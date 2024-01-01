Возвращение России в Европу, новый чемпион РПЛ, «Золотой мяч» Беллингему. Ожидания на 2024 год

Гадаем на кофейной гуще.

Составление списка пожеланий и взгляд в будущее — неотъемлемая часть каждого Нового года. Что ждём в 2024-м?

Неожиданный чемпион в одной из топ-лиг

Нейтральным болельщикам точно есть за кого поболеть в этом сезоне: «Жирона» делит с «Реалом» первое место в ла лиге, «Астон Вилла» напрягает всю верхушку АПЛ и отстает от лидеров на пару очков, а «Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне — а ведь сыграли более 25 матчей!

Конечно, из этой тройки наименьшие шансы на золото у «Виллы». Вряд ли игрокам хватит чемпионской прыти: итоговая путевка в Лигу Европы уже будет для них колоссальным успехом. В отличие от «Арсенала» и «Ливерпуля», которые жаждут поквитаться с «Сити» после предыдущих сезонов.

Такая же история с запасом прочности у «Жироны», но в Испании меньшая конкуренция за первое место. Плюс у команды Мичела нет еврокубков и здоровые игроки основы, что является большим преимуществом перед «Реалом», у которого еще и борьба за ЛЧ и куча травм.

Где мотивации предостаточно, так это в Леверкузене. Во-первых, это отличный шанс для «Байера» избавиться от статуса неудачника. Во-вторых, прямо сейчас Хаби Алонсо — самый перспективный тренер Европы. Победа в чемпионате может дать старт потрясающей карьере и открыть двери в «Реал» и «Ливерпуль».

Была куча историй, когда команды, разогнавшись на старте, проваливали вторую часть сезона — но все равно нам будет крайне обидно, если ни один из клубов не придет к золоту. Все-таки надежда на сенсацию а-ля «Лестер» — 2015/16 еще остается.

Футболисты «Арсенала». Фото Reuters

Сенсационный полуфиналист ЛЧ

Трофей ежегодно забирают топ-клубы — этот год вряд ли станет исключением. Но в Лиге чемпионов весьма часто средние (по меркам турнира) команды добираются до поздних стадий, влюбляя в себя нейтральных болельщиков. В 2011-м это был «Шальке», в 2017-м — «Монако», в 2019-м — «Аякс», в 2020-м — «Лион», а в 2022-м — «Вильярреал».

В плей-офф ЛЧ-2023/24 много команд, которые нельзя причислить к разряду стабильных топов. Речь о «Порту», «Лейпциге», ПСВ, «Копенгагене», «Лацио» и «Реале Сосьедад». К этой категории можно отнести и «Арсенал», который мы видели в четвертьфинале турнира аж 13 лет назад. Если одна из перечисленных команд доберется до полуфинала, то это будет сенсация. Особенно хорошие шансы на успех у лондонцев, «Лейпцига» и «Сосьедада», но все зависит от удачной жеребьевки. А если у этих команд получится по пути выбить парочку фаворитов турнира, как когда-то это удалось «Аяксу» и «Лиону», будет вообще шикарно.

В РПЛ появится полноценная конкуренция

Залог последних успехов «Зенита» — стабильность стратегии и финансирования. Именно этого не хватало другим клубам, которые чуть ли не ежегодно меняли вектор развития, тренеров, а иногда и целые составы. Но, кажется, топ-клубы РПЛ перестали метаться.

«Краснодар» наконец нашел топ-тренера для высоких задач, хоть и пожертвовал романтическим стилем футбола. «Динамо» уже несколько лет курирует Бувач, который верит в Личку, а тот, несмотря на проблемы в обороне и многочисленные потери очков, отстает от лидера на шесть очков. «Локомотив» отказался от сомнительной немецкой системы, точечно усилился зимой, оставил Галактионова, несмотря на уйму проблем в начале сезона — сейчас железнодорожники на четвертом месте и дважды обыграли «Зенит».

Стоит отметить и ЦСКА со «Спартаком», которые так же демонстрируют веру в своих тренеров, но первые не усилили состав, а вторые не избавились от привычки проводить ежегодные кадровые перестановки. Недавно красно-белые назначили спортивным директором Амарала, однако есть сомнения, что он проработает больше года.

В любом случае сейчас «Зенит» как никогда чувствует давление, а гегемония петербуржцев спустя пять лет рискует прерваться. Московские топы и «Краснодар» спустя долгое время, кажется, нашли свой путь.

Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Фото Global Look Press

«Золотой мяч» отправится в Англию

Беллингем и Кейн — фавориты на главную индивидуальную награду по итогам сезона. Англичане с ходу адаптировались за рубежом, бьют клубные рекорды, решают исходы ключевых матчей и тащат своих новых партнеров к титулам. Есть малая вероятность, что Холанн и Мбаппе соберутся во второй части сезона и затмят англичан победой в Лиге чемпионов, но здесь нужно разбирать ситуации индивидуально.

Беллингему будет достаточно выиграть либо ла лигу, либо ЛЧ. А одной бундеслиги Кейну окажется недостаточно. Если по итогу клубного сезона между англичанами будет паритет, то все решит выступление на Евро-2024. Шансы, что игроки провалят вторую часть сезона и останутся без титулов, очень низкие.

Недовольство действиями ФИФА и УЕФА только усилится

Рейтинг УЕФА и ФИФА стремительно падает. Игроки и клубы недовольны жестким графиком, болельщики тоже имеют причины для недовольства: новый формат ЛЧ, несправедливое отношение к клубам по финансовым вопросам («Эвертон» безжалостно наказывают, а «Сити» и «ПСЖ» не трогают).

Период с июня 2024-го по конец июля 2025-го будет крайне интенсивным: Евро-2024, клубные матчи и старт обновленного клубного ЧМ. Представьте, какой график потенциально может ждать, условно, Райса или Сака? Кроме того, текущий сезон крайне «богат» на тяжелые травмы топ-футболистов: уже вылетели на долгий срок Алаба, Неймар, Куртуа, Милитао, Де Брейне и другие. Тренеры и эксперты жалуются, что из-за малых сроков на восстановление футболисты все тяжелее переносят высокоинтенсивные матчи, что приводит к падению качества футбола и опять-таки к травмам.

А недавно снова подняли тему Суперлиги, которая станет ответом на монополию УЕФА и ФИФА. Вряд ли турнир обретет жизнь под руководством Переса и Лапорты, тем не менее вполне вероятно, их задумка станет отправной точкой для турнира схожего формата, но от нейтральных авторов.

Россия приблизится к возвращению на международную арену

Самый спорный пункт, но посмотрим с оптимизмом на последние события — европейцы чуть меньше сторонятся России. Это связано с объективными факторами: разгоревшийся недавно новый масштабный конфликт в секторе Газа и долгий срок с момента изоляции российского спорта, рутинизация процесса. МОК частично допустил участие российских спортсменов на Олимпийских играх, а западные страны с меньшим энтузиазмом следят за санкциями в отношении России.

Как итог, весной наша сборная проведет товарищеский матч с Сербией, очень сильной командой с громкими именами. И несмотря на попытки отменить игру со стороны УАФ, ФИФА и УЕФА дали добро на матч. В Россию не боятся приезжать солидные тренеры и менеджеры, а зарубежные клубы охотнее идут на трансферные переговоры. Возможно, международные организации снова постараются интегрировать российские команды. По крайней мере, юношеские.