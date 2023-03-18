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Сегодня, 22:00

«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол

Гоша Чернов
Корреспондент
Артем Дзюба и Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Невероятный матч в Черкизове — 3:2.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Краснодар

Разная команда Галактионова

В кубковом противостоянии со «Спартаком» мы видели неоднозначный «Локомотив» — слабый в обороне, но местами симпатичный в атаке. В матче с «Ростовом» «Локо» был зрелищным и интересным во главе с мотивированным Дзюбой. В Грозном красно-зеленые показали, что могут внимательно обороняться и не пропустить даже за полчаса игры вдевятером. А после встречи с «Акроном» мы узнали, что команда Михаила Галактионова способна уступить середняку первой лиги.

На старте года «Локомотив» — разный. Но какой из них настоящий? Ответ на этот вопрос могла бы дать игра с таким же нестабильным «Краснодаром», но после нее все запуталось окончательно.

Галактионов не удивил выбором стартового состава: места дисквалифицированных Ненахова и Магкеева заняли Смольников с Бариновым, и в такой конфигурации основа «Локо» даже выглядела мощнее. Кроме того, тренерский штаб предпочел Миранчука Глушенкову. А удивило то, что хозяева внешне легко отказались от претензий на мяч и подчеркнуто действовали вторым номером.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Локомотив» победил «Краснодар» — 3:2. Онлайн-трансляция матча

Яркий тайм «быков»

В первые 20 минут темп игры был невысоким, но «Краснодар» его медленно наращивал и довел до логичного гола: Сперцян сперва попал в перекладину, а чуть позже ассистировал Алонсо с углового. «Локо» тут же мог сравнять счет, но Камано не смог замкнуть подачу Смольникова.

«Краснодар» действовал в привычной манере и настаивал на владении, хотя сделал пару перестановок и вновь перетасовал фланги: на этот раз Кобнан номинально играл слева, Олусегун — справа, а Кади опустился чуть вглубь и в одном из моментов в кровь разбил бровь, пришлось даже перебинтовывать голову. Но вся атака кубанцев при этом была подвижна, и на 39-й минуте Кордоба продавил Конти и удвоил счет.

Очередной промах Дзюбы

Ключевое изменение в составе «Краснодара» касалось голкипера — Сафонов из-за недомогания остался в запасе, но на протяжении всей игры активно подсказывал Агкацеву, будто Матвей уже стал тренером вратарей. При этом Станиславу точно не нужны подсказки во время пенальти, ведь он за всю карьеру отразил больше 11-метровых ударов, чем пропустил.

«Локо» в первом тайме фрагментарно был неплох и в конце поддавил гостей. Арбитру Кириллу Левникову даже дважды пришлось ходить к монитору, чтобы оценить две разные ситуации с пенальти. После второго просмотра Левников указал на точку, а почему-то подошедший к мячу Дзюба (а не Миранчук) безобразно исполнил удар и позволил Агкацеву ликвидировать угрозу. Это уже девятый нереализованный Дзюбой пенальти в РПЛ, причем конкретно этот удар напомнил один из его самых знаменитых промахов — в ноябре 2020-го Артем, играя за «Зенит», в таком же стиле тоже не забил «Краснодару». Только в воротах у черно-зеленых находился Сафонов.

Дзюба вообще провел слабый тайм — именно он упустил Алонсо при угловом, с которого открыл счет «Краснодар». В атаке у «Локо» солировали другие лица, а Артем до перерыва ни разу не пробил по воротам с игры.

Карусель второго тайма

В первом тайме «Локо» играл ужасно, но нынешний год показал, насколько непредсказуема команда у Галактионова. Прямо из раздевалки она вылетела навстречу воротам Агкацева и довольно быстро забила. Сначала Тикнизян попал в перекладину, а через пару минут Волков срезал мяч в свои ворота после удара Баринова. Следом проснулся и Дзюба: именно он изящно ассистировал Глушенкову. Галактионов угадал с выходом Максима, но отдельно в этих моментах стоит отметить Пиняева — Сергей отдал важнейшие передачи в результативных атаках.

«Краснодар», разумеется, был шокирован подобным переворотом, ведь первый тайм складывался для гостей идеально. Неудивительно, что в такой ситуации сдали нервы у Рамиреса — защитник «быков» последовательно получил две глупые желтые карточки и отправился отдыхать. Почти сразу «Локо» забил еще: Баринов попал в перекладину, но Дзюба оказался в нужном месте и вывел хозяев вперед.

На этом шоу-программа игры в Черкизове не закончилась. Смольников наиграл на красную карточку, и составы уравнялись. Игра и так изобиловала моментами, но с усеченными составами появилось больше пространства. «Краснодар» вполне мог сравнивать счет: близки к этому были и Кади, и Волков. Жарко было и у ворот Агкацева, когда Пиняев вспахал всю бровку шикарным проходом — не хватило лишь завершения.

«Локо» дотянул до победы и, конечно, заслужил ее. Воля у красно-зеленых точно есть. Все еще неясно, как описать игру команды Галактионова, но с ней в этом году точно весело!

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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