Судейство
Сегодня, 20:30
Арбитром встречи «Химки» — «Сочи» назначен Сергей Иванов, его видеоассистентом (ВАР) — Василий Казарцев. Эти же рефери 26 августа обслуживали матч 7-го тура «Сочи» — «Химки» (4:1). Только ростовчанин тогда находился в ВОР (комнате в московском ВАР-центре), а петербуржец работал на поле. Теперь их поменяли местами.
Во время той игры Казарцев допустил ошибки в трех важных эпизодах. Одну из них помог исправить Иванов.
После матча в Сочи Казарцев до 9 октября не работал арбитром в чемпионате России, только выполнял функции ВАР. Иванов продолжал судить.
Напомню, какие претензии тогда возникли к рефери из Санкт-Петербурга. На 21-й минуте он ошибочно не вынес предупреждение Александру Филину за фол на Тимофее Маргасове, которого тот ударил шипами в голеностоп. Желтая карточка стала бы для защитника подмосковной команды второй в той игре — ему пришлось бы покинуть поле. Первую он получил, когда нарушил правила в борьбе с тем же Маргасовым в собственной штрафной площади.
Возможно, причину ошибки судьи следует искать в его позиции. Не исключено, он вообще не видел фол Филина.
На 42-й минуте Казарцев ошибочно наказал Брайна Идову 11-метровым ударом и желтой карточкой. Судья решил, что защитник гостей нарушил правила в борьбе с Маргасовым и якобы его действия стали причиной падения соперника.
С Казарцевым не согласился видеоассистент Иванов. Он провел проверку и предложил арбитру посмотреть повторы эпизода. Но даже после долгого изучения видеозаписи судья оставил свое первоначальное решение в силе.
На 62-й минуте арбитр ошибочно не наказал полузащитника гостей Илью Камышева 11-метровым ударом и желтой карточкой за лишение Владислава Сарвели явной возможности забить гол. Химчанина следовало предупредить, а не удалить, потому что он попытался сыграть в мяч.
Казарцев не видел, выбил ли Камышев мяч, коснулся ли его, и спросил об этом второго ассистента Наиля Сейфетдинова, но тот не смог помочь судье. Вмешался видеоассистент Иванов, который предложил арбитру посмотреть повторы. После этого Казарцев назначил пенальти, исправив ошибку.
В первом тайме был еще один момент, связанный с фолом в штрафной площади. Помощь видеоассистентов тогда судье не потребовалась — он самостоятельно принял верное решение. Казарцев правильно наказал игрока гостей Филина 11-метровым ударом. Защитник подмосковной команды в верховом единоборстве попал Маргасову рукой в голову.
Полный список назначений арбитров и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России, которые пройдут с 11 по 13 ноября, выглядит так:
«Нижний Новгород» — «Ахмат» — Алексей Амелин, Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Ранэль Зияков, видеоарбитр (ВАР) Артем Чистяков, ассистент видеоарбитра (АВАР) Максим Гаврилин, инспектор Анатолий Цветнов;
«Урал» — «Факел» — Павел Кукуян, Алексей Стипиди, Владислав Назаров, резервный Сергей Чебан, ВАР Алексей Сухой, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Сергей Лапочкин;
«Крылья Советов» — «Ростов» — Артем Любимов, Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев, резервный Сергей Куликов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Арам Петросян, инспектор Сергей Мартынов;
«Торпедо» — «Зенит» — Сергей Карасев, Алексей Лунев, Валерий Данченко, резервный Евгений Турбин, ВАР Виталий Мешков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Французов;
«Локомотив» — «Спартак» — Владимир Москалев, Константин Шаламберидзе, Денис Березнов, резервный Евгений Кукуляк, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Игорь Синер;
«Оренбург» — «Краснодар» — Кирилл Левников, Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин, резервный Антон Фролов, ВАР Алексей Сухой, АВАР Игорь Демешко, инспектор Эдуард Малый;
«Химки» — «Сочи» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Егор Болховитин, резервный Максим Перезва, ВАР Василий Казарцев, АВАР Андрей Веретешкин, инспектор Юрий Баскаков;
«Динамо» — ЦСКА — Владислав Безбородов, Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов, резервный Иван Сиденков, ВАР Евгений Турбин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Юрий Чеботарев.