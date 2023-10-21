Трансферные окна в условиях санкций. Большое исследование «СЭ»

Проанализировали, как изменилась политика клубов на рынке в новых условиях.

С 24 февраля 2022 года жизнь российского общества кардинально изменилась во всех сферах. Футбол тоже — российские клубы исключили из еврокубков, сборную забанили на официальных турнирах, а часть легионеров покинула РПЛ весной и летом 2022-го, до сих пор не вернувшись.

Однако это, очевидно, не все изменения. Отечественная футбольная индустрия — это сотни и тысячи человек, их нельзя просто закрыть или забанить. Они изучают рынки, копят деньги, принимают решения — функционируют как большой организм. Изучение реакции этого организма на внешние вызовы — полезное и интересное занятие.

Трансферные тренды, новые рынки, экономическая ситуация в РПЛ и другие данные, а также выводы — в большом исследовании «СЭ».

Как могло быть?

Чего мы избежали? Ответы на этот вопрос зависят во многом от фантазии говорящего: есть варианты от ультраоптимистичного сценария, где РПЛ становится азиатским лидером, до ультрапессимистичного — с развалом лиги и смертью отечественного футбола. В реальности самых плохих сюжетов мы избежали. Не случилось глобальной изоляции от международного трансферного рынка, исчезновения легионеров, обнищания клубов и череды хаотичных банкротств. Тем не менее последствия есть — и они разнообразны.

Лига подешевела, клубы тратят меньше

Российские клубы в среднем стали тратить меньше денег. В сезоне-2022/23 отечественные команды в сумме выложили 110 миллионов евро, летом в сезоне-2023/24 — 96. Это на 14 миллионов больше, чем прошлым летом (82), однако оба результата ниже, чем в последние годы. Ранее российские клубы так слабо закупались летом-2018, а если брать показатели за сезон, то они скромнее были 8 лет назад — в сезоне-2015/16.

Средняя стоимость трансфера также снизилась. Российские клубы не перестали покупать — они просто начали брать более дешевых исполнителей. Впрочем, летом-2023/24 тенденция переломилась — пусть до пиковых значений (2,1 миллиона евро) еще далеко, текущие 860 тысяч евро за игрока — это приличный показатель.

Наконец, солидно просела стоимость всех клубов РПЛ. Сейчас лига суммарно оценивается примерно в 800 миллионов евро — это минимум за прошедшие 10 лет. Причем за три последних трансферных окна стоимость лиги снизилась на 340 миллионов евро — не самое большое падение с сезона-2012/13 (бывало и минус 410 миллионов), но более приятным оно от этого не становится.

Факторов для такого резкого снижения три. Во-первых, «исход легионеров» стал существенным оттоком капитала; во-вторых, игроки изолированной лиги ценятся меньше; в-третьих — в отсутствие еврокубков российские клубы меньше зарабатывают.

Отчасти приятная новость состоит в том, что даже после такого резкого падения РПЛ все равно входит в топ-10 самых дорогих лиг на континенте и точно из него не выпадет в ближайшее время. А вот нарастить стоимость и выбиться даже в топ-7, обогнав Бельгию, Нидерланды и Турцию, вполне может, как только клубам понадобится усиление под международные турниры (то есть после возвращения в еврокубки).

Латинская Америка — в тренде, иностранцев стало больше

Одним из главных опасений касательно последствий событий на Украине для российского футбола был отказ от легионеров — по экономическим либо идеологическим причинам. В мире мало стран, которые обладают таким количеством доморощенных игроков, чтобы наполнить ими целую лигу — и Россия в этом вопросе не исключение. Замена легионеров на менее мастеровитых местных футболистов точно не пошла бы на пользу нашему чемпионату. Однако в сезоне-2022/23 в РПЛ не только не уменьшилось количество иностранцев, но их даже завезли больше, чем обычно.

Как видно из графика, российские клубы в первом после введения санкций полноценном сезоне привезли легионеров больше, чем в любой из предыдущих пяти лет; а за последние 10 лет только два раза приток иностранцев был выше. Впрочем, в этом сезоне ситуация чуть изменилась — если за зиму российские клубы не подпишут 30 легионеров, то показатель прошлого чемпионата повторить не удастся. Одно неизменно — россияне были и остаются главным активом отечественных клубов.

Вторым главным опасением, помимо отказа от легионеров, была переориентация на рынки СНГ — оставшись без иностранцев, но очевидно нуждаясь в «свежей крови», российские клубы могли устремиться в чемпионаты Армении, Белоруссии и Казахстана за пополнением. Данные турниры, при всем уважении, не соответствуют уровню РПЛ (каждый из них по отдельности стоит на 30-50% меньше Первой лиги), и приток оттуда вряд ли бы способствовал развитию.

Однако, как видно по статистике, у наших команд уже несколько лет снижается интерес к футболистам из СНГ. Изменение политической конъюнктуры на ситуацию не повлияло — количество трансферов из соседних стран было и остается невысоким.

А вот количество трансферов из Европы пусть и снизилось, но незначительно. Более того, именно этот регион до сих пор лидирует по поставкам игроков в РПЛ. Российские клубы даже в нынешних условиях расценивают именно этот рынок в качестве основного для усиления — в сезоне-2022/23 из Европы за деньги и свободными агентами пришли 40 футболистов. Это больше, чем в четырех сезонах за прошедшие 10 лет. А за лето-2023 подписали 30 игроков европейских клубов — больше, чем за весь сезон-2015/16.

Пожалуй, главный тренд последнего времени — рост интереса к латиноамериканскому рынку. Причем взрывной — если в сезоне-2021/22 российские клубы приобрели в Южной Америке всего трех футболистов, то в следующем — 16, а летом-2023 — уже 11. Итого, как видно на графике, за последние три трансферных окна отечественные команды подписали больше игроков из латиноамериканских клубов, чем в совокупности с сезона-2013/14. Причин этому несколько:

Отличная реклама латиноамериканцев «Зенита»; Отличная реклама РПЛ — «Зенитом»; Экономически выгодно; Юридически проще.



Таким образом, в нынешних условиях латиноамериканский рынок стал наиболее комфортным — здесь российские клубы могут практически беспрепятственно брать качественных и лояльных футболистов за разумные деньги.

Не менее интересные результаты по географическому происхождению. Так, в последние три трансферных окна постепенно снижается количество приехавших в РПЛ европейцев — они не перестали подписывать соглашения совсем, но делают это все реже и реже. А вот латиноамериканцы едут в последние годы все больше, причем началось это еще до февраля 2022 года — опять же, стоит благодарить рекламу от «Зенита» и усилия «Динамо». Летом-2023/24 количество перебравшихся в РПЛ европейцев и латиноамериканцев и вовсе почти одинаковое — 23 против 21. Пять лет назад ситуация была кардинально другой.

Лига в плюсе, трансферы теперь не только для богатых

Не менее важно и интересно изучить экономическую ситуацию в клубах РПЛ после начала событий на Украине. Лига может тратить много денег или мало, но это — 16 клубов. И если из условных 100 миллионов евро за сезон 80 потрачено одним «Зенитом» — это плохо для чемпионата. Какова здесь ситуация?

Первым делом необходимо посмотреть, сколько клубов из 16 в последние годы тратили серьезную сумму на трансферы за сезон. За отсечку выбраны 5 миллионов евро — это деньги, которые, на наш взгляд, финансово здоровый клуб способен потратить на усиления за один год без особых последствий.

В сезоне-2022/23 случился резкий перелом тенденции «трансферы — богатым», идущей с сезона-2014/15. Если в сезоне-2015/16 только два клуба закупили больше, чем на 5 миллионов евро, в сезоне-2021/22 — восемь, то в сезоне-2022/23 таких команд стало 10. По итогам нынешнего лета клубов, потративших 5 миллионов евро и более, шесть — минимум с сезона-2018/19, но впереди еще зима.

Менее математически совершенный, но очень показательный фактор — команды-«смертники» в сезоне. «Смертники» — клубы, которые перестают вести активную экономическую деятельность, заменяют ее массовым подписанием (и увольнением) свободных агентов. Как правило, судьба таких клубов печальна — они либо перестают существовать, либо покидают элитный дивизион, либо ведут в нем жестокую борьбу на выживание.

Клубы-«смертники» — яркий показатель того, насколько здорова лига. Если из 16 команд три не зарабатывают и не тратят, вместо этого толпами подписывая и отпуская свободных агентов сомнительного качества, это делает лигу беднее. Конец у таких клубов чаще всего один — как правило, в течение 2-3 сезонов они покидают высший дивизион и растворяются. Наличие таких клубов в РПЛ крайне нежелательно, а их отсутствие — хороший показатель. Ниже — все команды-«смертники» за последние 10 сезонов.

Как видно из графика, лишь трем клубам удалось избежать печальной участи. «Ростов», «Крылья Советов» и «Урал» в РПЛ и чувствуют себя относительно стабильно (во многом потому, что вперемешку с периодами «на грани» они также вели активную экономическую деятельность), но спокойной их жизнь в последних сезонах тоже не назовешь. Самарцы вылетали из РПЛ и потом боролись за выживание; ростовчане несколько раз были близки к зоне вылета, как и екатеринбуржцы.

Остальные клубы в лучшем случае штурмуют Первую лигу — это касается «Химок», «Торпедо», «Арсенала». Другие же уже давно не существуют — клубы вроде «Мордовии», «Анжи», «Томи» или «Тосно». Так что это вполне верный признак — как только «вдох-выдох» российского клуба состоит не из нормальных трансферов, а из свободных агентов — значит, этот клуб смертельно болен. К сожалению, после февраля 2022 года таких клубов в РПЛ меньше не стало.

Однако радикально и не увеличилось тоже — осталось на прежнем уровне. Можно ли это расценивать как успех? С одной стороны, да — в сложнейших экономических и политических условиях в штопор ушло не больше клубов, чем обычно. С другой — на протяжении уже 9 сезонов в РПЛ полно клубов на грани существования, и их количество не уменьшается.

РПЛ пока в плюсе, новый сезон — рекордный за 5 лет по продажам

Немаловажный фактор оценки экономики — профит и продажи в РПЛ. Для начала о продажах — вот как российские клубы торговали с сезона-2012/13:

Как видно по графику, сезон-2022/23 с точки зрения продаж получился невзрачным — не худшим в истории, но и не выдающимся. А вот лето-2023/24 (во многом благодаря продаже Малкома) стало лучшим за последние пять сезонов — и вообще одним из лучших с сезона-2012/13. Вот как это отразилось на разнице между потраченным и заработанным:

Впервые за пять лет российские клубы провели ТО в плюс. Однако радоваться рано (да и нужно ли?). «Зенит» пока не потратил заработанные на Малкоме десятки миллионов евро — так что РПЛ еще может оказаться в минусе.

Меньше свободных агентов, больше аренд и доверия своим

Это более гиковская статистика, но то, каким образом клубы комплектуются, много говорит о состоянии дел в футболе. К арендам, услугам свободных агентов или даже забаненным/игрокам без клубов команды прибегают не от хорошей жизни. Какая ситуация в РПЛ?

В сезоне-2022/23 российские клубы прибегали к услугам свободных агентов чуть чаще, чем годом ранее; однако этот результат все равно один из самых низких за последние 10 лет. А если учесть, что в прошлом сезоне отечественные команды совершили рекордное за исследуемый отрезок число трансферов за деньги, то результат и вовсе приятный для состояния РПЛ.

В нынешнем сезоне нет резкой просадки — клубы покупают примерно теми же темпами, что и сезоном ранее. Более того, за это лето уже приобрели больше игроков, чем в сезоне-2014/15 и -2015/16.

К инструменту аренд в первый сезон после февраля-2022 обращались чаще, чем обычно за прошлые 10 лет — на первый взгляд. Однако при ближайшем рассмотрении в статистике найдется много фантомных переходов, вроде «возвращенцев» из числа уехавших весной прошлого года легионеров. В реальности аренд несколько меньше — что не отменяет тренда на этот инструмент в последние годы. Объяснение актуально и для нынешнего трансферного окна.

А вот количество полноценных переходов в сезоне-2022/23 даже увеличилось по сравнению с предыдущими годами — больше игроков российские клубы подписали только в сезоне-2016/17. Общее же количество сделок на вход стало рекордным за 10 лет (346), что также отчасти объясняется необходимостью пополнения составов после «исхода легионеров». В сезоне-2023/24 взят неплохой темп, по итогам года явно останутся позади самые «бедные» розыгрыши за последние 10 лет (-2014/15 и -2015/16), но рекорда точно не будет.

Свободного агента от игрока без клуба обычно отличает востребованность — если первый вид игроков чаще всего к завершению контракта уже знает свое следующее место работы и просто уходит бесплатно в начале трансферного окна, то второй вид по какой-либо причине остается без контракта вне периода трансферного окна (чаще всего) и несколько месяцев находится без работы. Обычно это может случиться по причине дисквалификации (Еременко, Обухов), досрочного расторжения договора (Дзюба, Джорджевич) либо просто отсутствия спроса.

Обращение к услугам подобных футболистов — лишь косвенный признак, по которому можно судить о ситуации в лиге. Дельные игроки редко остаются без клуба; такие «очень свободные агенты» в конкурентных чемпионатах не востребованы, всплеск интереса к ним — показатель общего снижения уровня. В сезоне-2022/23 в РПЛ подписывали «отчужденных» чаще, чем в трех сезонах до этого — впрочем, до рекордных значений прошлых 10 лет (10) все еще далеко, а летом-2023/24 темп и вовсе радикально снизился.

Наконец, еще один источник трансферов — внутренний резерв. Здесь все достаточно позитивно — с сезона-2021/22 российские клубы активно стали подключать игроков молодежек и дублей, при этом не всегда своих. Трансферы молодых игроков между клубами тоже стали обычным явлением в последние годы. Вероятно, благодарить за рост интереса к своим игрокам нужно в равной степени лимит, правила заявки и главных доноров российского футбола — «Краснодар», «Локо», «Спартак» и «Динамо».

Итоги — без сенсаций и потрясений

Несмотря на довольно мрачные ожидания после еврокубкового бана и исхода легионеров, дела в РПЛ не выглядят катастрофическими. Самое главное, что удалось сделать, судя по статистике — сохранить экономическую жизнь в лиге.

Российские клубы по-прежнему готовы тратить деньги и подписывать игроков, находят новые рынки и продолжают существовать. Нет сомнений, что как только политические ограничения исчезнут, клубы РПЛ спокойно масштабируют то, что делают сейчас — и вернутся в большой футбол.

Российская премьер-лига — по-прежнему одна из сильнейших (12-я в мире, 10-я в Европе) и сжатия до уровня карликового чемпионата не произошло и произойти не может. Российский футбол продолжает жить — это самый главный и самый приятный вывод из всей статистики.

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