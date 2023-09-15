«Спартак» не обыграет «Сочи», а «Крылья» не уступят ЦСКА в Москве. Прогноз на 8-й тур РПЛ

Сегодня, 08:10
Йован Танасьевич — 3:1. «Динамо» набрало прекрасный ход в чемпионате. Личка проделывает отличную работу. А еще приехали новички, которые за две недели должны были привыкнуть к требованиям тренера.
Камил Гаджиев — 2:1. «Динамо» отлично выглядело в последних матчах. Команда показывает интересный футбол. Но кажется, что «Пари НН» сможет забить один гол.
Йован Танасьевич — 2:2. «Крылья Советов» отлично стартовали в этом сезоне, занимают третье место в РПЛ. У ЦСКА есть игровые проблемы, но они не проиграют у себя дома.
Камил Гаджиев — 1:1. «Крылья Советов» показывают интересный футбол, который приносит результат. Думаю, что ЦСКА будет трудно в матче.
Йован Танасьевич — 1:0. Ивич отлично себя проявляет в «Краснодаре», «быки» занимают сейчас первое место. Но «Ахмат» сменил тренера, Ромащенко не проигрывает, а команда не пропустила ни одного мяча при нем. «Краснодар» может впервые в этом сезоне РПЛ оступиться.
Камил Гаджиев — 0:2. «Краснодар» сейчас в отличной форме, он должен побеждать, чтобы продолжать лидировать в чемпионате.
Йован Танасьевич — 1:1. У «Спартака» сейчас есть проблемы. Тренер часто и кардинально меняет состав, это может нервировать игроков. Думаю, что «Сочи» сможет отобрать очки у красно-белых.
Камил Гаджиев — 2:1. «Спартаку» пора побеждать и прерывать неудачную серию в чемпионате России.
Йован Танасьевич — 1:1. «Ростов» не совсем хорошо стартовал в этом сезоне. От команды ждут большего. «Балтика» крепкая команда, которой нужны очки, чтобы бороться за выживание.
Камил Гаджиев — 2:1. «Балтика» хорошо играет, особенно дома. «Ростов» не в идеальной форме, поэтому у калининградцев есть шанс одержать победу.
Йован Танасьевич — 2:1. Гончаренко отлично провел старт сезона, а последние два матча «Урал» проиграл. Ему должна помочь пауза на матчи сборных. «Факел» поменял тренера, воронежцы не мальчики для битья, будут бороться до конца.
Камил Гаджиев — 2:0. «Урал» отлично стартовал в чемпионате. Он должен обыгрывать «Факел», который неудачно играет и поменял тренера.
Йован Танасьевич — 1:2. Семак нашел ключик к команде. После трудного начала «Зенит» не проигрывает четыре матча подряд. Питерцы должны обыграть «Рубин».
Камил Гаджиев — 0:2. «Зенит» фаворит матча, он отлично показал себя в конце лета, набрал оптимальную форму.
Йован Танасьевич — 3:1. «Локомотив» приходит в себя, в чемпионате России в последних двух матчах обыграл «Сочи» и «Балтику». Команда должна продолжить серию, победив «Оренбург».
Камил Гаджиев — 3:0. «Локомотив» — фаворит матча. Считаю, что будет разгромная победа железнодорожников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -