Бывший спортивный директор питерцев Игорь Корнеев оценивает составы «Краснодара» и «Зенита» перед главным матчем весны.

Янсен в «Спартаке»? Выглядит как очередное недоразумение...

— Давайте начнем с хозяев. Когда «быки» уволили Ивича, вы сказали: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов!» Не погорячились тогда? По-прежнему так считаете?

— Своего мнения не поменял. Достаточно проанализировать первые две игры «Краснодара» после расставания с Ивичем, чтобы понять: это какой-то уличный футбол! Как говорится, на встречных ветрах, кто больше забил, тот и выиграл! Организация игры у южан полностью отсутствовала.

— Как вам веселый матч с «Пари НН» (4:3)? Ожидали, что Мурад Мусаев перейдет на игру в четыре защитника?

— С точки зрения результата это были валидольные три очка. До конца не понимал, как может закончиться встреча. Если хочешь показывать атакующий футбол, то базовая схема должна быть — 4-3-3. Так что сюрпризом для меня это не стало. Что касается веселого футбола... Думаю, любой команде теперь будет весело играть с «Краснодаром».

— Без Кайо в центре обороны стало спокойнее или три гола от нижегородцев об этом совсем не говорят?

— Мы хорошо знаем качества Кайо, включая его «пожарные» способности. Но даже без него спокойнее не стало! К организации игры «быков» в обороне возникают большие вопросы.

— Против «Зенита» «Краснодар» сыграет в четыре защитника или вернется к схеме с тремя?

— Это знает только один человек. Сергей Галицкий лучше ответит на данный вопрос.

— Если позволите, один вопрос про Ивича. Допускаете, что именно он летом возглавит «Спартак»? Или другие кандидаты (Черчесов, бывший тренер «АЗ» Янсен) приоритетнее?

— Ивич — топовый тренер, он может возглавить любую команду, которая претендует на чемпионство и другие титулы! Черчесов также давно доказал свой уровень сильного специалиста. Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. При этом, как я понимаю, у него тот же представитель, что и у Гуса Тила и Манфреда Угальде. Так что, возможно, это сделает его путь в «Спартак» более коротким...

Эдуард Сперцян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галицкий запросит за Сперцяна не меньше 15 миллионов

— Вернемся к составу «быков». Как бы оценили игру правого защитника Волкова? Не остановился ли он в развитии? Не слишком ли увлекается подключениями вперед?

— У Волкова большой потенциал, если прежде всего говорить о его физических данных. Рослый, быстрый защитник. Но полная безграмотность в плане тактики, отсутствие дисциплины на поле и ментальное безволие практически обнуляют его удачные действия! Нередко Сергей, увы, вредит своей команде на поле.

— С трио в центре поля на игру с питерцами вам все ясно?

— Черников — Кривцов — Сперцян. Эти три игрока — идеальное сочетание в центре поля, учитывая имеющийся у Мусаева состав.

— У Черникова уже 11 карточек в этом сезоне. Катастрофа?

— С этим у него всегда были проблемы... Он боец от природы, но, если хочет прогрессировать, нужно минимизировать явные нарушения правил без мяча. При этом по своему менталитету Черников мне гораздо ближе, чем тот же Волков.

— Чего не хватает Кривцову, чтобы выйти на новый уровень?

— Обожаю этого полузащитника! У него есть всё, чтобы вырасти в топ-игрока. Но Никита должен пересмотреть вопрос самоподготовки к каждому матчу. Здесь пока четко просматривается его нестабильность.

— Верите в то, что сумма отступных в его новом контракте с «быками» составляет 30 миллионов евро?

— Да, верю. Но, боюсь, эту цену вряд ли кто-то заплатит, учитывая сегодняшние реалии.

— А на него есть спрос в Европе?

— Есть и будет.

— Какова вероятность, что летом Сперцян покинет «Краснодар»? За какую сумму «быки» его продадут?

— Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не меньше 15 миллионов.

— Сперцян и «Ювентус» — это реально?

— Сейчас в СМИ много вбросов относительно дальнейшей судьбы Сперцяна. Бессмысленно комментировать все эти слухи. Ясно одно: приоритетом должен быть правильный спортивный план его развития.

Максим Глушенков и Виктор Са. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как Са мог оказаться в «Краснодаре»? Да еще и за деньги!

— Кто сыграет на флангах атаки «Краснодара» в матче с «Зенитом»?

— Батчи и Кади.

— Их статистика оставляет желать лучшего?

— Кроме Кордобы и Сперцяна, у «Краснодара» впереди никто не впечатляет.

— Олусегун не интереснее Батчи?

— Олусегун — средний игрок, с посредственной техникой, но с сумасшедшей скоростью. Если бы он знал, что со всем этим делать, то мы бы действительно говорили об очень интересном футболисте. Батчи чуть интеллигентнее, но он тоже не делает никакой разницы на поле, особенно при позиционной игре. А вот в контратаках Батчи чуть более эффективен.

— Угадал ли «Краснодар» с трансфером Виктора Са?

— Конечно же, нет! Я до сих пор не пойму, как этот возрастной игрок без какой-либо статистики оказался в «Краснодаре», да еще и за деньги! Са — как раз доказательство несостоятельности «быков» в последнее трансферное окно.

— Летом Кордоба покинет «Краснодар»?

— Кордоба — один из немногих серьезнейших активов «Краснодара», и Галицкий будет делать все возможное, чтобы его сохранить.

Ильзат Ахметов. Фото Global Look Press

Ахметов может выйти против «Краснодара». Но не с первых минут

— Перейдем к «Зениту». Главный вопрос: кто заменит дисквалифицированного Вендела в предстоящей игре?

— На сегодняшний день такого мастера полноценно заменить невозможно. Но варианты есть. Один из них — молодой Васильев.

— А вы не думаете, что если Дуглас Сантос поправится, то именно он сыграет в середине поля?

— Нет, не вижу его там. Если бразилец восстановится, то сыграет на своей профильной позиции, слева в обороне.

— Допускаете, что шанс в матче против своей бывшей команды в середине поля получит Ахметов? Интрига?

— Ильзат может выйти на поле, но не с первых минут.

— Ахметов пока не убедил в «Зените»? Это не стало для вас сюрпризом?

— Я не удивлен. Этим трансфером «Зенит» прежде всего ослабил «Краснодар». Питерцы приобрели на скамейку качественного футболиста с российским паспортом.

— Вам не жаль Коваленко? Почему «Зенит» так и не отдал его в аренду?

— Видимо, футболист и его представитель переоценили свои возможности и рассчитывали на большее игровое время в «Зените» в этом сезоне. Если Коваленко хочет расти, то ему, конечно, надо чаще выходить на поле.

— Как вам Алип на позиции крайнего защитника в игре с «Балтикой»? Рискнет ли Семак поставить его слева против быстрых флангов «Краснодара»?

— Алип справится, если его поставят на эту позицию. У «Краснодара» нет вингеров, делающих разницу!

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клаудиньо нужен новый вызов

— С чем связываете то, что Клаудиньо в этом сезоне уже не так эффективен, как в прошлом и позапрошлом? Почти по всем показателям (голы, передачи, удары, xG, перехваты) он «просел».

— Думаю, ответ надо искать в области психологии, ментальности. Клаудиньо выиграл с «Зенитом» достаточно титулов. Похоже, ему просто нужен новый вызов.

— Педро — настоящий феномен? Какой у него «потолок»?

— Педро только в начале своего пути. Сложно спрогнозировать, как в итоге сложится его карьера. Пока ясно лишь одно: у него потенциал футболиста топ-уровня.

— В каком клубе мы его увидим через пару лет?

— В том, который заплатит за него сумму от 40 миллионов евро. Но тут должно будет все сойтись: и готовность «Зенита» с ним расстаться, и желание самого футболиста.

— Педро по уровню таланта можно сравнить с Эндриком, которого захомутал «Реал»?

— Вот Эндрик как раз таки феномен. Способен вырасти в игрока уровня Неймара. Не ниже!

— Про Артура вы как-то сказали, что он не показывает своего максимума, так как играет на фланге, а не в центре. Сейчас укрепились в этом мнении?

— Да. Думаю, это видно не только мне. Артур — скорее «десятка», а не вингер.

— Потеря Вендела может стать для «Зенита» роковой в матче с «Краснодаром» и в борьбе за золото в случае поражения питерцев?

— Да не будет борьбы за золото в этом сезоне между «Зенитом» и «Краснодаром»! Даже с учетом отсутствия Вендела.

— Вот как? Тогда рискнете дать прогноз на главный матч весны, да и, пожалуй, всего сезона?