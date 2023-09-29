«Крылья» заслужили аншлаг на матче со «Спартаком». 10-й тур из проходного превратился в интригующий

«Крылья Советов» неожиданно подошли к матчу со «Спартаком» в статусе фаворита.

10-й тур при составлении календаря обещал стать проходным. «Оренбург» — «Зенит», ЦСКА — «Балтика», «Крылья» — «Спартак», «Ахмат» — «Динамо», «Локо» — «Пари НН», «Рубин» — «Краснодар». Глазу не за что зацепиться.

Но старт сезона в РПЛ вышел таким, что теперь любой игровой день интригует. Особенно после сенсации недельной давности — победы «Локомотива» в Питере. Она и железнодорожников переместила в группу лидеров, и российского гегемона отодвинула уже на третью строчку.

Если в минувшем сезоне «Зенит» после трети дистанции обгонял ближайшего преследователя на четыре очка, то теперь подошел к этой промежуточной точке с отставанием в те же четыре балла от «Краснодара».

А вторые сейчас — «Крылья», главное открытие чемпионата. Команда Игоря Осинькина как-то очень легко пережила потерю лидеров — Глушенкова, Сергеева, Зиньковского, Пруцева, Пиняева, выдвинула на ведущие роли новых талантов, вроде Салтыкова и Бабкина, добавила добротных приобретений в лице Бейла и Гарре, и теперь Самара должна снова заболеть футболом. А как раскрылся затравленный в «Спартаке» Рассказов?

Николай должен показать товар лицом в матче со своим бывшим клубом. К которому «Крылья» неожиданно подходят в статусе фаворита. Команда в минувшие выходные даже успела посидеть на троне, пока «Краснодар» не сыграл свою встречу. Пусть всего денек побыли на первой строчке, но многие болельщики клуба наверняка сохранили таблицу на память.

И в воскресенье в Самаре хотелось бы увидеть полные трибуны. Как в старые добрые времена. Нынешняя команда явно заслужила аншлаг.

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Тем более что матч-то предстоит жаркий. «Спартак» — всегда лучший магнит и раздражитель для зрителей. Для «Крыльев» встреча станет показательной — действительно ли амбиции медальные. А у красно-белых своя история. Их традиционно бросает то в жар, то в холод. Пять побед в пяти матчах (включая два кубковых) — команде вешают на шею золотые медали, а Гильермо Абаскаль становится мессией. В следующих четырех турах всего одно очко — тренера дружно отправляют в отставку. Теперь синусоида опять устремилась вверх — три победы из трех (одна кубковая), испанец вновь на коне. И мечтает продолжить серию в Самаре. Это уже будет серьезный экзамен.

Да и другие матчи тура, когда есть интрига в борьбе за золото, воспринимаются чуть иначе. У всех ведь растут шансы на чемпионство с осечками «Зенита». Они не такие призрачные, как в последние годы.

ЦСКА должен прервать серию из пяти матчей без побед в РПЛ. У Сергея Игнашевича, конечно, другие планы на игру со своим бывшим клубом, но все-таки «Балтику» армейцы в нынешней ситуации обязаны обыгрывать. Если же нет, то к дерби со «Спартаком» красно-синие подойдут в совсем тяжелом положении.

«Динамо» надо реабилитироваться после поражения от «Спартака», но сделать это в Грозном будет крайне сложно — Мирослав Ромащенко здорово стартовал в «Ахмате».

А разве подарок «Пари НН» Сергея Юрана? Нижегородцы отстают от «Локо» всего на одно очко.

Да и «Рубин» дома наверняка даст бой лидеру — «Краснодару».

На осечки конкурентов, конечно, рассчитывают в Питере. Самому «Зениту» уже многие приписали три очка во встрече с «Оренбургом». Ранее чемпион выиграл у этого соперника семь матчей из восьми при одной ничьей. «Любимый клиент». Но ведь мы уже убедились — нынешний чемпионат щедр на сюрпризы. Не ждет ли нас в Оренбурге еще один?