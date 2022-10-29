Разочарование молодого воспитанника ЦСКА: забил роскошный гол, но в дело вмешался судья

Сегодня, 21:55
19-летний футболист ЦСКА Егор Ушаков мог стать героем дерби с «Локомотивом»: он вышел на замену на 82-й минуте матча и мог забить свой первый гол в нынешнем сезоне. И как!
Ушаков после борьбы за мяч на левом фланге оттиснул Дмитрия Баринова и ворвался в штрафную. Маринато Гильерме ждал от соперника прострела или навеса, но Егор принял неожиданное решение пробить с нулевого угла и забил. Получилось очень эффектно.
Но после подсказки ВАР судья Любимов направился к монитору и зафиксировал фол Ушакова на Баринове в эпизоде до входа в штрафную.
При этом комментатор матча Константин Генич считает, что гол был чистый и рефери должен был его засчитывать.
По мнению судей, полузащитник ЦСКА рукой ударил соперника в лицо — Баринов даже показал судье кровь из носа после столкновения. Поэтому вместо классного дебютного гола Ушаков получил желтую карточку за фол в атаке.
А в концовке встречи на 95-й минуте молодой игрок ЦСКА грубо сфолил на вторую желтую карточку — в подкате он сбил Тина Едвая в районе центрального круга. Вечер, который мог стать для воспитанника ЦСКА звездным, но превратился в разочарование.
За 13 минут на поле Ушаков здорово ворвался в дерби: забил красивый гол, пусть и отмененный, но за чрезмерное желание получил удаление.
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