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Сегодня, 20:30

«У «Динамо» второй состав в РПЛ — сильнее, чем у «Спартака». В топ-5 можно зайти и без тренера». Мнение Кобелева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Ослепительное единоборство Николаса Маричаля и Сергея Пиняева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев — о матче с «Локомотивом» (0:0).
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
Динамо

— Дерби понравилось? Или было многовато сумбура?

— Первый тайм получился довольно слабым. Обе команды пытались контролировать мяч, играть в позиционную атаку. Не хватало скоростей, быстрых выпадов. Все прогнозировалось.

— Что изменилось после перерыва?

— «Динамо» прибавило, сработали замены Лички. Вышли Нгамале и Макаров. Мы уже увидели более скоростную, зрелищную игру.

— Результат закономерен или «Локо» был ближе к победе?

— Ну почему «Локо» ближе? Разве у «Динамо» не было моментов, неплохих подходов? Исход встречи, на мой взгляд, справедлив. Просто мне хотелось увидеть все-таки более интенсивный футбол в дерби. Маловато быстрых атак... Многие задумки команд сразу читались.

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— Нужно ли выписывать Лещуку премию за сейв на последних секундах после удара Баринова?

- Мяч вводился из аута с правого фланга, если смотреть со стороны ворот «Динамо». И Лещук, как показалось, не успел переместиться в центр. Поэтому смог контролировать угол, в который пробил Баринов. В принципе, сегодня вратарь бело-голубых отыграл весьма достойно.

— Самая проблемная позиция «Динамо» по этой игре?

— Проблемная?

— Ну да.

— Ребят, вы о чем? На мой взгляд, у «Динамо» второй состав в РПЛ. Сильнее только у «Зенита».

Константин Тюкавин атакует ворота «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Даже так?

— Ну а вы как считаете? Посмотрите на длинную скамейку бело-голубых. Где вы еще такую найдете? ЦСКА играет одним составом, там народу не хватает. «Краснодар» тоже, как правило, выпускает одних и тех же исполнителей. А «Динамо» по ходу матча может заменить всю атакующую линию, выпустить новых 4-5 человек. Это еще Фомин сейчас травмирован. Так что, на мой взгляд, «Динамо» нынче здорово укомплектовано. Такая команда, конечно, обязана решать большие задачи.

— Как тогда оцените игру Бителло?

— Давайте еще немного подождем. Бразильцы обычно тяжело адаптируются в нашей лиге. Тренерский штаб ищет ему оптимальную позицию. Видно, что легионер способен обыграть один в один, отдать голевую передачу. Но нужны еще и люди, которые стабильно обороняются под ним и развязывают ему руки. Ну и форварды должны лучше открываться. «Динамо» меняется. Необходимо время, чтобы ребята сыгрались. С другой стороны, при таких затратах, при таком количестве игроков бело-голубые должны давать результат.

— Поняли, почему Тюкавин остался в запасе? Ситуация с его новым контрактом влияет на его игровое время?

— Мы можем рассуждать два-три часа на эту тему. Но мне кажется, что проще задать конкретный вопрос Марцелу Личке. Он все прояснит в двух словах. Мне сложно обсуждать статус Тюкавина.

— Вам не показалось, что Смолову комфортнее играть на позиции «десятки», а не действовать на острие атаки?

— Конечно, второму форварду, который действует из глубины, играть легче. Центральный нападающий должен оттягивать на себя двух защитников. Тут уже тренерскому штабу виднее, как лучше использовать Смолова.

Артем Дзюба.

— Как вам сегодня Дзюба? Держит уровень?

— Дзюба остается одним из лучших форвардов нашего чемпионата. Если по его движению есть какие-то вопросы, то игра вверху, прием мяча в штрафной не вызывают нареканий.

— Нужно ли было удалять Фернандеса за фол на Дзюбе?

— Нарушение на Дзюбе, конечно, было. Вряд ли это красная карточка. Но штрафной-то следовало назначить.

— Значит, вы считаете, что «Динамо» должно замахиваться минимум на второе место?

— Вопрос к руководству. Я не знаю, какая задача поставлена перед тренером и командой.

— Попасть в пятерку.

— Ах, в пятерку (улыбается). Это хорошо. Думаю, в пятерку команда и без тренера зайдет. Вы просто еще раз посмотрите, кто в запасе сидит, какие деньги потрачены на трансферы.

— Неужели состав «Динамо» сильнее, чем у «Спартака»?

— Конечно, сильнее.

Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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