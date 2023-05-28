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Сегодня, 21:25

«Ростов» обыграл «Ахмат» и вернулся в борьбу за медали. Матч последнего тура с ЦСКА обещает быть огненным

«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Артем Белинин
Игроки «Ростова» поздравляют Егора Голенкова с голом.
Фото ФК «Ростов»
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Команда Карпина прервала жуткую серию из трех поражений подряд.

Если бы кто-то перед стартом сезона сказал, что «Ростов» и «Ахмат» в концовке будут биться за место в топ-4, вряд ли эти слова восприняли бы всерьез. Но вот она, реальность, — в последней встрече 29-го тура эти команды выясняли, кто именно сохранит шансы побороться за медали.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Ахмат

И так сложилось неслучайно — до очной встречи ростовчане умудрились проиграть три из четырех игр подряд, не забив при этом ни одного мяча. Слабое выступление откинуло желто-синих не только со второй, но и с третьей строчки. Ну а грозненцы параллельно набирали очки с удивительной стабильностью — весной команда Ташуева уступила в РПЛ только дважды. Отличный перформанс внезапно закинул «Ахмат» на пятую строчку (49 очков), сразу за «Ростовом» (50). Вот и вышло, что личная встреча между командами в предпоследнем туре РПЛ решала, кто продолжит борьбу за второе место.

Учитывая, что «Ростов» до того проиграл три встречи с общим счетом 0:6, против разогнавшегося «Ахмата» от хозяев поля мало чего ожидали. И старт для команды Карпина действительно получился вязким — за первые три минуты судья свистнул пять или шесть раз, постоянно прерывая игру, а ростовчане не излучали никакой уверенности в своих силах. Однако в считаные секунды все изменилось — уже на 6-й минуте с передачи Кирилла Щетинина отличился Егор Голенков.

Нападающий ростовчан вообще стал главным героем встречи (в том числе получил награду лучшему игроку матча), ведь через пять минут он отличился еще раз. И это было красиво — Голенков поймал защитников «Ахмата» на ошибке, вышел один на один и из-за штрафной перекинул выбежавшего ему навстречу вратаря Шелию. Такое выступление от Егора стало откровением, ведь за минувший сезон он 27 раз появлялся на поле (чаще всего выходил на замену), но отличился всего один раз. А тут очень кстати прорвало.

Правда, стартовые 15 минут так и остались лучшими для ростовчан за всю игру (между двумя голами Голенкова отличиться мог Байрамян — убегал один на один). Дальше хозяева почему-то расслабились и на 32-й минуте дали забить Гамиду Агаларову — форварду, который до этого оформил только два гола в РПЛ за «Ахмат». А еще через восемь минут счет сравнял арендованный у «Динамо» Владислав Карапузов.

После этого игра закипела — в добавленное к первому тайму время между командами вспыхнула стычка. Серьезно никто не дрался, но Мешков выписал сразу шесть желтых карточек, одна из которых уже во втором тайме превратилась в красную — не совладал с собой Тимофеев из «Ахмата».

Оставшись в меньшинстве на 69-й минуте, гости мало на что могли рассчитывать, поэтому уже через несколько минут Данила Прохин с передачи Уткина забил победный мяч. «Ахмат» пытался огрызаться, Шелия в концовке даже прибегал в чужую штрафную, но сравнять счет у команды из Грозного так и не вышло.

Таким образом, в последней домашней встрече сезона «Ростов» прервал свою ужасную серию из трех поражений, оторвался от «Ахмата» и максимально приблизился к «Спартаку» и ЦСКА в борьбе за медали. В последнем туре команда Карпина будет играть как раз с армейцами — их разделяет два балла. Похоже на то, что победитель именно этой встречи возьмет серебряные или как минимум бронзовые медали чемпионата.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
Егор Голенков
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