«Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»

Кирилл Волженкин — о снежном матче со «Спартаком», новом спортивном директоре и целях на сезон.

Не даем калининградцам выдохнуть и забыть о «Балтике»

— Как оцените матч со «Спартаком», учитывая погодные условия?

— Показать какую-то игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно обеим командам, все превратилось в сплошную борьбу. У «Балтики» было несколько отличных моментов, но хорошо сыграл Максименко. Что-то еще добавить сложно, про погоду уже все высказались.

— Весенняя стадия сезона начнется довольно рано — планируете ли как-то утеплять арену для комфорта зрителей?

— Надеюсь, что в первую очередь «Балтика» будет согревать сердца болельщиков своим футболом. Сам был фанатом и понимаю: когда видишь полную самоотдачу и энергию от игроков, забываешь и про дождь, и про снег, и про температуру на улице. В этом смысле Калининградская область более благоприятная, чем многие регионы, у нас здесь все-таки не такой холодный климат. Погода в день матча со «Спартак ом » — это исключение. Даже в зимнее время года условия не настолько критичны для болельщиков, которые хотят поддержать команду. Надеюсь, это не стан ет поводом не идти на стадион.

— Посещаемость в этом сезоне — головная боль для всех клубов РПЛ. Как обстоят дела у «Балтики»?

— Изначально думали, что посещаемость будет выше, потому что столько лет «Балтики» не было в премьер-лиге! Мы часто слышали такую риторику: «Мы выйдем в РПЛ и заполним арену». К сожалению, не все матчи в этом плане получились успешными. С другой стороны, посещаемость в текущей ситуации, наверное, неплохая. Мы очень много делаем для того, чтобы болельщики приходили. Понятно, что в Калининграде есть очень много видов досуга. В летний период это море. Как только хорошая погода, мы хватаемся за голову, потому что понимаем: болельщики поедут отдыхать в Зеленоградск или Светлогорск, а не отправятся на стадион. Это, конечно, немного печально, но курорты здесь действительно классные.

Мы находимся на связи с болельщиками, пытаемся сделать так, чтобы ни один человек в Калининградской области не был в неведении, что есть возможности посетить игру «Балтики». Что касается карт болельщиков, то очень хорошо сработали МФЦ — это отмечают коллеги и из РПЛ. Все достаточно быстро выдается, можно прийти на матч и за пять минут до начала все получить. На мой взгляд, препятствий для того, чтобы отправиться на футбол и поболеть за родную команду, сейчас никаких нет.

— Некоторые клубы проводят встречи с болельщиками. Есть ли у вас аналогичные планы?

— Мы хотим, чтобы «Балтика» все время сопровождала любого болельщика, а в идеале — жителя Калининградской области; вне зависимости от того, есть сегодня матч, играет ли команда дома или на выезде. Мы стараемся находиться постоянно в контакте, устраиваем мероприятия для того, чтобы быть ближе к болельщикам, а они в свою очередь были ближе к команде. В том числе и в цифровом пространстве. В этом сезоне мы трижды проводили «балтийский уик-энд»: приглашали болельщиков на базу в Светлогорске, они смотрели двустороннюю игру, а после тренировки у них была возможность поучаствовать в конкурсах, пообщаться с игроками, сфотографироваться, взять автографы. Все мероприятия имели большой успех, был огромный интерес как с их стороны, так и со стороны игроков. Футболисты чувствуют, для кого они играют, это заводит, дает определенный импульс. Во время выездных встреч мы организовываем массовый просмотр матчей в кинотеатрах. Тоже пытаемся воссоздать атмосферу стадиона: кричалки, песни и так далее. Плюс в день матча проходит очень много мероприятий в чаше стадиона. Не даем калининградцам выдохнуть и забыть о «Балтике».

Кирилл Волженкин. Фото ФК «Балтика»

— «Балтика» — худший клуб РПЛ по набранным очкам на выезде. С чем вы это связываете?

— Сначала скажу отдельное спасибо болельщикам, которые приезжают на каждый выездной матч, особенно в Москве. Мы реально временами ощущаем себя как дома. Вспоминается игра с «Динамо» — первый тайм мы проводили как будто в Калининграде! Казалось, что весь стадион поддерживает нашу команду, что все скандируют: «Балтика ! » Тогда мы как раз неплохо провели первый тайм.

Что касается выездных игр, то нельзя сбрасывать со счетов, что мы дебютанты РПЛ. Несмотря на то что у нас сильная команда, была проведена хорошая селекция, пришли качественные футболисты. Понятно, что для нас это новая лига. Было видно, что в первых матчах мы пытались играть в чуть другой футбол, нежели чем к пятому-шестому туру. Мне кажется, это был тот самый период адаптации. Футболисты долгое время провели в Первой лиге, где все-таки скорость принятия решений другая . Это мелочи, но из них общий результат и складывается. Надеюсь, что этот период мы прошли. Плюс надо все-таки учитывать, что четыре выездные игры мы провели в этом сезоне в Москве. В трех из них, на мой взгляд, мы показывали весьма неплохой футбол, могли рассчитывать на другой результат в матчах против «Динамо», «Спартака» и «Локомотива». С «Сочи» опять-таки сыграло роль то, что мы дебютанты. Это был наш первый матч после возвращения, тогда еще не было понимания, как набирать очки в премьер-лиге. В играх с «Крыльями» и «Рубином» случились неоднозначные судейские решения, которые напрямую повлияли на исход матчей. Мы обращались в ЭСК по этим эпизодам, но четкого понимания, почему было принято такое решение, так и не получили. С «Пари НН» взяли первое очко, хотя опять-таки могли рассчитывать на большее. Глобально: учитывая тот футбол, который мы показывали, мы должны быть выше. Но я могу говорить все что угодно, а таблица — самый объективный показатель.

— Сергей Игнашевич также соглашался с тем, что таблица — самый объективный показатель. Но как считаете, «Балтика» находится на своем месте?

— Мы рассчитывали на большее изначально. И могли рассчитывать, исходя из того, какой футбол показывали. Я не разделяю мнение многих болельщиков, которые сейчас уже берутся за голову и говорят о провале команды. Понятное дело, что мы только вышли в РПЛ, но мы не беспросветные аутсайдеры, а вполне конкурентоспособны. Условно, мы в ближайших матчах наберем больше очков, и через пару туров будем уже находиться на другом месте, потому что таблица весьма плотная. Я не склонен посыпать голову пеплом. Мы находимся не на своем месте. И мы об этом говорили футболистам. Когда спортивный директор Исмаил Ибрагимов уходил со своей должности, он обращался к ребятам: «Не слушайте никого, вы находитесь не там, где должны».

— К уходу спортивного директора мы еще вернемся. Вы сказали про судейство — как относитесь к встречам с представителями судейского корпуса? Многие футболисты признаются, что не видят в них смысла, потому что похожие моменты в РПЛ трактуются по-разному.

— Считаю, что они однозначно нужны, несмотря на то что футболисты могут высказываться в подобном стиле. Я присутствовал на подобных встречах. Вижу, что многие игроки анализируют то, что им говорят. Так или иначе, вы сказали, что трактовки все время меняются. Нужно понимать, по каким правилам мы играем сейчас, какие нормы допустимы. При этом очень бы хотелось, чтобы нормы и правила были едины для всех. Мы же не против того, чтобы их соблюдать, но в тех пределах, которые нам обозначены. Мои главные вопросы связаны с единой трактовкой для всех клубов. Футболисты должны понимать, что они могут делать на поле, а что нет.

— Была ли у «Балтики» встреча с представителями судейского корпуса?

— Еще нет, но в ближайшем будущем она состоится.

— Все чаще идут разговоры о том, что в РПЛ могут появиться арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара. В свою очередь наши судьи будут ездить в их лиги. Нужна ли российскому футболу эта коллаборация?

— Думаю, что в этой практике точно нет ничего плохого. Я скорее это поддержу для поднятия уровня конкуренции, для более объективной трактовки. Также большой плюс, что это не односторонняя история. Для наших судей это возможность поехать в Саудовскую Аравию, где чемпионат набирает обороты. Им это поможет поддерживать тонус, взглянуть на некоторые вещи по-другому.

— Министр спорта РФ говорил о том, что белорусские клубы могут появиться в РПЛ. Как относитесь к этой идее?

— Все зависит от уровня соперников. Если это будут конкурент о способные клубы, почему нет? В этом нет ничего плохого. Для Калининграда это вообще отлично. Раньше до Минска был час полета, сейчас столько же, сколько до Москвы.

Сергей Игнашевич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почему ушел спортивный директор, но не Игнашевич

— Какие цели перед вами ставит генеральный спонсор и область?

— И область, и спонсоры хотят, чтоб клуб развивался. Губернатор перед началом сезона озвучивал цель — попасть в десятку. Мы с этой задачей жили и продолжаем жить. Понятно, что с учетом уже первой половины чемпионата цели могут корректироваться. Естественно, нам сейчас нужно по итогам сезона остаться в премьер-лиге. Но опять же, я убежден, что если в ближайших матчах мы выиграем, мы сможем вернуться к более амбициозным задачам. По крайней мере, внутри клуба упаднических настроений на данный момент нет. Мы хотим развиваться. Мне кажется, в Калининградской области есть все для того, чтобы построить хороший и финансово стабильный клуб, который будет уверенно стоять на ногах и сможет сам зарабатывать неплохие средства за счет селекционной и трансферной деятельности. Здесь все настроены на то, чтобы этот путь продолжать.

— Тем не менее «Балтика» не в топ-10. Можно ли сказать, что спортивного директора убрали именно по причине того, что результаты не соответствуют поставленным целям?

— Внутренние перестановки не хотелось бы комментировать.

— Насколько поменяется курс селекционной работы с приходом нового спортивного директора Армена Маргаряна?

— Мы обсуждали с Арменом и пресс-атташе, как лучше представить его общественности: может, организовать интервью, в котором он озвучит цели и планы. Однако Армен здраво, на мой взгляд, заметил, что сначала он хочет что-то сделать, а уже потом, когда будут результаты, настанет время для разговоров и объяснений, почему были предприняты те или иные шаги.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Естественно, уже есть определенное понимание по селекционным вопросам, по позициям, которые требуют усиления, по ротациям, которые будут проводиться в межсезонье.

Сразу хочу сказать, что информация, которая в ряде СМИ проскочила относительно 12 футболистов, которые должны будут уйти, — это все неправда. Ни один здравомыслящий клуб такую ротацию посреди сезона делать не будет. Не знаю, откуда вообще появились эти слухи. Но тем не менее план у нас есть. Основная задача у клуба — подняться выше, остаться по итогам сезона в РПЛ. И если все пойдет сейчас хорошо, все-таки выполнить задачу, установленную губернатором.

— Если было недовольство результатами команды, почему ушел спортивный директор, а не главный тренер?

— Здесь основной момент в том, что команда развивается. А футбол, который показывают ребята, вселяет оптимизм. И в этом смысле предъявлять претензии тренеру сложно. Это решение высшего руководства клуба .

Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Видение футбола главного тренера, ваше и высшего руководства совпадает?

— Когда мы приглашали Игнашевича в клуб, оценивали и футбол, в который играют его команды, и его личность, и персональные качества. В тот момент нам нужен был именно такой тренер. Мы брали его под конкретные задачи. Соответственно, и сейчас мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает «Балтика» при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи.

— Насколько велик кредит доверия к нему?

— Мы верим в тренера.

— Была информация, что «Балтика» заинтересована в трансферах Сутормина и Марадишвили.

— Тоже про это читал. Пока это слухи. Посмотрим, все-таки это футболисты из больших клубов.

— Но им необходима игровая практика.

— Безусловно. Но вы же понимаете, финансирование в тех клубах, в которых они играют, и в «Балтике» — это разные планеты. Конечно, игроки такого уровня могли бы усилить нашу команду. Что будет дальше — посмотрим. Время покажет.

— По данным портала Capology, «Балтика» тратит на зарплаты футболистов порядка 9,56 миллиона евро в год. Эти цифры соответствуют действительности?