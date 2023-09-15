«Спартак» не обыграет «Сочи», а «Крылья» не уступят ЦСКА в Москве. Прогноз на 8-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Динамо» — «Пари НН»

Йован Танасьевич — 3:1. «Динамо» набрало прекрасный ход в чемпионате. Личка проделывает отличную работу. А еще приехали новички, которые за две недели должны были привыкнуть к требованиям тренера.

Камил Гаджиев — 2:1. «Динамо» отлично выглядело в последних матчах. Команда показывает интересный футбол. Но кажется, что «Пари НН» сможет забить один гол.

ЦСКА — «Крылья Советов»

Йован Танасьевич — 2:2. «Крылья Советов» отлично стартовали в этом сезоне, занимают третье место в РПЛ. У ЦСКА есть игровые проблемы, но они не проиграют у себя дома.

Камил Гаджиев — 1:1. «Крылья Советов» показывают интересный футбол, который приносит результат. Думаю, что ЦСКА будет трудно в матче.

«Ахмат» — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 1:0. Ивич отлично себя проявляет в «Краснодаре», «быки» занимают сейчас первое место. Но «Ахмат» сменил тренера, Ромащенко не проигрывает, а команда не пропустила ни одного мяча при нем. «Краснодар» может впервые в этом сезоне РПЛ оступиться.

Камил Гаджиев — 0:2. «Краснодар» сейчас в отличной форме, он должен побеждать, чтобы продолжать лидировать в чемпионате.

«Спартак» — «Сочи»

Йован Танасьевич — 1:1. У «Спартака» сейчас есть проблемы. Тренер часто и кардинально меняет состав, это может нервировать игроков. Думаю, что «Сочи» сможет отобрать очки у красно-белых.

Камил Гаджиев — 2:1. «Спартаку» пора побеждать и прерывать неудачную серию в чемпионате России.

«Балтика» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 1:1. «Ростов» не совсем хорошо стартовал в этом сезоне. От команды ждут большего. «Балтика» крепкая команда, которой нужны очки, чтобы бороться за выживание.

Камил Гаджиев — 2:1. «Балтика» хорошо играет, особенно дома. «Ростов» не в идеальной форме, поэтому у калининградцев есть шанс одержать победу.

«Урал» — «Факел»

Йован Танасьевич — 2:1. Гончаренко отлично провел старт сезона, а последние два матча «Урал» проиграл. Ему должна помочь пауза на матчи сборных. «Факел» поменял тренера, воронежцы не мальчики для битья, будут бороться до конца.

Камил Гаджиев — 2:0. «Урал» отлично стартовал в чемпионате. Он должен обыгрывать «Факел», который неудачно играет и поменял тренера.

«Рубин» — «Зенит»

Йован Танасьевич — 1:2. Семак нашел ключик к команде. После трудного начала «Зенит» не проигрывает четыре матча подряд. Питерцы должны обыграть «Рубин».

Камил Гаджиев — 0:2. «Зенит» фаворит матча, он отлично показал себя в конце лета, набрал оптимальную форму.

«Локомотив» — «Оренбург»

Йован Танасьевич — 3:1. «Локомотив» приходит в себя, в чемпионате России в последних двух матчах обыграл «Сочи» и «Балтику». Команда должна продолжить серию, победив «Оренбург».

Камил Гаджиев — 3:0. «Локомотив» — фаворит матча. Считаю, что будет разгромная победа железнодорожников.