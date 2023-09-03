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Сегодня, 09:00

Ждать от «Спартака» больше нечего. Абаскалю пора в отставку

Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Краснодара» в 7-м туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Руслан Литвинов и Алексис Дуарте.
Фото ФК «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и форвард Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»
Игроки «Спартака» после пропущенного мяча.
Фото ФК «Спартак»
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Telegram Дзен
Мнение Игоря Рабинера.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Спартак

Написал в своем Telegram-канале еще до начала встречи в Краснодаре:

«Без Литвинова? Без Пруцева? Без Бабича? И все это — после кубкового матча с «Динамо», который так ничего Абаскалю не доказал и не объяснил?!

Как «Спартак» будет без Литвинова и Пруцева переходить от обороны к атаке? Кто без здоровенного Бабича сможет сзади противостоять Кордобе?"

Ответы на два последних вопроса мы вскоре получили. И они отрицательные — никак и никто.

Я Абаскаля до последнего защищал.

Сдаюсь.

Больше не могу, не имею сил. Не вижу адекватности решений, не вижу развития, не вижу уже совсем никакой логики.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и форвард Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»

Притом что состав у «Спартака» отличный. Уверен: не хуже, чем у «Зенита». По длине скамейки так даже лучше. Гильермо не имеет никакого права валить вину на какие-то дыры в обойме. Там всё есть.

Куда и зачем все это движется — у меня никакого понимания нет. И дело не только и не столько в +0=1-3 в последних четырех турах. А в отсутствии какого-либо направления. Кроме куража, как в первые 20 минут с «Динамо», он ничего предъявить не может.

Кубковый матч с бело-голубыми, увы, не имел никакой связи с реальностью. Он оказался вне всякого контекста. По сегодняшнему составу мы это осознали.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Александр Кокшаров и&nbsp;Эдуард Сперцян празднуют гол. Ивич пошел против Галицкого. Но этот «Краснодар» может взять трофей

Не могу сказать, что «Краснодар» провел выдающийся матч, он был довольно обычен. Просто «Спартак» — тотально ужасен. В сегодняшнем результате я увидел больше поражения красно-белых, чем победы «быков».

У «Спартака» при всей его могучей скамейке за весь второй тайм был один момент — перекладина Соболева. Что бы ни говорил о другом футболе Абаскаль.

У «Краснодара» элементарно есть основной состав. Тройка полузащитников Черников — Кривцов — Сперцян. Топ-форвард — по российским меркам — Кордоба. Топ-вратарь (при всех привходящих) Сафонов. Топ-защитник Алонсо. Да, пара новичков, в том числе в обороне. Но есть костяк! Нет ежематчевой ротации!

Игроки «Спартака» после пропущенного мяча.
Фото ФК «Спартак»

А у «Спартака» она есть. Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. Который и не думает прекращаться.

Вы же видели, что игра «Спартака» стала умнее с Литвиновым вместо Умярова? И кто-то думал, что может быть иначе?

А теперь скажу уже без умолчаний. После составов, выбранных на «Зенит» и «Краснодар», не вижу для них возможности. И желания.

Если убирать Абаскаля, то именно сейчас. Потому что материал есть, а отставание от лидеров еще невелико, и при правильном выборе шанс нагнать не так уж и мал.

Я смотрел матч с друзьями и после получения стартового протокола ставил на 4:1 в пользу «Краснодара». Оказался недалеко.

Не вижу никакого смысла в дальнейшей работе Абаскаля.

Джон Кордоба и&nbsp;Александр Соболев. «Краснодар» обыграл «Спартак». Онлайн-трансляция матча дня

Потому что он не извлекает уроки.

Потому что у него нет костяка.

Потому что у команды с таким составом вообще нет позиционной атаки.

То, что я сейчас вижу и слышу от Гильермо, — абсолютная пустота.

Мне жаль. Но не понимаю, за счет чего что-то может измениться.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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67
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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