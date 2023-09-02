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«Краснодар» обыграл «Спартак» и уходит на паузу лидером. К Абаскалю снова есть вопросы по выбору состава

«Спартак» на выезде проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Игровой эпизод в матче «Краснодар» — «Спартак».
Фото ФК «Краснодар»
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Красно-белые отстали от первого места уже на семь очков.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Спартак

Состав «Спартака» на «Краснодар» показал, что кубковый матч с «Динамо» был лишь поводом для плановой ротации. Абаскаля не убедил ни мобильный центр с Литвиновым и Пруцевым, ни эффектный дебют Бабича, ни классная игра Зиньковского. Все они, убравшие «Динамо» за полтайма, остались в запасе, и тренер так и объяснил: «У нас много игроков, конкуренция мощнейшая».

В итоге в старте в Краснодаре вышли фактически все те, кто неделю назад скатал невыразительную ничью с «Ахматом». У «Краснодара» обойма куда более стабильная. Изменение, по сути, одно: в РПЛ дебютировал центральный защитник Тормена, который уже выходил в Кубке.

«Краснодар» при Ивиче проиграл «Спартаку» все три матча (с учетом зимнего Кубка). «Быки» играли в свой идеологически верный атакующий футбол и пропустили аж 10 мячей за эти три игры. Но команда меняется становится более рациональной и менее яркой. Ивич пытается подорвать краснодарский устой. Очередной матч со «Спартаком» должен был показать, насколько идеи серба имеют право на жизнь. И посмотреть за этим собрался полный стадион! Первый аншлаг на арене Галицкого после введения Fan ID.

В первом тайме футбола было меньше, чем борьбы. Отдельный сюжет здесь — схватка Джикии и Кордобы. Казалось, что они как вцепились друг в друга руками, так и не отпускали. В одном из моментов большой Джон даже получил карточку: напихал арбитру, посчитав, что соперник держал его крепче. Вообще Джикия чаще всех оказывался в центре событий. Однажды казалось, что спартаковский капитан закончит игру еще до перерыва: Сперцян пробил по воротам, а потом по инерции влетел шипами в голеностоп Георгия. Бабич уже активно разминался.

Ну а в футбол «Краснодар» играл получше: был тот самый момент у Сперцяна, были опасные подходы. «Спартак» же в атаке выглядел совсем пустым: Сафонов в игру вообще не вступал, зато судья на линии регулярно поднимал флаг, фиксируя у красно-белых офсайд за офсайдом. Центр поля не работал, и Соболеву в поисках мяча приходилось опускать совсем низко. Забил в итоге «Краснодар»: Кордоба дважды «раздел» Дуарте, Денисов не подстраховал, а Джикия уже не успел накрыть — и 1:0. До конца тайма «Спартак» во главе с Денисовым успел еще и эталонно напожарить в обороне. Джикии пришлось выносить мяч из пустых ворот. Ну а красно-белые потревожили-таки Сафонова в первом тайме, Зобнин опасно бил с левой, но на этом все и закончилось.

Цифры на табло и игра команды в атаке обязывала Абаскаля что-то менять. Испанец бросил в игру опального Литвинова, и в начале тайма мы увидели совсем другой «Спартак». Игра переместилась на половину «Краснодара», а пиком спартаковского давления стал удар Соболева в перекладину. Правда, и хозяева получили возможность более свободно контратаковать: Батчи убежал от Рябчука, почти как от Дуарте в весеннем матче, и создал идеальный момент для Кордобы. Но колумбийцу, видимо, нужны моменты посложнее — Селихова он не переиграл.

Время шло, и Абаскаль заменами наращивал атакующую мощь, выпустив Медину и Зиньковского. Получается, что состав «Спартака» стал похож на по-настоящему стартовый только через час игрового времени. У красно-белых оставались шансы спасти эту игру, но их перечеркнул Денисов. Нерасчетливый пас назад Селихову перехватил вышедший на замену молодой Кокшаров, и вратарь вынужденно сфолил. С пенальти у «Краснодара» в последнее время беда, но здесь Сперцян не оставил Селихову шансов. Сил у «Спартака» не осталось: у того же Соболева начало сводить ноги уже в середине второго тайма.

Знаковая победа «Краснодара», который уходит на паузу лидером. Летний отрезок команда Ивича провела практически идеально: ни единого поражения и всего два пропущенных мяча. Были обидные потери, но пока задуманная Ивичем рационализация работает и дает результат. Ну а «Спартак» отстал от первого места уже на семь очков. Это дает право констатировать: пока Абаскаль не справляется с доставшейся ему обоймой игроков.

Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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