Ждать от «Спартака» больше нечего. Абаскалю пора в отставку

Мнение Игоря Рабинера.

Написал в своем Telegram-канале еще до начала встречи в Краснодаре:

«Без Литвинова? Без Пруцева? Без Бабича? И все это — после кубкового матча с «Динамо», который так ничего Абаскалю не доказал и не объяснил?!

Как «Спартак» будет без Литвинова и Пруцева переходить от обороны к атаке? Кто без здоровенного Бабича сможет сзади противостоять Кордобе?"

Ответы на два последних вопроса мы вскоре получили. И они отрицательные — никак и никто.

Я Абаскаля до последнего защищал.

Сдаюсь.

Больше не могу, не имею сил. Не вижу адекватности решений, не вижу развития, не вижу уже совсем никакой логики.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и форвард Тео Бонгонда. Фото ФК «Спартак»

Притом что состав у «Спартака» отличный. Уверен: не хуже, чем у «Зенита». По длине скамейки так даже лучше. Гильермо не имеет никакого права валить вину на какие-то дыры в обойме. Там всё есть.

Куда и зачем все это движется — у меня никакого понимания нет. И дело не только и не столько в +0=1-3 в последних четырех турах. А в отсутствии какого-либо направления. Кроме куража, как в первые 20 минут с «Динамо», он ничего предъявить не может.

Кубковый матч с бело-голубыми, увы, не имел никакой связи с реальностью. Он оказался вне всякого контекста. По сегодняшнему составу мы это осознали.

Не могу сказать, что «Краснодар» провел выдающийся матч, он был довольно обычен. Просто «Спартак» — тотально ужасен. В сегодняшнем результате я увидел больше поражения красно-белых, чем победы «быков».

У «Спартака» при всей его могучей скамейке за весь второй тайм был один момент — перекладина Соболева. Что бы ни говорил о другом футболе Абаскаль.

У «Краснодара» элементарно есть основной состав. Тройка полузащитников Черников — Кривцов — Сперцян. Топ-форвард — по российским меркам — Кордоба. Топ-вратарь (при всех привходящих) Сафонов. Топ-защитник Алонсо. Да, пара новичков, в том числе в обороне. Но есть костяк! Нет ежематчевой ротации!

Игроки «Спартака» после пропущенного мяча. Фото ФК «Спартак»

А у «Спартака» она есть. Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. Который и не думает прекращаться.

Вы же видели, что игра «Спартака» стала умнее с Литвиновым вместо Умярова? И кто-то думал, что может быть иначе?

А теперь скажу уже без умолчаний. После составов, выбранных на «Зенит» и «Краснодар», не вижу для них возможности. И желания.

Если убирать Абаскаля, то именно сейчас. Потому что материал есть, а отставание от лидеров еще невелико, и при правильном выборе шанс нагнать не так уж и мал.

Я смотрел матч с друзьями и после получения стартового протокола ставил на 4:1 в пользу «Краснодара». Оказался недалеко.

Не вижу никакого смысла в дальнейшей работе Абаскаля.

Потому что он не извлекает уроки.

Потому что у него нет костяка.

Потому что у команды с таким составом вообще нет позиционной атаки.

То, что я сейчас вижу и слышу от Гильермо, — абсолютная пустота.

Мне жаль. Но не понимаю, за счет чего что-то может измениться.

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