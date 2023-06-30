«Не согласен с теми, кто предрекает «Зениту» очередное чемпионство — верю в свой «Спартак». Интервью Романцева

Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Согласен с Карпиным в вопросе выбора лучшего тренера сезона

Борис Демин: — Олег Иванович, не кажется ли вам странным, что по итогам сезона-2022/23 лучшим тренером РПЛ был назван Владимир Федотов, с которым ЦСКА занял второе место, а не Сергей Семак, в пятый раз подряд выигравший золото с «Зенитом»?

— Действительно странно. Полностью согласен с Валерием Карпиным, который как-то заметил, что лучшим должен признаваться тот тренер, который добился с командой наивысшего результата. Тем более под руководством Семака «Зенит» уже пятый чемпионат никому не отдает титул.

Что касается Федотова, то его работа заслуживает внимания и уважения. А два серебра подряд с «Сочи» и ЦСКА подтверждают, что он профессионал высокого уровня. Потому от всей души желаю удачи Владимиру Валентиновичу!

Олег Прошин: — Возглавляющий «Акрон» Евгений Калешин недавно заявил, что нынешние российские тренеры фактически приравнены к нулю, поскольку «сами позволили забрать у себя влияние на игроков, президентов, гендиректоров и болельщиков клуба». Согласны ли вы с таким заявлением? Недавно стало известно, что Сергей Семак вошел в правление «Зенита», чего раньше на моей памяти у нас не случалось.

— Признаюсь, я интервью Калешина не читал. А потому просто не имел возможности понять, что заставило еще достаточно молодого тренера прийти к такому категоричному выводу. Но это его мнение. А кто-то другой может с ним не согласиться и будет прав. Могу только порадоваться за молодого коллегу, которому повезло начать работать во времена, когда в стране существует свобода слова. Чем он и воспользовался. И поскольку меня учили уважать чужое мнение, то я продолжаю следовать этому правилу. А вот соглашаться с ним или нет — это уже другая сторона медали. Но чувствуется, что в тренерский цех пришел смелый и задиристый человек. А эти качества в нашей профессии дорогого стоят!

Евгений Калешин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олег Прошин: — Олег Иванович, извините за настойчивость, но каково ваше мнение о еще одном заявлении Калешина — о том, что сегодня «агенты вытеснили тренеров в плане воздействия на футболистов»?

— Жестко сказано. Но похоже на правду. Признаюсь, ни игроком, ни тренером я напрямую с агентами не общался. Но очевидно, что сейчас в футбольном мире они стали заметными фигурами. Например, в свое время главным поставщиком легионеров в «Динамо» был португалец Мендеш, который вел дела Роналду и Моуриньо. Но даже его авторитет и связи успехов клубу не принесли. Ведь качественный подбор исполнителей не решение всех проблем в построении команды и ее игры. К сожалению, настали времена, когда тренер иногда последним узнает о том, с кем ему предстоит работать. Вот в таких случаях футболист больше прислушивается к мнению своего агента.

Дмитрий Говоров: — Как отнеслись к тому, что стыковой матч «Енисея» с «Факелом» в июне проводился в крытом манеже на искусственном поле? И насколько такое решение обосновано 30-градусной жарой? Это же чудеса!

— И правда — чудеса! Пусть не обижаются на меня земляки-красноярцы, но о какой премьер-лиге можно вести речь, если весь сезон их «Енисей» играл под крышей, мучая себя и соперников? И никакие ссылки на ремонт поля или стадиона здесь не проходят. Хотите войти в большой футбол — создайте для этого условия!

Что касается жары, то вспомните, как мы играли раньше под убойным солнцем в Ташкенте, Баку или Тбилиси. И показывали футбол, собиравший полные трибуны. А играть в июне в манеже — дикость и антифутбол!

Жалею, что Черчесов не работает в России

Евгений Розов: — В финале Кубка России после основного времени началась серия пенальти. Не кажется ли вам, Олег Иванович, что отмена дополнительного времени лишила развязку зрелищности?

— Полностью с вами согласен, Евгений. Замечу, что я уже не раз говорил о странностях нового [формата] кубка, в котором вопреки логике проигравшая команда может в итоге завоевать трофей. Теперь вот не могу понять, зачем стоило отказываться еще и от овертайма. Ведь именно в нем зашкаливает градус борьбы, а команды рубятся на пределе возможностей! Вспомните, какое пиршество футбола подарило нам дополнительное время в финале чемпионата мира в Катаре. А какая драма разыгралась в овертайме ЧМ-1966 в Лондоне, когда Тофик Бахрамов засчитал гол в ворота сборной ФРГ! Финал Кубка России с дополнительным временем тоже прошел бы веселее.

Станислав Черчесов. Фото Саин Ализаде

Геннадий Страхов: — Экс-гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов сказал, что клубу нужен такой тренер, как Черчесов. А раз он занят в «Ференцвароше», можно было рассмотреть кандидатуру Кобелева. Но «Динамо» выбрало Личку — вы понимаете такую веру в иностранцев, учитывая, что большие победы клуба связаны с нашими специалистами?

— Вообще-то это вопрос к руководству «Динамо». Честно говоря, мне и самому не очень понятна такая тяга к иностранцам, которая из сезона в сезон приносит только головную боль. Так что я полностью поддерживаю предложение господина Иванова, поскольку с большим уважением отношусь к Черчесову и Кобелеву.

Искренне жалею, что, подтвердив свой профессионализм в Европе, Стас не работает в России. И удивляюсь, почему не востребован Кобелев, у которого еще по работе в «Динамо» подметил хорошую тренерскую хватку и игровой вкус. Ему только нужно дать время, чтобы поставить игру команды; не подгонять, не толкать в спину. И результат придет! Чего так и не поняли динамовские начальники, когда пригласили Кобелева через несколько лет после добытой им бронзы.

Впрочем, не исключаю, что уже через сезон в «Динамо» вспомнят о предложении бывшего гендира по Кобелеву. Здесь я с Ивановым полностью согласен — даже несмотря на то что в том же интервью он с гордостью заявил, что не любит «Спартак».

Артем Громов: — Как оцените переезд Месси из Европы в «Интер» Майами? Это шаг в никуда?

— Думаю, именно так восприняли решение аргентинца большинство болельщиков. А я бы отнесся к этому иначе. Месси — футболист с мировым именем, которым он очень дорожит. И не случайно в одном из недавних интервью Лео дал понять, что хочет закончить карьеру под слоганом «Запомните меня таким!» Чемпионат мира в Катаре, где аргентинец отдал все для победы и блистал в финале, стал его роскошным бенефисом. Он понимает, что такой же игры от него будут ждать и дальше. Но как истинный профессионал он реально оценивает свои возможности.

Думаю, в его словах по поводу отказа от «Барселоны», где ради трансфера кого-то из игроков могли урезать в деньгах, есть доля лукавства. «Барса» — сцена, на которой надо блистать. А если ты не сможешь этого делать, то рискуешь перечеркнуть все прежние заслуги. И здесь уж пресса вместе с горячими фанатами тебя не пощадит. Жаль, конечно, что мы с вами теряем такого героя. Но, как говорится, мавр сделал свое дело... Хотя о завершении карьеры в сборной Месси пока официально и не объявлял.

Антон Горяев: — Олег Иванович, представим, что у вас есть бюджет на футбольный клуб и вы его создаете. Кого назначите главным тренером — Карпина или Титова с Аленичевым?

— Ну и вопрос! Вы что, хотите выпытать, есть ли у Романцева деньги и кого из своих воспитанников он больше любит? Не дождетесь! Скажу лишь, что таких денег у меня нет. И вряд ли появятся. А из моих игроков я люблю всех, с кем прожил в «Спартаке» и сборной России незабываемое время! Чтобы никого не обидеть, отвечу: если вдруг стану миллиардером и соберу команду, то единственный, кого я вижу во главе ее, — это вы, уважаемый Антон.

Егор Титов, Валерий Карпин, Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба и Соболев могли бы составить интересную связку в атаке «Спартака»

Сергей Дронов: — Суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы. И сразу же пошли разговоры: должен ли он играть за «Спартак»? Интересно, какое решение в такой ситуации принял бы тренер Романцев?

— Думаю, что тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию.

Леонид Данков: — Бронза «Спартака» в сезоне-2022/23 — шаг вперед или неудача?

— Лично для меня это разочарование. Хотя наверняка есть те, кто радуется, что его команда оказалась третьей. Я жил и живу по законам братьев Старостиных: «Спартак» всегда должен быть первым. И когда сейчас некоторые говорят, что мы выиграли бронзу, я отвечаю: мы проиграли золото.

Так же всегда считал и Константин Иванович Бесков, воспитывавший в нас характер победителей. Да, после 10-го места 3-е может показаться шагом вперед. Но ведь в начале весны фанаты верили, что этот сезон может стать для них чемпионским. Вот почему, начиная новый чемпионат, «Спартак» должен в каждом матче помнить о своем долге перед ними.

Павел Терентьев: — Недавно Абаскаль заявил, что на весеннюю игру «Спартака» очень повлияла отмена гола Соболева в домашнем матче с «Уралом». Может ли один такой момент выбить команду из колеи? Или это просто повод для объяснения неудач?

— Я уже говорил, что тренер имеет право на собственное мнение. А уж соглашаться с ним или нет — дело тех, кому его интересно было услышать. Но в данном случае я бы напомнил уважаемому мной Абаскалю, что в футболе существует только один рецепт того, как стать чемпионом: быть на голову сильнее соперников. Все остальное, включая судейство, вторично.

А то получается, что если в первой же игре чемпионата арбитр напортачит, как с «Уралом», то дальше команде уже ничего не светит и ей надо сниматься. Но есть и другой вариант — стиснуть зубы, стать злее и продолжать бороться. Помню, в 92-м «Спартак» сняли с розыгрыша кубка за отказ играть в Грозном, где тогда была нестабильная обстановка. Обидно, поскольку команда вполне могла выиграть трофей. Но мы рук не опустили, закусили удила и стали чемпионами. Вот вам, уважаемый Павел, и ответ на вопрос о незасчитанном голе Соболева, а также его последствиях.

Артем Дзюба в «Спартаке». Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Денис Лукьянов: — Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А как считаете, Олег Иванович, смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?

— Сложный вопрос. Главное — хочет ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона. Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра. Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Владимиром Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака».

Игорь Анисимов: — В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»?

— Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют. Сегодня у «Зенита» действительно есть все, чтобы снова стать чемпионом. Самый сильный состав во главе с лучшим игроком и бомбардиром [прошлого] сезона Малкомом. А еще поставленная игра, умелый тренер и мощный экономический ресурс.

Но я не любитель заранее раздавать титулы. Ведь даже в прошедшем чемпионате были моменты, когда появлялись сомнения в золотом финише Питера. Но по весне забуксовал «Спартак», на который возлагали надежды; не хватало стабильности ЦСКА, длинной скамейки «Ростову», посыпалось «Динамо». Я не умаляю победы «Зенита» — она безоговорочная. Но те, кого перечислил, объективно не были готовы к созданию питерцам трудностей на пути к чемпионству.

Если им удастся повысить коэффициент своей боеспособности, то новый сезон может ознаменоваться по-настоящему жесткой борьбой за золото, а не только скромной дележкой бронзы и серебра на финише. Вот почему я не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зенита». Потому что продолжаю верить в свой «Спартак».