! Какие эмоции от перехода?
— Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе.
— Как попрощались с «Рубином»?
— В Казани у меня всегда были хорошие отношения. После сезона все остались друзьями. Соответственно, попрощались на дружеской ноте. Все хорошо.
— Вы и «Локомотив» — как все случилось? Еще зимой писали, что предварительный контракт подписан.
— У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c «Рубином». Но я изначально выбрал «Локомотив» и хотел попасть именно в этот клуб. Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили.
— Прошлым летом была странная история с медосмотром «Динамо», который вы якобы не прошли. Что там случилось?
— Говорил об этом зимой. Могу лишь повторить, что у меня нет никаких проблем со здоровьем, которые не позволяют мне играть.
— За последние полгода «Локомотив» качественно усилился, а недавно подписал новый контракт с Дзюбой.
— Отлично отношусь к Артему — и как к человеку, и как к футболисту. То, что мы будем играть вместе, просто супер.
— После рестарта «Локо» был хорош, но финишировал на восьмом месте. Какие задачи ставите себе на следующий сезон?
— Цели — самые высокие.
— То есть борьба за первое место?
— Конечно. Уверен, это хочется каждому.
— Что делать с «Зенитом», который побеждает пять лет подряд?
— Думаю, в тренерском штабе нам объяснят, как с этим разобраться.
— В следующем сезоне снова не будет еврокубков — это скажется на мотивации?
— Лично у меня мотивация всегда запредельная.
— Смотрели ли последние матчи «Локомотива»?
— Конечно. Выделю всю команду: визуально у меня уже есть понимание, как играть. А какие от меня будут требования, думаю, еще подскажут.
— Полгода назад игроки «Локо» говорили, что у Михаила Галактионова очень тяжелые сборы. Морально уже готовитесь к нагрузкам?
— Да, мне попадались интервью ребят, которые рассказывали, что сборы правда сложные. Но это часть подготовки, благодаря которой ты подойдешь к чемпионату в топ-форме. Все нормально, меня это не пугает.