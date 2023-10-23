«Спартак» и «Зенит»: схожие победы над главными открытиями сезона. Когда им надо, они включаются!

Обозреватель «СЭ» — о 12-м туре РПЛ.

Игра на 2:0

Вернувшийся из сборной Люксембурга ее капитан Кристофер Мартинс на последней секунде сделал счет абсолютно соответствующим футболу, который мы увидели на «Открытии» — 2:0. Свой гол в первом тайме «Спартак» расчертил образцово-показательно. Да и вообще играл хорошо, несмотря на то, что Александр Соболев, вроде как единственный штатный форвард, остался на скамейке, в перерыве заменив получившего травму капитана Квинси Промеса.

А почему у «Спартака» шло и без центрфорварда? Потому что в центре поля снова появились Руслан Литвинов с Данилом Пруцевым, в старте вышел Антон Зиньковский, и мяч в результате всего этого хорошо ходил. Не было тяжеловесности и тугодумства имени Мартинса, когда его выпускают в опорной зоне, и вялости Виктора Мозеса, когда он действует поблизости. Все на поле смотрелись органично, никто не выпадал.

И важно, что «Спартак», теряя мяч, сразу успевал перестраиваться и ничего не давал сделать сопернику. У красно-белых, в отличие от большинства матчей сезона, имелся баланс, и происходило это именно за счет мобильной и умной полузащиты.

У «Пари НН» же не играл из-за травмы ключевой игрок центральной зоны Мамаду Майга, в связи с чем проваливалась опорка и весь первый тайм совсем не было контригры. Идея с двумя маленькими (Севикяном и Босселли) впереди не работала, мяч до них почти не доходил.

Если с Самарой Сергей Юран отдал территорию, лукаво выманил «Крылья» на свою половину и использовал возникшее пространство, то вчера из схожей идеи не получилось ничего. А как только «Пари НН» осмелел и перешел в атаку сравнительно большими силами — так сразу на возникшем пустом пространстве голевую контратаку и получил. «Спартак» забил Нижнему дома в контратаке!

За то, что при статистике 9-0 по ударам счет после первого тайма был всего 1:0, Нижний должен был сказать спасибо Артуру Нигматуллину. Его сейв в шпагате после удара Михаила Игнатова в концовке — просто топ.

Неготовность к чуду

Два хороших подхода нижегородцев в первые пятнадцать минут второго тайма могли насторожить болельщиков «Спартака». Сначала Босселли убежал от Алексиса Дуарте и пробил совсем рядом с дальним углом, потом Александр Максименко отбил мяч перед собой, и Севикяну в последний момент помешали добить. В первом тайме у «Пари НН» и близко ничего похожего не было.

Тогда возникло ощущение, что «Спартак» после колоссального преимущества в первом тайме успокоился, а Сергей Юран в перерыве подкрутил настройки, и команда вспомнила, что иногда полагается атаковать. Да и Максименко не выглядел абсолютно спокойным, хотя работы у него почти не было. Если бы в одном из двух этих эпизодов Нижнему повезло чуть больше, то многое могло бы измениться — на этом вот эффекте неожиданности.

Но «Пари НН», объективно говоря, на это не наработал. «Спартак» погасил мини-порыв гостей, а замены форвардов не сработали — Николоз Кутателадзе и Зе Турбо ничего не показали.

Не могу сказать, что до заключительного отрезка у «Спартака» при всем преимуществе было так уж много явных моментов. После 80-й минуты показали статистику ожидаемых голов — и если у «Пари НН» были 0,07 xG, то у спартаковцев — 1,49. То есть по сухой статистике хозяева до второго мяча в добавленное время наиграли лишь на полтора гола. Тем не менее «Спартак» все равно выглядел намного убедительнее и цельнее.

Дальше была ошибка судьи Амелина и его бригады, перед второй желтой Кириллу Гоцуку не заметившего явной отмашки Мозеса в лицо тезке Александрову. Желтая там должна была прилететь спартаковцу, а не капитану «Пари НН». Но ВАР эту ситуацию рассматривать не мог, поскольку и по одному, и по другому эпизоду речи о прямой красной не шло. Досрочный уход лютовавшего Гоцука лишил Нижний чуть больших шансов в концовке, но сказать, что это на что-то сильно повлияло по такой игре, было бы преувеличением.

А какой случился бы гол, попади Зе Турбо боковыми ножницами! Но это было бы какое-то чудо, а право на это чудо «Пари НН» не особо наработал. Хотя чудеса — они не на основе права и логики происходят...

Да, Юрану удалось затащить Гильермо Абаскаля в концовку при минимальном счете, и произойти в такой ситуации могло всякое. Однако «Спартак» просто обязан был выигрывать такой матч, что он и сделал. И заслужил за эту победу позитивные оценки.

Мы в очередной раз увидели, какой становится игра красно-белых с Литвиновым и Пруцевым в полузащите. В этом смысле состоялось возвращение в прошлый первый круг — как и в кубковых 4:1 с «Динамо». Поймет ли Абаскаль, что не надо искать от добра добра, и именно в этой связке — ключ к стабильности и качественной игре в средней линии?

Стоит отметить и хорошее выступление Даниила Денисова, которого в последнее время куда больше критиковали, чем хвалили. И дело тут не только в отличной голевой передаче на первый гол Пруцеву, но и в гармоничном футболе в целом. И вообще вся линия обороны, в том числе пара центральных защитников Бабич — Дуарте, на сей раз была хороша и оснований к возвращению в основу капитана Георгия Джикии не дала.

«Спартак» провел один из лучших своих матчей в этом чемпионате — и не потому, что как-то феерически сыграл в атаке, а поскольку и впереди был свеж и интересен, и сзади надежен. Баланс созидания и разрушения — то, что выглядело у «Спартака» так симпатично. Особенно с учетом уровня соперника, до матча находившегося выше него в таблице.

«Крылья» никуда не успевали

Ровно то же относится и к «Зениту». «Крылья» перед игрой располагались выше — и также справедливость исхода домашнего матча с чемпионом не вызвала ни малейших сомнений. Разница лишь в том, что «Спартак» «втопил» до перерыва, а «Зенит» — после.

Преимущество «Зенита» в начале второго тайма, которое вылилось в два гола (один засчитанный, второй — нет) и еще несколько шансов, началось еще на последних минутах тайма первого. Пока питерцы играли стоя, «Крылья» с ними спокойно справлялись, а Салтыкову удавалось кое-что создавать. Но как только перед перерывом «Зенит» взвинтил темп, оказалось, что Самара его не держит. Богдан Овсянников нейтрализовал выход один на один от Ивана Сергеева, и на перерыв команды ушли при 0:0, однако звоночка самарцы не услышали. И получили.

Это еще «Крыльям» в первом тайме сильно повезло с отсутствием удаления Амара Рахмановича за явный и умышленный удар локтем Клаудиньо. Да, он пошел в лицо через плечо, но это все равно было крайне грубо. Если непоказанную красную Маркову из «Факела» в этом туре можно назвать стопроцентной, то эту — 90-процентной.

Такое впечатление, что рекомендацию Мажича минимизировать радикальные решения (пенальти, красные), если в них нет железной необходимости, судьи восприняли слишком буквально. В одном туре не показаны уже две красные карточки. А есть мнения, что еще и третья — на Дзюбе в дерби с «Динамо», хотя мне кажется, что его могли догнать.

Отмена второго гола из-за руки у Мантуана после рикошета от его же бедра — тоже вопрос. Голову сломать можно от этих трактовок.

Вообще, Артем Чистяков, судья грубоватого вида и общения с игроками, весьма своеобразен. На «бычку» игроков он отвечает своей — как, например, после «левой» блокировки Рассказова в первом тайме, когда фиксация фола сорвала острую атаку. Они прилично друг на друга наорали. По-моему, арбитр пытается брутальностью перекрыть слабую компетентность.

«Зенит» с хорошим запасом, без большого напряга (во всяком случае во втором тайме) обыграл «Крылья» 3:1 и обошел их в таблице. Самарцы, показалось, были какие-то заторможенные. Все время не успевали, в большинстве эпизодов оказывались на такт, на полтакта медленнее хозяев. Отсюда, кстати, и многие фолы гостей, порой довольно грубые.

Но для них пресловутый «гол престижа», забитый Ежовым на последней секунде при 0:3, — штука полезная. Игорь Осинькин рассказывал мне, что в прошлом году на команду очень угнетающе подействовал как раз проигрыш в одну калитку в Санкт-Петербурге, когда их без шансов гоняли весь матч. Могло такое произойти и сейчас. А 1:3 — все-таки не 0:3.

Осинькин никогда не переоценивал то место, которое его команда занимала и занимает (волжане теперь единолично третьи). Мол, у нас задача — 33 очка, обеспечить себе сохранение места в РПЛ, а дальше уже и о чем-то более высоком поговорим.

В следующем туре «Крылья» играют в Краснодаре, и это будет очень интересно. Две проверки лидерами на выезде подряд. Первую самарцы не прошли. Мне кажется, они изначально играли не в своем стиле, оборонялись слишком глубоко. Решили «исполнить Нижний» — а это совсем не их игра. Большего ждали от Гарре, об интересе к которому поговаривают. Аргентинец ничего особенного не показал.

Может, дело в том, что не было важного для командной игры футболиста — опорника Костанцы. Особенно на выезде с фаворитами такие стержневые люди особенно нужны — так же как Нижнему в Тушине не хватило Майга. Пара Витюгов — Иванисеня с центром поля «Зенита» не справилась, оказалась слабым звеном.

К «Зениту» и Сергею Семаку же по этой игре вопросов быть не может, он здорово распределил силы по матчу (это ведь тоже часть стратегии), а автор дубля Вендел забил очень красивый второй гол — главный хайлайт встречи. Интересно даже — неужели он так и видел траекторию этого удара — от земли, по дуге? Да еще и от штанги.

Зреет ощущение, что в итоге в чемпионате все сведется к борьбе за золото между «Краснодаром» и «Зенитом». Хотя мне очень бы хотелось, чтобы в эту борьбу ввязался «Спартак» и из нее не выключились «Крылья». Но ни в то ни в другое верю не особо. Как и в то, что резкий рывок выдадут «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА.

К последней аббревиатуре относится и заключительное мое слово в этом материале. Только у Максима Мухина пошел реальный прогресс, только начал выходить на новый уровень... И со своим юмором человек, видно, что не похожая на других личность. Все больше обращал на себя внимание.

И тут — «кресты».

Мухину — скорейшего выздоровления. Сочувствую и ему, и Владимиру Федотову, у которого в этом сезоне напасть за напастью. Только появилась замена уехавшему Бахтиеру Зайнутдинову в плане универсализма — как вот такая беда. Это время, которое надо пережить.