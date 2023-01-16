«Дасаев от злости мог перчатки сожрать. Побежал за мной, догнал бы — разорвал». Как вывели из себя легендарного вратаря

История от Сергея Андреева.

Сергей Андреев — один из сильнейших форвардов страны конца 1970-х — начала 1980-х годов прошлого столетия. Дважды лучший бомбардир чемпионата СССР даже из первой (!) лиги вызывался в сборную, забивал бразильцам на «Маракане». Среди вратарей, которым нередко доставалось от ростовчанина, в том числе и легендарный Ринат Дасаев.

Их противостояние достигло апогея в 1981-м, когда в Москве в финале Кубка СССР ростовский СКА сенсационно обыграл «Спартак», а единственный гол забил именно Андреев. Год спустя история получила продолжение — уже в сборной, при подготовке к чемпионату мира. Сам Андреев в 2011-м в «Разговоре по пятницам» описывал этот случай так:

— С Ринатом Дасаевым у меня шикарные отношения. Спокойно могу ему набрать: «Татарин, привет!» — «О, ростовский бандит, здорово. Раков привези...» Но один раз он меня чуть не убил. За две недели до отлета на ЧМ-1982 проводим товарищеский матч в Новогорске. Вторая сборная обыгрывает первую, которой вот-вот выходить против бразильцев, со счетом 8:2.

Сергей Андреев. Сергей Колганов, Фото архив «СЭ»

— Ого.

— Три забил Родионов, по два — я и Шавло, восьмой — еще кто-то. Бесков в шоке! Да и мы сами обалдели. Сколько ж тогда бразильцы отгрузят? Ладно, через три дня новая игра. Первая сборная забивает, я сравниваю. На 60-й минуте они забивают опять, и Бесков прекращает матч. Чтобы у тех было нормальное настроение. В следующей двусторонке за второй состав выпускают пять сборников, остальных Бесков призвал из спартаковского дубля. 15-летние. И мы с первой сборной играем 3:3! Я вновь забиваю Дасаеву!

— Чудеса.

— Наконец генеральная репетиция — в Лужниках открытый матч. Мы 0:2 «горим», вперед не суемся — понимаем, сборной надо настроение создать. Но Татарин помнит, сколько ему назабивал, и совершает роковую ошибку. За пять минут до конца согнул руку в локте и мне показал. Я разозлился. Хватаю мяч, прокидываю мимо Балтачи — с угла вхожу в штрафную. Мне бы ударить в дальний, и вот картина — Дасаев туда прыгает, мяч сваливается с ноги и влетает в ближний. Поворачиваюсь к нему, лежащему: «Ну что, чучело огородное?» На базу приезжаем — я Дасаева стороной обхожу. Это ж вратарь, что угодно может сделать. Дальше последняя тренировка, второй состав работает на одной половине поля, а первый разминает Рината. Баловство. Виталик Дараселия меня окликает: «Сереж, Дасаеву забить не можем». Иду к ним — вокруг тишина. Тренеры стоят, смотрят. Дасаев от злости перчатки, кажется, готов сожрать.

Ринат Дасаев. Сергей Колганов, Фото архив «СЭ»

— Снова огорчили?

— Ставлю мяч на радиус. Блоха лег, ухмыляется: что ты там, ростовский, фокусы показываешь... Разбегаюсь, ка-а-к дал — бутса носком в землю ушла. Полгектара вывернул. У меня от этого удара голеностоп неделю болел. А мячик шлеп-шлеп — в штангу, от нее в ворота. Я побежал, Ринат за мной. Разорвал бы, если бы догнал.

...Остается добавить, что на чемпионате мира в Испании Дасаев за пять матчей пропустил всего четыре мяча и по итогам 1982 года был признан лучшим футболистом СССР. А вот Андрееву на том ЧМ забить так и не удалось.