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Сегодня, 20:45

«Почему я не играю? Возможно, в будущем будет хорошее интервью со всеми ответами». Джикия — о разгроме «Спартака»

Джикия ответил на вопрос про свое игровое время в чемпионате
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник красно-белых — после поражения в Самаре.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

Сегодня мы потерпели болезненное поражение

— Какие выводы можете сделать по игре?

— Мы все разберем, проанализируем.

— Какой была обстановка в раздевалке? Все выходят подавленные.

— Это объяснимо, потому что мы сегодня потерпели болезненное поражение. И, конечно, это сказывается на настроении.

&laquo;Крылья Советов&raquo; крупно обыграли &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;10-м туре. «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!

— Можно сказать, что все разговоры о том, что «Спартак» нашел себя, Самара немного заглушила?

— Эти разговоры всегда будут вокруг «Спартака». Не надо обращать на это внимание и воспринимать вообще, потому что сезон длинный, прошло только 10 игр. Бывают хорошие отрезки, бывают болезненные поражения. Самое главное — делать правильные выводы.

— Вас не смутила замена Квинси Промеса на 60-й минуте?

— Ну, это не я замену сделал. В футболе все бывает.

— На ваш взгляд, счет по игре?

— Нужно признавать, что соперник был сильнее. Когда ты проигрываешь 0:4, глупо говорить что-то другое. Я смотрел игру со стороны — у нас моментов было меньше.

Возможно, в будущем будет хорошее интервью, где прозвучат ответы на все вопросы

— Напрашивается вопрос про ваше игровое время в чемпионате...

— Не хотел бы обсуждать эту тему сегодня и после такой игры. Но, возможно, в будущем будет хорошее интервью, где прозвучат ответы на вопросы, которые вас интересуют.

— Почему не хотите говорить сейчас?

— Потому что не хочу в такой обстановке рассуждать на эту тему.

— Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал сегодня, что вы не ведете переговоры о продлении контракта.

— Совершенно верно.

Квинси Промес и&nbsp;Гильермо Абаскаль в&nbsp;матче &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Абаскаль продолжает чудить. Матч в Самаре похож на откровенный саботаж

— Почему?

— Потому что у меня еще есть действующий контракт.

— Странно, что клуб не ведет переговоры с капитаном команды, когда он по регламенту может взаимодействовать с другими клубами уже зимой. Вас это не удивляет?

— Нет. Я совершенно спокойно к этому отношусь и профессионально выполняю свою работу.

— Причина, по которой вы не играете, исключительно спортивная? Команда пропускает четыре гола, а капитан — на скамейке.

— Пока я капитан, я буду выполнять то, что от меня зависит, и то, что от меня требуется.Что касается темы моего контракта, игрового времени и прочего, то еще раз: вы можете собраться, мы с вами сядем и обсудим эти вопросы. Но после такого болезненного поражения, после такой игры не хочу обсуждать данные темы.

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболев знал, что у него три желтые карточки

— Александр Соболев пропустит дерби с ЦСКА из-за перебора карточек.

— Это потеря для нас. Такой форвард — и не сыграет в дерби...

— Мы видели, что в предыдущих матчах вы подбегали к нему, периодически что-то подсказывали. Перед игрой в Самаре был разговор: «Саш, ни в коем случае...»?

— У нас есть, скажем так, административный штаб, который напоминает, когда у ребят три карточки. Конечно, Саша обо всем знал.

Гильермо Абаскаль. «Команда не билась за тренера. Абаскаль вряд ли уйдет сам». Сафонов о разгроме «Спартака» в Самаре

— После разгрома в Самаре болельщики подавлены. Победа над ЦСКА сможет изменить их отношение к команде?

— Могу сказать, что мы готовимся к следующей игре. А следующая у нас — с «Динамо».

— Но эта игра абсолютно ничего не решает.

— Может, для вас и не решает. Может, вы не придете на эту игру. А я планирую там быть, и для меня — решает.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
6
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