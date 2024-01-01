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РПЛ

Сегодня, 16:00

Возвращение России в Европу, новый чемпион РПЛ, «Золотой мяч» Беллингему. Ожидания на 2024 год

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Матвей Сафонов, Валерий Карпин, Джуд Беллингем.
Фото «СЭ»
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Гадаем на кофейной гуще.

Составление списка пожеланий и взгляд в будущее — неотъемлемая часть каждого Нового года. Что ждём в 2024-м?

Неожиданный чемпион в одной из топ-лиг

Нейтральным болельщикам точно есть за кого поболеть в этом сезоне: «Жирона» делит с «Реалом» первое место в ла лиге, «Астон Вилла» напрягает всю верхушку АПЛ и отстает от лидеров на пару очков, а «Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне — а ведь сыграли более 25 матчей!

Конечно, из этой тройки наименьшие шансы на золото у «Виллы». Вряд ли игрокам хватит чемпионской прыти: итоговая путевка в Лигу Европы уже будет для них колоссальным успехом. В отличие от «Арсенала» и «Ливерпуля», которые жаждут поквитаться с «Сити» после предыдущих сезонов.

Такая же история с запасом прочности у «Жироны», но в Испании меньшая конкуренция за первое место. Плюс у команды Мичела нет еврокубков и здоровые игроки основы, что является большим преимуществом перед «Реалом», у которого еще и борьба за ЛЧ и куча травм.

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Где мотивации предостаточно, так это в Леверкузене. Во-первых, это отличный шанс для «Байера» избавиться от статуса неудачника. Во-вторых, прямо сейчас Хаби Алонсо — самый перспективный тренер Европы. Победа в чемпионате может дать старт потрясающей карьере и открыть двери в «Реал» и «Ливерпуль».

Была куча историй, когда команды, разогнавшись на старте, проваливали вторую часть сезона — но все равно нам будет крайне обидно, если ни один из клубов не придет к золоту. Все-таки надежда на сенсацию а-ля «Лестер» — 2015/16 еще остается.

Футболисты «Арсенала».
Фото Reuters

Сенсационный полуфиналист ЛЧ

Трофей ежегодно забирают топ-клубы — этот год вряд ли станет исключением. Но в Лиге чемпионов весьма часто средние (по меркам турнира) команды добираются до поздних стадий, влюбляя в себя нейтральных болельщиков. В 2011-м это был «Шальке», в 2017-м — «Монако», в 2019-м — «Аякс», в 2020-м — «Лион», а в 2022-м — «Вильярреал».

В плей-офф ЛЧ-2023/24 много команд, которые нельзя причислить к разряду стабильных топов. Речь о «Порту», «Лейпциге», ПСВ, «Копенгагене», «Лацио» и «Реале Сосьедад». К этой категории можно отнести и «Арсенал», который мы видели в четвертьфинале турнира аж 13 лет назад. Если одна из перечисленных команд доберется до полуфинала, то это будет сенсация. Особенно хорошие шансы на успех у лондонцев, «Лейпцига» и «Сосьедада», но все зависит от удачной жеребьевки. А если у этих команд получится по пути выбить парочку фаворитов турнира, как когда-то это удалось «Аяксу» и «Лиону», будет вообще шикарно.

В РПЛ появится полноценная конкуренция

Залог последних успехов «Зенита» — стабильность стратегии и финансирования. Именно этого не хватало другим клубам, которые чуть ли не ежегодно меняли вектор развития, тренеров, а иногда и целые составы. Но, кажется, топ-клубы РПЛ перестали метаться.

«Краснодар» наконец нашел топ-тренера для высоких задач, хоть и пожертвовал романтическим стилем футбола. «Динамо» уже несколько лет курирует Бувач, который верит в Личку, а тот, несмотря на проблемы в обороне и многочисленные потери очков, отстает от лидера на шесть очков. «Локомотив» отказался от сомнительной немецкой системы, точечно усилился зимой, оставил Галактионова, несмотря на уйму проблем в начале сезона — сейчас железнодорожники на четвертом месте и дважды обыграли «Зенит».

Соломон Рондон, Аксель Витсель, Халк и&nbsp;Луиш Нету после матча 30-го тура с &laquo;Кубанью&raquo;: питерцы обыграли соперника, но&nbsp;для чемпионства этого не&nbsp;хватило. «Краснодар» — зимний чемпион. Как упустить в такой ситуации золото — знает только «Зенит»

Стоит отметить и ЦСКА со «Спартаком», которые так же демонстрируют веру в своих тренеров, но первые не усилили состав, а вторые не избавились от привычки проводить ежегодные кадровые перестановки. Недавно красно-белые назначили спортивным директором Амарала, однако есть сомнения, что он проработает больше года.

В любом случае сейчас «Зенит» как никогда чувствует давление, а гегемония петербуржцев спустя пять лет рискует прерваться. Московские топы и «Краснодар» спустя долгое время, кажется, нашли свой путь.

Джуд Беллингем и Гарри Кейн.
Фото Global Look Press

«Золотой мяч» отправится в Англию

Беллингем и Кейн — фавориты на главную индивидуальную награду по итогам сезона. Англичане с ходу адаптировались за рубежом, бьют клубные рекорды, решают исходы ключевых матчей и тащат своих новых партнеров к титулам. Есть малая вероятность, что Холанн и Мбаппе соберутся во второй части сезона и затмят англичан победой в Лиге чемпионов, но здесь нужно разбирать ситуации индивидуально.

Беллингему будет достаточно выиграть либо ла лигу, либо ЛЧ. А одной бундеслиги Кейну окажется недостаточно. Если по итогу клубного сезона между англичанами будет паритет, то все решит выступление на Евро-2024. Шансы, что игроки провалят вторую часть сезона и останутся без титулов, очень низкие.

Недовольство действиями ФИФА и УЕФА только усилится

Рейтинг УЕФА и ФИФА стремительно падает. Игроки и клубы недовольны жестким графиком, болельщики тоже имеют причины для недовольства: новый формат ЛЧ, несправедливое отношение к клубам по финансовым вопросам («Эвертон» безжалостно наказывают, а «Сити» и «ПСЖ» не трогают).

Период с июня 2024-го по конец июля 2025-го будет крайне интенсивным: Евро-2024, клубные матчи и старт обновленного клубного ЧМ. Представьте, какой график потенциально может ждать, условно, Райса или Сака? Кроме того, текущий сезон крайне «богат» на тяжелые травмы топ-футболистов: уже вылетели на долгий срок Алаба, Неймар, Куртуа, Милитао, Де Брейне и другие. Тренеры и эксперты жалуются, что из-за малых сроков на восстановление футболисты все тяжелее переносят высокоинтенсивные матчи, что приводит к падению качества футбола и опять-таки к травмам.

Победители клубного чемпионата мира-2023 &laquo;Манчестер Сити&raquo; и&nbsp;Лиги чемпионов-2022 &laquo;Реал&raquo;. Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна

А недавно снова подняли тему Суперлиги, которая станет ответом на монополию УЕФА и ФИФА. Вряд ли турнир обретет жизнь под руководством Переса и Лапорты, тем не менее вполне вероятно, их задумка станет отправной точкой для турнира схожего формата, но от нейтральных авторов.

Россия приблизится к возвращению на международную арену

Самый спорный пункт, но посмотрим с оптимизмом на последние события — европейцы чуть меньше сторонятся России. Это связано с объективными факторами: разгоревшийся недавно новый масштабный конфликт в секторе Газа и долгий срок с момента изоляции российского спорта, рутинизация процесса. МОК частично допустил участие российских спортсменов на Олимпийских играх, а западные страны с меньшим энтузиазмом следят за санкциями в отношении России.

Как итог, весной наша сборная проведет товарищеский матч с Сербией, очень сильной командой с громкими именами. И несмотря на попытки отменить игру со стороны УАФ, ФИФА и УЕФА дали добро на матч. В Россию не боятся приезжать солидные тренеры и менеджеры, а зарубежные клубы охотнее идут на трансферные переговоры. Возможно, международные организации снова постараются интегрировать российские команды. По крайней мере, юношеские.

Джуд Беллингем
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Сборная России по футболу
ФК Байер
ФК Жирона
ФК Краснодар
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