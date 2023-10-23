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Сегодня, 16:40

Рейтинг лучших игроков РПЛ: «Зенит» возвращается, смена лидера

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Вендел и Матео Кассьерра
Вендел и Матео Кассьерра.
Фото «СЭ»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 12 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

При равенстве оценок выше стоят те, кто сыграл больше матчей, а также чей средний балл был выше в предыдущем сезоне.

1 (3). Вендел («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за сезон)

Полузащитник отличился дублем в важнейшем матче против «Крыльев» и вернул свою команду в гонку за золото. Вендел возглавил гонку в споре за звание лучшего игрока сезона по оценкам «СЭ». Отдаст ли кому-то первенство?

2 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,46.

Лучший бомбардир лиги не забил самарцам в прошедшем туре и в целом выступил не так ярко, как обычно. Поэтому покинул первую строчку.

3 (4). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,38.

Армянский полузащитник второй тур подряд помогает «Краснодару» в самую тяжелую минуту — в матче с «Балтикой» Эдуард с пенальти сравнял счет.

4 (5). Клаудиньо («Зенит») — 6,33.

Очередной классный матч в исполнении бразильца. Результативных действий не совершил, но создал моментов для партнеров на несколько туров вперед.

5 (8). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,29.

Колумбиец ворвался в пятерку — забивает за «быков» третий тур подряд, и это всегда важные голы.

6 (9). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,25.

У бразильца — ассист на победный гол и очередное стабильное выступление на высоком уровне.

7 (2). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,25.

Форвард ничем не отметился в игре с «Рубином», поэтому ожидаемо слетел на пять позиций.

Никита Салытков. 19-летний Салтыков — главный в атаке «Крыльев». У Осинькина появился драгоценный алмаз

8 (7). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,23.

Запомнился в важнейшей игре с «Зенитом» двумя опасными проходами, но оба раза в створ не попал. В остальном самарцам в Питере приходилось больше обороняться.

9 (6). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,17.

Провел на поле 87 минут и ничего не создал.

10 (11). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,15.

Футболист не играл в 12-м туре, однако занимавший ранее 10-ю строчку Нгамале из «Динамо» отыграл слабо и переместился на пять позиций вниз. Костанца занял его место.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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