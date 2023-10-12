Больше всех забил за «Спартак», с его мяча Англии начались советские голы на ЧМ. Никите Симоняну — 97!

Игорь Рабинер — о легендарном футболисте.

Мы должны четко осознавать, рядом с каким грандиозным человеком нам выпала честь жить. Кто он такой, Никита Павлович Симонян, знакомством с которым я горжусь.

Лучший бомбардир «Спартака» всех времен, что уже делает его феноменом. Как и то, что он осмелился лично отказать в переходе в ВВС всесильному на тот момент Василию Сталину, сыну вождя. Недавно главный редактор британского альманаха The Blizzard Джонатан Уилсон попросил всех его постоянных авторов написать по небольшой истории в юбилейный, 50-й номер, и я выбрал эту — про Симоняна и Сталина-младшего.

Автор первого гола сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира, Англии в 1958-м — а это каково! И повторяет ведь, что ничего особенного в том голе не было. Ну да, ну да...

Никита Симонян и Ласло Будаи. Фото Олег Неелов

Олимпийский чемпион Мельбурна-1956, почти 67 лет назад игравший в финале и дважды потом пытавшийся отдать свою медаль юному Стрельцову — на том основании, что Эдуард провел весь турнир, а Никита — лишь решающий матч, а медали давали только участникам финала. Стрелец, который уважал Симоняна безмерно и не перешел в «Спартак» (хоть и болел за него, что признают все, кто его знал), чтобы не вытеснить его из состава и не расстроить кумира, отвечал: «Палыч, у меня еще вся карьера впереди, еще завоюю эти медали!» А оно вон как получилось...

Симонян уникален еще и тем, что, став сразу после окончания карьеры игрока главным тренером «Спартака», дважды выигрывал в этой роли чемпионат СССР — то есть он чемпион и как игрок красно-белых, и как их босс. И это его Николай Старостин провожал в Ереван со словами: «Никита, если разрезать тебя пополам, то одна половина будет красная, а другая — белая».

А потом он еще и сделал золотой дубль во главе «Арарата», который ни до, ни после него чемпионом не был. Еще одно, в чем Симонян — один-единственный!

Два дня назад, 10 октября, кстати, стукнуло ровно 50 лет со дня финала Кубка СССР 1973 года, когда «Динамо» (Киев) под руководством Александра Севидова обыгрывало «Арарат» в «Лужниках» — 1:0, и тут незадолго до финального свистка Севидов (вроде с подачи второго тренера Комана) решил заменить лидеров, Блохина и Буряка, на двух молодых футболистов, чтобы те могли получить за победу звания мастеров спорта. Но «Арарат» к тому времени уже владел преимуществом и в оставшиеся минуты додушил — Левон Иштоян, позже упомянутый в «Мимино», сравнял счет!

Никита Симонян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тогда перед дополнительным временем был перерыв, и команды уходили в раздевалку. Симонян выгнал оттуда весь персонал, даже помощников, оставил только игроков. И произнес мощнейшую речь, суть которой была такова, что забивать и выигрывать надо здесь и сейчас, не думая ни о какой переигровке (она была бы на следующий день, серии пенальти тогда в финале Кубка не применялись). Никита Палыч популярно довел до игроков, что физически киевляне мощнее, выносливее, и в переигровке у них будет заведомое преимущество. И команда вышла на овертайм с готовностью умереть, но победить — и мастер решающих ударов Иштоян («Левоник», как нежно называет нынешнего жителя Лос-Анджелеса Симонян) забил победный!

«Празднования были такие, что мне порвали плащ! — рассказывал мне Симонян несколько месяцев назад для одной доброй книжки, которая скоро выйдет. — Никто не ждал этого чемпионства, не говоря уже о дубле. Есть одно армянское слово, которое употреблял мой друг Армен Джигарханян: «Гечат». Что в переводе значит — «сказка». Это и было сказкой».

«Поедете на празднование полтинника в Ереван?» — спросил я Симоняна. — «Нет, я уже «невыездной», — вздохнул он. — Летал на могилу родителей в Абхазию и понял: уже тяжело. Придется ограничиться «телемостом» Москва — Ереван — Лос-Анджелес».

И тут же выдал шедевр:

«Всегда вспоминаю замечательного актера Владимира Зельдина, который был старше меня на 11 лет и при встрече приветствовал меня так: «Здравствуй, мой мальчик!»

Но на работу в РФС этот «мальчик», когда здоров, по-прежнему ходит.

И ни на минуту не опаздывает — старая школа! Пришел в свой кабинет этот уникальный человек и сегодня. А как иначе?

Здоровья и еще раз здоровья, Легенда!