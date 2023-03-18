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Капитан Тюкавин забил, «Урал» проиграл впервые за полгода. «Динамо» продолжает борьбу за медали

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Радость Константина Тюкавина после гола в ворота «Урала».
Фото ФК «Динамо»
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Бело-голубые в концовке дожали команду Гончаренко — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Динамо

«Динамо» в среду провело сверхэмоциональный матч в Санкт-Петербурге, где было резонансное решение Кукуляка не назначать пенальти в ворота хозяев, серия пенальти и победа. Сенсационная, учитывая не лучшую форму бело-голубых после рестарта сезона. Очевидно, что матч отнял массу не только физических, но и моральных сил. Успеют ли москвичи восстановиться за четверг и пятницу? Этот вопрос был ключевым перед встречей с «Уралом».

Тем более что возможностей для ротации у Славиши Йокановича практически не было — в Екатеринбург из-за травм и дисквалификаций не прилетели сразу семь игроков основы — Шунин, Лаксальт, Маричаль, Кутицкий, Нгамале, Фомин и Смолов.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка в скандальном матче. Бело-голубые спасли судью от полного позора

Уральцы же были в более комфортных условиях. Эмоций не тратили — в Кубке со «Спартаком» предстоит еще ответный матч, у команды было на день отдыха больше, а настроения и уверенности у нее — вагон. Достаточно сказать, что последний раз подопечные Виктора Гончаренко проигрывали более полугода назад — 17 сентября 2022-го. Такую серию можно ожидать от «Зенита», но никак не от вчерашнего аутсайдера лиги. У «Динамо», например, с тех пор шесть поражений. И кого считать фаворитом встречи?

В первом тайме «Урал» дал понять, что его. Хозяева владели территориальным преимуществом, а первые полчаса давили так, что оборона бело-голубых трещала, пусть и не разваливалась. Гончаренко явно учитывал выхолощенность соперника, так что решил не давать ему поднять голову.

Однако москвичи перетерпели этот штурм, а потом навязали контригру, в которой создали даже больше шансов. Лучший момент тайма создал Макаров, который запрессинговал в центральном круге последнего защитника, убежал и отпасовал свободному Захаряну. Тому по статусу положено разбираться в таких эпизодах, однако верх взял голкипер Помазун. Оставив все разборки на вторую половину.

В которой было все то же самое. Уральцы мощно давили, гости мужественно оборонялись, а когда все же разжимались, то получалось очень опасно. Макаров даже забил после передачи Гладышева, однако рефери отменил гол из-за «вне игры». Интересно, какую картину дали бы офсайдные линии — по стоп-кадру ответить сложно. Думается, именно поэтому ВАР и не вмешался, не посчитав ошибку ассистента, если она была, грубой.

И все-таки именно динамовцы дожали. Гладышев в штрафной оттер от мяча мощного форварда, а вышедший с капитанской повязкой 20-летний Тюкавин забил победный гол.

Бело-голубые после невнятного старта в последних двух матчах стали напоминать ту команду, что осенью заняла первое место в кубковой группе и поднялась с 9-го на 4-е место в РПЛ. Если не качеством футбола, то по крайней мере характером.

«Урал» же прервал свою выдающуюся серию, которая остановилась на 16 беспроигрышных матчах. Когда-то это должно было случиться.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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