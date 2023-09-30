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РПЛ

Сегодня, 16:40

Тяжелейшая победа «Локо» — с одним ударом в створ! Но такие матчи тоже нужно уметь выигрывать

«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Локомотив» победил «Пари НН» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ 30 сентября 2023.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда Галактионова обошла «Зенит» в таблице.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Пари Нижний Новгород

Сомневаюсь, что кто-то мог со стопроцентной уверенностью предсказать, чего ждать в субботу от «Локомотива». Железнодорожники в их нынешней версии — некий аналог Дзюбы, способного одним действием на поле или фразой за его пределами пройти путь от любви до ненависти. Каких-то две недели назад команда Михаила Галактионова не знала, что делать против «Оренбурга», а в прошлом туре предстала по-хорошему злой и увезла три очка из Санкт-Петербурга.

Правда, забивший победный гол «Зениту» Тикнизян в субботу не играл из-за дисквалификации. А его отсутствие — при формально единственной замене — привело к двум перестановкам. Пиняев вернулся на более комфортный для себя левый фланг, а справа играл Самошников. И, надо сказать, в роли вингера он смотрелся органично. Опасный удар мимо дальнего угла и заработанный штрафной, после которого Дзюба послал мяч в сетку рукой, — заслуга на максимум использовавшего свою скорость Самошникова.

К тому же он неплохо взаимодействовал с Глушенковым, однако «Пари НН» не та команда, которую можно удивить методичным давлением в одну точку. Сергей Юран уязвимое место тоже увидел, гости что-то подкрутили на ходу, не дожидаясь перерыва, и характер игры изменился. Концовка первого тайма и вовсе прошла по сценарию нижегородцев, которые отметились тремя перспективными ударами. Самой сложной для Лантратова стала попытка Севикяна закрутить мяч в дальний угол, и вратарь выручил.

Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов.
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вторая же половина матча словно стала продолжением этого отрезка и началась с атак гостей. В качестве действенного оружия снова использовались удары с дальней дистанции, и у Калинского был реальный шанс забить с подбора. Начали проходить и быстрые атаки с расчетом на настырность Зе Турбо, а после его замены — на свежесть Боселли. Как уругвайца сумел остановить в штрафной исправивший ошибку партнера Лукас Фассон — тема отдельного разговора.

Случился данный эпизод ближе к концу матча, а в начале второго тайма «Локо» на какое-то время словно растерялся. Все попытки обострений сводились к индивидуальным действиям и разбивались о волжскую оборону, словно волны о скалы. Галактионов, видя отсутствие каких-либо перспектив, логично поменял Пиняева на Миранчука, и после серии перестановок хозяева заиграли гораздо интереснее. Не великолепно — но разница с тем, что было, получалась ощутимой.

При этом хозяева не упрощали игру, сваливаясь на навесы и забросы. При наличии в обороне соперника Гоцука это было бесперспективно. К тому же Дзюбе рассекли бровь, и до финального свистка он не доиграл. А добиться своего без Артема «Локо» удалось за счет качества замен, и показательно, что три из четырех главных фигурантов оказавшейся решающей атаки — начинавшие игру на скамейке футболисты. Миранчук, покативший мяч Жемалетдинову, и Эссьен, которого тот убрал на замахе на линии штрафной.

Завершающим штрихом стал рикошет от ноги Каккоева, поставивший в тупик Нигматуллина. Удар Жемалетдинова так и остался единственным для хозяев попаданием в створ. Повезло? Везет тому, кто везет. Такие матчи тоже нужно уметь выигрывать. Это даже важнее, чем брать свое в дни, когда все получается. Между тем «Зенит» уже за спиной «Локомотива», который забрался в топ-3.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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