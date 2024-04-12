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Пол Эшуорт пришел в «Спартак» в определяющий период изменений клуба: незадолго до этого неожиданно ушел главный тренер Паоло Ваноли, а вскоре и Лука Каттани, успев назначить Абаскаля, вернулся в «ПСЖ». Наконец, «Лукойл» только-только приобрел 100 процентов акций «Спартака» вместе со стадионом, став полновластным владельцем клуба и его инфраструктуры.
После таких масштабных перемен назначение нового спортивного директора вполне могло пройти тихо и незаметно. Но нет... Говорят, «Лукойлу» Эшуорта посоветовал российский банкир Александр Базаров. Правда, совершенно непонятно, какое отношение Базаров имеет к футболу и почему его мнение должно было иметь хоть какое-то значение. Однако разбираться в ситуации новым хозяевам «Спартака» было некогда.
А разобраться стоило бы. Ведь на прошлом месте работы англичанина — в «Астане» — тренеры, которых привозил гениальный Пол, получали оклады на уровне ведущих европейских специалистов, а подписные бонусы игроков в размере от 500 тысяч до миллиона евро заставляли крутить пальцем у виска всех, кто об этом знал. Итог года его деятельности в «Астане»: 7 миллионов евро агентских выплат, кошмарный аудиторский отчет и уголовное дело. Но в суд Эшуорт не пошел — он пошел в «Спартак».
Первым трансферным окном для него стала зима 2023 года. Тогда в команду приехали Алексис Дуарте из парагвайского «Серро Портеньо» и Томаш Тавареш из португальской «Бенфики». Той же зимой резко усилились позиции Абаскаля, который выдал свой лучший отрезок за вот уже почти два года работы в «Спартаке». Кстати, Тавареша Гильермо знал по совместной работе в «Базеле», так что этот трансфер не то чтобы заслуга Эшуорта.
Летом «Спартак» поменял генерального директора: Евгения Мележикова сменил Олег Малышев. Клуб сразу провел мощную трансферную кампанию, потратив на четырех футболистов, согласно данным портала Transfermarkt, 24 миллиона евро. В итоге из летних покупок лишь Срджан Бабич стал твердым игроком основы, а заодно и катализатором конфликта между Абаскалем и капитаном команды Георгием Джикией. Остальные преимущественно сидят в запасе.
Покупка у ЦСКА Хесуса Медины — тоже спорная. Смысл этого перехода пытался объяснить Абаскаль, рассказывая что-то про левоногих футболистов и их уникальность для РПЛ. Однако Медина в «Спартаке» вот уже почти сезон, а необходимость его приобретения так никому и не понятна. Зато «Спартак» потратил 6 миллионов евро, получил на зарплатный баланс посредственного игрока, разозлил многих фанатов... А плюсы? Плюсов практически нет.
Осенью 2023 года Эшуорт окончательно принял на себя роль свадебного генерала. Чем он занимался в «Спартаке», не знал никто за пределами клуба (да и там не факт, что знали многие), а в СМИ все чаще появлялись инсайды о его увольнении. Впрочем, тут же писали о том, что уволить его нельзя, поскольку Пол является креатурой компании City Football Group, до 2022 года рассматривавшей возможность покупки пакета акций «Спартака».
Эти слухи подкрепились в декабре, когда новым спортивным директором клуба назначили Томаша Амарала. Эшуорта при этом не уволили, а перевели на должность технического директора. Однако уже в апреле случилось то, чего мало кто ожидал: «Спартак» все-таки попрощался с англичанином, расторгнув с ним соглашение.
Чем Эшуорт запомнится болельщикам красно-белых? Пожалуй, ничем. Прекрасно зная русский, он не дал ни одного интервью, комментария в микст-зоне или даже пары ответов на вопросы на ходу. Ни на русском, ни на английском. Человек пришел в «Спартак», делал что-то максимально скрытно и незаметно, а теперь из «Спартака» ушел. На контрасте с Лукой Каттани, который был всегда и везде, такая работа особенно показательна. О ней просто нечего сказать. Как и самому Полу.
Но главный шок — то, как британца с такой репутацией и багажом сомнительных кейсов в принципе взяли на работу.
Кажется, служба безопасности серьезного клуба обязана тщательнее проверять таких сотрудников — даже несмотря ни на какие рекомендации не имеющих отношения к футболу людей абсолютно любого статуса и чина.
P. S. Примерно год назад мистер Эшуорт пообещал «CЭ» большое интервью, давая «слово джентльмена». За этот период он неоднократно это подтверждал, раз за разом перенося встречу. Сейчас у Пола много свободного времени, и мы ждем разговора с ним. Или слово джентльмена уже ничего не значит?
andreichf
В Ростов его отправьте, пусть на пару с Червиченко Донбасс восстанавливают.
12.04.2024
Heretic 2
Снял слам с московитов и уехал в Ландан.
12.04.2024
Dimario
Зачем писать про того, кого не было? Напиши еще про уборщиц Спартака - их тоже наверняка много сменилось, но в публичном пространстве они не засветились. Статья про Романа Бабаева была бы гораздо актуальнее, чем про эту пустоту
12.04.2024
Олег Каноков
И сколько ещё статей об этом мошеннике накропаете?Скорее бы завтра наступило,футбола хочется.)
12.04.2024
PeterMunch
Удачи Полу в Великобритании! По тюрьме народов скучать не будет.
12.04.2024
Haiaxi
Да нет,нормально. Купил несколько никакущих игроков по 15 мультов, баблишко намыл.
12.04.2024
Evgeny Fatkhlislamov
Руководство "Спартака" разберётся. Они это умеют. Разбираться. Верно,стадо?
12.04.2024
Андрей Недобрый
Очень актуальная статья на кануне матча Краснодар-Зенит..
12.04.2024