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Нули в Черкизово. «Динамо» — пять туров без побед, «Локо» дает шанс «Спартаку»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команды Галактионова и Лички сыграли вничью.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
Динамо

«Динамо» в трансферной политике делает ставку на латиноамериканский рынок. Игроки приходят серьезные, уровня национальных команд, но есть в этом и обратная сторона — после паузы на матчи сборных Марцел Личка вынужден ротировать состав. На сей раз лишь одну тренировку после длительных перелетов провели Бальбуэна, Карраскаль, а также камерунец Нгамале. А Чавес из-за решения визовых вопросов вообще добрался до Москвы только в день встречи с «Локомотивом». Перечисленная четверка играла с первых минут в минувшем туре, а теперь осталась в запасе. Кроме того, в матче с Кенией травмировался Фомин. А Тюкавин проиграл конкуренцию Смолову.

В итоге состав обновился более чем на 50 процентов. Кроме Федора, вышедшего с капитанской повязкой, появились Маричаль, Гладышев, Лаксальт, Гагнидзе и Лесовой.

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Если Личка кроил из того, что было, то Михаил Галактионов мог выбирать. И сделал такие перестановки после предыдущего тура, которые были направлены на усиление игры — вместо Тикнизяна, Марадишвили и Миранчука вышли Митай, Пиняев и Глушенков.

«Локо» опережал оппонента на два очка в таблице — минимальный разрыв, ожидалось упорное противостояние равных соперников. Первая половина тайма такой и получилась. Инициативой команды владели попеременно, на шанс соперника отвечали своим, но постепенно хозяева все увереннее и увереннее забирали игру в свои руки. В первую очередь стараниями активных флангов — Пиняева и Глушенкова. Да и опцию «грузи в штрафную на Дзюбу» никто не отменял.

«Динамо» позволяло это делать, так что должно сказать спасибо Лещуку за нули на табло к перерыву. Особенно опасен был удар от мощного форварда головой под перекладину — голкипер справился с большим трудом. Еще в ряде моментов хозяевам не хватало точности в ударах, но давление на ворота бело-голубых очевидно нарастало.

Подопечные Лички пытались, конечно, наладить контригру, но получалось плохо — мяч не держался. Экспериментальный состав не убеждал, что сильнее оптимального, а Смолов, вытеснивший Тюкавина, то зависал в офсайде, то принимал слишком сложные решения, которые останавливали атаки.

«Динамо» надо было что-то делать, в перерыве оно освежило фланги — вместо Лесового и Гладышева вышли Нгамалё и Макаров, помирившийся с Личкой. Это выровняло игру, она пошла на встречных курсах.

Впрочем, возможности у «Локо» поначалу все равно возникали острее. Самошников навесом угодил в штангу, а Сильянов и Дзюба с линии вратарской промахнулись.

Ближе к концу бело-голубые ответили своими супермоментами. Макаров вывел один на один Тюкавина — Лантратов ногой отбил удар. Бителло бил из центра штрафной — заблокировал защитник.

А последними за головы хватались железнодорожники: Баринов на 94-й минуте выстрелил из пределов штрафной — вновь выручил Лещук.

«Локомотив» был чуть ближе к победе в этом матче, однако не настолько, чтобы забрать три очка. Команда Михаила Галактионова теперь третья, обойдя в таблице «Зенит», у которого есть игра с «Крыльями» в запасе. В воскресенье догнать красно-зеленых могут и «Спартак» с «Пари НН», встречающиеся между собой.

«Динамо» же не выигрывает пять туров подряд. После разудалого старта сезона у бело-голубых наступила засуха, два последних матча завершились со счетом 0:0. Наладив игру в обороне, подопечные Лички растеряли остроту и удачу впереди.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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