Ждать от «Спартака» больше нечего. Абаскалю пора в отставку

Сегодня, 09:00
Написал в своем Telegram-канале еще до начала встречи в Краснодаре:
«Без Литвинова? Без Пруцева? Без Бабича? И все это — после кубкового матча с «Динамо», который так ничего Абаскалю не доказал и не объяснил?!
Как «Спартак» будет без Литвинова и Пруцева переходить от обороны к атаке? Кто без здоровенного Бабича сможет сзади противостоять Кордобе?"
Ответы на два последних вопроса мы вскоре получили. И они отрицательные — никак и никто.
Я Абаскаля до последнего защищал.
Сдаюсь.
Больше не могу, не имею сил. Не вижу адекватности решений, не вижу развития, не вижу уже совсем никакой логики.
Притом что состав у «Спартака» отличный. Уверен: не хуже, чем у «Зенита». По длине скамейки так даже лучше. Гильермо не имеет никакого права валить вину на какие-то дыры в обойме. Там всё есть.
Куда и зачем все это движется — у меня никакого понимания нет. И дело не только и не столько в +0=1-3 в последних четырех турах. А в отсутствии какого-либо направления. Кроме куража, как в первые 20 минут с «Динамо», он ничего предъявить не может.
Кубковый матч с бело-голубыми, увы, не имел никакой связи с реальностью. Он оказался вне всякого контекста. По сегодняшнему составу мы это осознали.
Не могу сказать, что «Краснодар» провел выдающийся матч, он был довольно обычен. Просто «Спартак» — тотально ужасен. В сегодняшнем результате я увидел больше поражения красно-белых, чем победы «быков».
У «Спартака» при всей его могучей скамейке за весь второй тайм был один момент — перекладина Соболева. Что бы ни говорил о другом футболе Абаскаль.
У «Краснодара» элементарно есть основной состав. Тройка полузащитников Черников — Кривцов — Сперцян. Топ-форвард — по российским меркам — Кордоба. Топ-вратарь (при всех привходящих) Сафонов. Топ-защитник Алонсо. Да, пара новичков, в том числе в обороне. Но есть костяк! Нет ежематчевой ротации!
А у «Спартака» она есть. Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. Который и не думает прекращаться.
Вы же видели, что игра «Спартака» стала умнее с Литвиновым вместо Умярова? И кто-то думал, что может быть иначе?
А теперь скажу уже без умолчаний. После составов, выбранных на «Зенит» и «Краснодар», не вижу для них возможности. И желания.
Если убирать Абаскаля, то именно сейчас. Потому что материал есть, а отставание от лидеров еще невелико, и при правильном выборе шанс нагнать не так уж и мал.
Я смотрел матч с друзьями и после получения стартового протокола ставил на 4:1 в пользу «Краснодара». Оказался недалеко.
Не вижу никакого смысла в дальнейшей работе Абаскаля.
Потому что он не извлекает уроки.
Потому что у него нет костяка.
Потому что у команды с таким составом вообще нет позиционной атаки.
То, что я сейчас вижу и слышу от Гильермо, — абсолютная пустота.
Мне жаль. Но не понимаю, за счет чего что-то может измениться.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -