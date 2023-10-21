Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов

Казанцы и армейцы не смогли забить друг другу.

20 лет спустя

Без малого 20 лет назад «Рубин» одержал одну из ярчайших побед в своей истории: в финальном туре чемпионата-2003 казанцы героически обыграли ЦСКА и завоевали бронзовые медали в первом же сезоне в элитной лиге.

За 20 лет поменялось слишком многое, чтобы проводить параллели. Даже Акинфеев в той встрече остался в запасе, так что и здесь пересечений нет. Да и вообще обе команды сейчас далеки от тех позиций: ЦСКА перед стартом тура был седьмым, а «Рубин» — десятым.

И снова реализация

Впрочем, чемпионат долгий, и у соперников еще есть время на то, чтобы финишировать высоко. «Рубин», например, за последние недели заметно прибавил. Если верить различным продвинутым метрикам, казанцы вообще должны находиться как минимум в верхней шестерке. Но чудовищная конвертация моментов в голы душит команду Рашида Рахимова. Не просто так в ответ на вопрос о реализации главный тренер «Рубина» выдал: «Вы хотите, чтобы я заплакал?»

Состав хозяев никак не отличался от того, что добыл победу над «Ахматом» в прошлом туре. Да и стартовый план «Рубина» был традиционным. Не секрет, что татарская команда в этом сезоне почти всегда лихо начинает матчи, особенно домашние. Даже в игре с «Зенитом», где чемпионы победили 3:0, «Рубин» смотрелся лучше в первые полчаса.

Отмененный гол Чумича

В игре с ЦСКА казанцы вообще забили быстрый мяч и даже успели его как следует отпраздновать: Чумич замкнул прострел Кабутова и, как казалось, отличился во втором туре кряду. Однако Павел Кукуян после подсказки видеоассистентов и просмотра повтора отменил гол — при перехвате в центре поля Иву сыграл рукой.

Впрочем, «Рубин» на этом не остановился, и уже на 15-й минуте в штрафную опасно ворвался Даку, но упустил шанс. Казанцы систематически давили в одно и то же больное место армейцев: немало моментов было создано в переходных фазах, когда ЦСКА терял мяч в центре поля и упускал контратаки. В первом тайме новичок РПЛ определенно смотрелся лучше серебряного призера прошлого чемпионата.

Спасения Акинфеева

ЦСКА довольно медленно развивал атаки. Хотя это удивительно: Чалов постоянно опускался вглубь для розыгрышей мяча, а в центре обороны играл главный универсал лиги Мухин, у которого тоже есть пас. За скорость впереди отвечал только юркий Файзуллаев, который и создал первый голевой момент у ворот Дюпина — узбекский хавбек попал в штангу.

Файзуллаев — безусловное открытие старта сезона и пока что лучшее летнее усиление ЦСКА (хотя кто бы мог подумать?). Но даже здесь в первом тайме самым полезным игроком в составе красно-синих был не он, а Акинфеев — капитан ЦСКА выручил после ударов Ранджеловича и Вады, в то время как оборона и опорная зона продолжали дремать.

Слабая атака

В перерыве можно было ожидать перестановок в составах, но ни Рашид Рахимов, ни Владимир Федотов решили ничего не менять. Но удивило даже не это, а заметное снижение темпа игры. Он и так не поражал воображение, а в начале второго тайма вообще интенсивность событий дошла до минимума. Хватало пауз, желтых карточек, даже травм (повреждение получил Мухин). Но зрелищность упала.

Расцветить игру смог только Файзуллаев — он даже забил, но еще раньше в офсайд попал Заболотный, так что гол был справедливо отменен. И этот эпизод будто бы вдохнул жизнь в ЦСКА.

Матч в Казани можно разделить на три отрезка: в первом тайме лучше смотрелся «Рубин», с 46-й минуты до середины второй половины команды играли одинаково плохо, а концовку точно выиграл ЦСКА. Снова констатируем симптомы болезни «Рубина»: команда Рахимова почему-то часто хорошо начинает, но глохнет в эндшпиле.

Армейцы подобрались к голу близко: шикарные моменты упустили Гайич, Мойзес, а также Обляков. Но, как и в случае с «Рубином», ЦСКА подвела реализация. О ней, кстати, и Владимир Федотов часто говорит, так что все логично. Эту нулевую ничью обеспечила не качественная оборона соперников, а слабая атака.