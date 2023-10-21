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Сегодня, 09:00

«У Галицкого с «Краснодаром», как пел отец, своя колея, с которой они не свернут!» Интервью Никиты Высоцкого

Александр Львов
Обозреватель
Футболисты «Краснодара»
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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Известный актер и режиссер — о чемпионской гонке в РПЛ.

Своего давнего друга я отыскал в Ростове, где Никита Владимирович заканчивает съемки исторической драмы «Момент истины». И хотя сейчас самая горячая пора завершения работы, время поговорить о футболе у него нашлось.

— Ну и как тебе мой «Локомотив»? — первым начал с вопроса о любимом клубе Высоцкий-младший. — Молодцы ребята — всего в паре очков от второго места!

— Согласен, — откликаюсь я. — Сейчас это действительно боевая, веселая команда, которая не опускает руки в любых ситуациях. Вот и с «Уралом» это вновь подтвердила, когда на флажке благодаря маленькому чуду Сулейманова вырвала важную ничью.

— А два отраженных Лантратовым пенальти разве не из категории чудес?! Или победный гол в Питере Тикнизяна на 93-й минуте — не игровой подвиг?! — радостно кипит Никита Владимирович. — И это признак того, что нынешний «Локомотив» вновь обретает характер.

Футболисты «Локомотива»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Считаешь это заслугой Михаила Галактионова?

— В том числе, ведь все начинается с тренера. Но в процессе становления коллектива и игры еще очень важна роль лидеров. А они в команде есть. Это сразу почувствовалось с приходом Дзюбы и появлением Лантратова. Хорош в роли капитана ершистый Баринов. Горят глаза у Антона Миранчука, Глушенкова, Карпукаса. Это заметил даже требовательный Карпин и вызвал их в сборную. Попал в этот список и молодой Пиняев. Хотя, на мой взгляд, в «Локомотиве» он пока не столь агрессивен и уверен в себе, каким был в «Крыльях».

Но есть и проблемы. Думаю, что больше всего у Галактионова болит голова о том, как укрепить и наладить игру обороны. К сожалению, сегодня в ней не видно таких исполнителей, как Чугайнов, Чорлука, Кверквелия, Сенников, Нижегородов. Вспоминаю, какие это были мастера своего дела!

— Совсем недавно в «Локо» был и Хвича, которого в итоге упустило руководство.

— Его же Семин открыл. Сразу было видно — парень безумно талантлив. Но потом случилась какая-то темная история с его уходом в «Рубин». Хотя Юрий Палыч был против расставания с Хвичей. И таких непонятных решений в клубе хватало. Не случайно сменивший Семина Николич недавно признался, что ему «хотелось в «Локомотиве» быть тренером, а не продавцом». Да и расставание с самим Семиным, с которым команда выиграла золото, Кубок и Суперкубок, выглядело загадочно странным. Как и появление потом в клубе людей с обещаниями Остапов Бендеров. Был момент, когда команду возглавил иностранец, даже не имевший тренерской лицензии! И все проходило.

— Но сейчас-то «Локомотив» на верном пути?

— Хочется верить. По крайней мере, есть ощущение, что команда крепнет и движется вперед.

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— На твой взгляд, по силам нынешнему «Локомотиву» составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?

— Очень хотелось бы. Но я реалист и понимаю, что пока новый «Локомотив» только выстраивается. А в этом процессе без потерь не бывает. Провал с ЦСКА и беззубость дома с «Оренбургом» это подтвердили. Но ничья в Краснодаре и волевая победа в Питере показали: резервы для роста есть. Как в таких случаях шутил Валентин Борисович Бубукин, есть чем жарить!

Хотя для решения больших задач, повторюсь, необходимо усилить и привести в порядок оборону. А пока на очереди матчи с «Динамо», «Ростовом» и «Спартаком». Именно они могут стать для «Локомотива» тем самым моментом истины, который вынесен в название моего фильма.

— Дзюбу обвиняют в неэтичном поведении — особенно после инцидента с журналистом, который расследовал КДК. Не создает ли это ненужного напряжения вокруг и внутри команды?

— Как и все нормальные люди, я не понял, почему КДК вдруг стал заниматься расследованием того, что происходило на автостоянке и не имеет никакого отношения к футболу. Что, кстати, удивило и уважаемого Олега Ивановича Романцева. Думаю, что этому органу скорее следовало бы заняться тем, что происходит на поле, где вспыхивают скандалы, мордобой, гремит мат, а неприличные жесты стали чуть ли не атрибутом игры. Я не защищаю Дзюбу с его непростым характером. Но повода обвинить Артема в нарушении футбольных законов на поле он никогда не давал. И все разговоры о том, что футболист, мол, обязан отвечать на вопросы неизвестно кого на автостоянке или в магазине, — глупость. Сам, случалось, оказывался в ситуациях, когда меня пытались спровоцировать на скандал какие-то сомнительные типы. А уж штрафовать за это — просто дикость! Как и обсуждать то, почему Дзюба кому-то пожимает руку, а кому-то — нет. Потому, уважаемые труженики пера, пишите об игре, а господа из КДК пусть приберегут энергию для борьбы за соблюдение законов футбола. Все остальное — суета.

Сергей Галицкий
Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галицкий не просто создал с нуля профессиональный клуб, но и построил целую империю!

— После яркой победы «Краснодара» над «Ростовом» все заговорили, что клуб Сергея Галицкого уже созрел для того, чтобы лишить «Зенит» шестого подряд чемпионства. Ты тоже так считаешь?

— А почему нет? Помню, отец рассказывал мне, как еще в советские времена создавался «Современник» Ефремова. И мало кто верил, что такое возможно. Но великий талант и неуемная страсть Олега Николаевича помогли ему сделать, казалось бы, невозможное. То же самое удалось и Галицкому. С блеском! Он не просто сумел создать с нуля по-настоящему профессиональный клуб, но еще и построил целую футбольную империю — с академией, современной базой и роскошным стадионом европейского уровня. Причем творец всего этого с самого начала заявлял, что хочет видеть свой «Краснодар» только на первых ролях. Пришло ли его время? После 11 туров у «Краснодара» 8 побед, 3 ничьих и 0 поражений. 7 очков отрыва от идущего третьим «Зенита». Чем не чемпионская поступь? В отличие от «Локомотива», у «Краснодара» нет проблем с обороной. Зато есть сильнейший вратарь страны Сафонов, а еще классные защитники Алонсо и Волков. В полузащите солируют Сперцян с Черниковым, а наконечник — пробивной технарь Кордоба. Нынешний «Краснодар» — хорошо отлаженная Ивичем машина, которая, меняя скорости, может выбираться из любых передряг. Что и было в матче с «Ростовом». Словом, как пел отец, у «Краснодара» Галицкого своя колея, с которой он не сворачивает. Снимаю шляпу — и здоровья вам, Сергей Николаевич!

&laquo;Краснодар&raquo; одержал волевую победу в&nbsp;матче с &laquo;Ростовом&raquo;. Невероятная концовка «Краснодара»: «быки» вырвали победу после 0:2 к перерыву!

— А кроме «Краснодара» серьезных конкурентов «Зениту» ты не видишь?

— Пусть не обидятся те, кого перед сезоном называли серьезными конкурентами действующего чемпиона, но после 11 туров я их к этой категории не отнесу. Взять, к примеру, идущие на втором месте «Крылья». Молодая и симпатичная команда с интересным тренером Осинькиным, который, потеряв Коваленко, Пруцева, Сергеева, Зиньковского, Пиняева, Чернова и Глушенкова, продолжает гнуть свою игровую линию. Но чем можно объяснить то, что после разгрома «Спартака» самарцы безлико проигрывают в Нижнем? Разве что отсутствием класса и опыта борьбы за высокие места. Ведь неслучайно на вопрос о задачах в сезоне Осинькин откровенно признался: сегодня для его команды главное — стабильно идти от матча к матчу. О борьбе за титул ни слова. И тренера можно понять — время покорять вершину еще не настало. Но уже сейчас я бы назвал самарцев самым ярким открытием чемпионата.

Илья Агапов и&nbsp;Гильермо Абаскаль.

Дерби вскрыло все минусы «Спартака» и ЦСКА

— А что скажешь о «Спартаке», ЦСКА и «Динамо» — в этой гонке они уже не участвуют?

— Опять же, вернемся к прошлому туру с дерби «Спартак» — ЦСКА. Это был настоящий детектив с невероятной развязкой. Зрелище! Но если разобрать игру на детали, то она вскрыла все нынешние минусы соперников. У Федотова классический недобор состава, и всякий раз, исходя из ресурсов, он вынужден кроить его. У Абаскаля, напротив, россыпь качественных исполнителей. Но, постоянно тасуя состав, испанец никак не может определиться, на кого в нем делать ставку. Что очень точно подметил уважаемый Валерий Газзаев, назвав работу тренера «Спартака» метанием. Сколько было шума перед матчем, когда обсуждалось, кто заменит пропускавшего его Соболева! И это притом что в распоряжении Абаскаля есть такие игроки атаки, как Промес, Бангонда, Медина, да еще и молодой Мелешин в резерве. У армейцев выбор был поскромнее. А голы — вопреки всякой логике — забивал защитник Гайич. И уж совсем нелогично было то, как ЦСКА упустил победу, которую заслуживал более агрессивной и осмысленной игрой. Но почему-то армейцы потеряли веру в себя, прижавшись на последних минутах к воротам. За что и были наказаны голом Медины. И это остается загадкой. Теперь разрыв между соперниками по дерби и лидирующим «Краснодаром» составляет десять очков. Плюс есть собственные проблемы... У ЦСКА — отсутствие глубины состава, что может стать причиной игровых перепадов. А у «Спартака» вновь вызывает тревогу центр обороны, где не находится места капитану Джикии. Плюс постоянные разговоры о возможной замене Абаскаля. Все эти моменты могут стать тормозом для клубов, которым необходим турнирный рывок, чтобы не потерять надежду хотя бы на призовые места.

— Невеселая картина.

— Это только личное мнение рядового болельщика, который, заметь, не строил особых иллюзий и в отношении горячо любимого «Локомотива».

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— Мы не обсудили с тобой шансы «Динамо».

— Они примерно такие же, как и у клубов, о которых уже говорили. Ну на что может рассчитывать «Динамо», если Марцел Личка откровенно признается в неумении его подопечных стоять в обороне? Правда, в последнем матче с «Факелом» динамовцы сыграли на ноль. Но ведь и не забили. Хотя с Фоминым, Грулевым, Карраскалем, Гладышевым, Тюкавиным и Смоловым можно в атаке горы сворачивать. И это во встрече со второй командой с конца!

— Ну, тогда интересно узнать, что ты думаешь по поводу перспектив действующего чемпиона? Вот Олег Романцев, несмотря на поражения «Зенита» от «Локомотива» и «Оренбурга», по-прежнему считает его главным претендентом на золото.

— У меня нет повода для спора с Олегом Ивановичем. И не потому, что, в отличие от меня, он знает и чувствует футбол как профессионал высочайшего уровня. Просто не вижу причин усомниться в очередном успехе команды Семака. Да, она потеряла Малкома, через которого велась игра, ушел работяга Кузяев. Но есть забивной Кассьерра, Фернандес, взяли мощного Изидора. К тому же в полном порядке бразильское трио технарей-хавбеков — Вендел, Барриос, Клаудиньо. Как и стержень обороны с железным Дугласом Сантосом! Конечно, в сравнении с прошлым сезоном «Зенит» начал нынешний не так уверенно. Да и пара упомянутых неудач подряд тут же породили разговоры о его пресыщенности победами и усталостью доминировать. Но пятикратное чемпионство наверняка добавило Семаку тренерской мудрости, которая позволяет извлекать пользу даже из неудач. И это должно сработать. Хотя в этот раз решить задачу питерцам будет сложнее. А насколько она реальна, мы сможем прикинуть уже 11 ноября, когда «Зенит» примет дерзкий «Краснодар».

— Интересно, за кого же ты будешь болеть в этой паре?

— За «Локомотив», который, надеюсь, в следующем сезоне в этой компании золотодобытчиков не будет третьим лишним.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Высоцкий
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