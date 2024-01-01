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Сегодня, 21:00

Смолов — с ребенком на груди, Неймар — со стильной прической: как футболисты встретили Новый год

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Федор Смолов, Неймар.
Фото Соцсети
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Рассказываем, как игроки шагнули в 2024-й.

Действующий обладатель «Золотого мяча» провел новогоднюю ночь вместе с семьей. Для Месси это — давняя традиция. Как и для многих из нас.

Фото Соцсети

А вот и семейство Суаресов. Уже скоро мы увидим уругвайца на поле вместе с Лео. В 2024-м аж четыре экс-игрока «Барселоны» будут играть за «Интер Майами».

Фото Соцсети

Один из главных хедлайнеров года Беллингем вместе со своим братом. Джуд готовит Джоба к переходу в «Реал»?

Фото Соцсети
Анна Егорова и&nbsp;Юлия Ефимова, Алина Загитова, Александр Кокорин. Воздушный поцелуй пловчих-красавиц, Загитова в пижаме, Кокорин в тапочках: российские спортсмены встретили Новый год

Неймар врывается в 2024-й с новой «шевелюрой». Правда, на поле мы его увидим еще нескоро. Но восстановление после травмы идет полным ходом.

Фото Соцсети

А что там у российских футболистов? Посмотрите, какая идиллия у Бариновых.

Фото Соцсети

А вот новогодняя атмосфера в доме Антона Заболотного.

Фото Соцсети

Семейство Соболевых тоже не отстает.

Фото Соцсети

У Дениса Глушакова та же традиция, что и у Жени Лукашина — героя нашего любимого новогоднего фильма. Под Новый год экс-капитан «Спартака» ходит в баню. На этот раз фотографий оттуда нет, но есть не менее забавный кадр. Обратите внимание, мяч все еще в ногах. И топор в руке...

Фото Соцсети

Александр Головин впервые за долгие годы вернулся к 1 января на родину. Без мощного фейерверка не обошлось.

У Валерия Карпина все по классике — елка и любимая супруга. Тренер нашей сборной поздравил подписчиков на трех языках: русском, английском и испанском.

Фото Соцсети

Федор Смолов продолжает познавать прелести отцовства. Пожалуй, самое милое фото в нашей подборке.

Фото Соцсети

Бразильцы «Зенита» встретили 2024-й на родине.

Фото Соцсети

Дубай — одно из самых популярных направлений зимнего отдыха российских игроков. Туда поехали Тикнизян и Марадишвили.

Фото Соцсети

Завершим на позитиве: Алексея Миранчука таким веселым в 2023-м мы видели нечасто.

Фото Соцсети
Александр Головин
Александр Соболев
Алексей Миранчук
Антон Заболотный
Денис Глушаков
Джуд Беллингем
Лионель Месси
Федор Смолов
Футбол
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