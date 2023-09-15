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Сегодня, 08:10

«Спартак» не обыграет «Сочи», а «Крылья» не уступят ЦСКА в Москве. Прогноз на 8-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Кирилл Заика бьет по воротам «Спартака»
Кирилл Заика бьет по воротам «Спартака».
Фото Александр Ступников/&quot;Спартак&quot;, Global Look Press
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Динамо» — «Пари НН»

Йован Танасьевич — 3:1. «Динамо» набрало прекрасный ход в чемпионате. Личка проделывает отличную работу. А еще приехали новички, которые за две недели должны были привыкнуть к требованиям тренера.

Камил Гаджиев — 2:1. «Динамо» отлично выглядело в последних матчах. Команда показывает интересный футбол. Но кажется, что «Пари НН» сможет забить один гол.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
15 сент, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари Нижний Новгород

ЦСКА — «Крылья Советов»

Йован Танасьевич — 2:2. «Крылья Советов» отлично стартовали в этом сезоне, занимают третье место в РПЛ. У ЦСКА есть игровые проблемы, но они не проиграют у себя дома.

Камил Гаджиев — 1:1. «Крылья Советов» показывают интересный футбол, который приносит результат. Думаю, что ЦСКА будет трудно в матче.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

«Ахмат» — «Краснодар»

Йован Танасьевич — 1:0. Ивич отлично себя проявляет в «Краснодаре», «быки» занимают сейчас первое место. Но «Ахмат» сменил тренера, Ромащенко не проигрывает, а команда не пропустила ни одного мяча при нем. «Краснодар» может впервые в этом сезоне РПЛ оступиться.

Камил Гаджиев — 0:2. «Краснодар» сейчас в отличной форме, он должен побеждать, чтобы продолжать лидировать в чемпионате.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

«Спартак» — «Сочи»

Йован Танасьевич — 1:1. У «Спартака» сейчас есть проблемы. Тренер часто и кардинально меняет состав, это может нервировать игроков. Думаю, что «Сочи» сможет отобрать очки у красно-белых.

Камил Гаджиев — 2:1. «Спартаку» пора побеждать и прерывать неудачную серию в чемпионате России.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Сочи

«Балтика» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 1:1. «Ростов» не совсем хорошо стартовал в этом сезоне. От команды ждут большего. «Балтика» крепкая команда, которой нужны очки, чтобы бороться за выживание.

Камил Гаджиев — 2:1. «Балтика» хорошо играет, особенно дома. «Ростов» не в идеальной форме, поэтому у калининградцев есть шанс одержать победу.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 21:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Ростов

«Урал» — «Факел»

Йован Танасьевич — 2:1. Гончаренко отлично провел старт сезона, а последние два матча «Урал» проиграл. Ему должна помочь пауза на матчи сборных. «Факел» поменял тренера, воронежцы не мальчики для битья, будут бороться до конца.

Камил Гаджиев — 2:0. «Урал» отлично стартовал в чемпионате. Он должен обыгрывать «Факел», который неудачно играет и поменял тренера.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Факел

«Рубин» — «Зенит»

Йован Танасьевич — 1:2. Семак нашел ключик к команде. После трудного начала «Зенит» не проигрывает четыре матча подряд. Питерцы должны обыграть «Рубин».

Камил Гаджиев — 0:2. «Зенит» фаворит матча, он отлично показал себя в конце лета, набрал оптимальную форму.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

«Локомотив» — «Оренбург»

Йован Танасьевич — 3:1. «Локомотив» приходит в себя, в чемпионате России в последних двух матчах обыграл «Сочи» и «Балтику». Команда должна продолжить серию, победив «Оренбург».

Камил Гаджиев — 3:0. «Локомотив» — фаворит матча. Считаю, что будет разгромная победа железнодорожников.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург
Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Камил Гаджиев
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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