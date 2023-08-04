Обозреватель «СЭ» — перед третьим туром РПЛ.

Неделя радости, грусти и удивления: юбилей Елагина, уход из футбола Буффона, евросенсации с Кипра и Фарер

В течение этой недели, когда РФС и РПЛ впервые с начала сезона милостиво оставили футболистов без кубковых матчей и позволили хоть немного потренироваться (хотя, например, у «Спартака» между играми в понедельник с «Балтикой» и в субботу с «Рубином» всего четыре полных дня), в футболе случилось много разных вещей. В основном приятных — взять хотя бы 70-летие культового комментатора Александра Елагина.

Для меня именно он — голос футбольной Англии. А по комментаторскому колориту и артистизму могу сравнить его только с Владимиром Маслаченко. Причем с этим артистизмом он комментировал и комментирует не только АПЛ, но и любой матч нижней половины таблицы премьер-лиги российской. Признаюсь честно — когда его убрали с «Матч ТВ», это стало для меня первым весомым показателем, что в новой тогда еще телекомпании происходит что-то не то. И жизнь доказала, что Елагин остался прежним мастером, а вот с канала-монополиста с тех пор ушли десятки классных комментаторов.

Здоровья и еще миллиона классных репортажей, студий и любых других проявлений как в футболе, так и на театральной сцене! Кстати, профессиональный актер, который становится признанным футбольным комментатором, — это большая традиция, корни которой еще в СССР. Так было с классиками жанра — Николаем Озеровым и Котэ Махарадзе. Елагин стал третьим в этом почетном списке. Обязательно почитайте чудесный разговор с юбиляром его тезки Александра Кружкова. Столько тепла, мудрости и жизнелюбия!

День рождения — еще более почтенный, 83-й, — отметил и Александр Нилин, человек, отчасти из-за книги которого «Невозможный Бесков» я захотел стать спортивным журналистом (вот как, оказывается, можно писать!). А его вышедшие уже позже книги о Стрельцове и Воронине, возможно, вообще лучшее, что написано о футболе на русском языке. Подражать Нилину бессмысленно, стиль у него абсолютно индивидуальный. И пишет он непросто. Надо вдумываться, шевелить мозгами. Что делать мы, как иногда кажется, разучились. А зря. Позвонил ему в Переделкино, поздравил, тепло пообщались. Звучит бодро. Жду с нетерпением его новую книгу, которую он пишет, — а вам пока настоятельно советую прочитать предыдущие. Здоровья, Александр Павлович!

Другая новость, международная, — грустнее, но грусть это тоже светлая. Буффон закончил. В 45 лет. В той же «Парме», в которой и начинал. Хотя «Парма», конечно, сейчас совсем другая. Зато Джиджи никогда себе не изменял. Так надо заканчивать. Так надо играть. Так надо жить.

Спасибо, Буффонище! В том числе и за то, что мы могли видеть его победу в Москве — в 99-м году «Парма» Джанлуиджи выиграла финал Кубка УЕФА у «Марселя» в «Лужниках», и это был первый еврокубковый финал в истории России. Мне посчастливилось на этом матче побывать. А Буффону желаю не потеряться в послеигровой жизни. Ведь как надо любить футбол, чтобы доиграть до 45 лет и все это время не терять мотивации.

За радостью и светлой печалью этой недели следует удивление. Евроудивление. Во-первых, фарерский «Клаксвик» в квалификации Лиги чемпионов не ограничился проходом «Ференцвароша» Станислава Черчесова (что повлекло за собой его отставку), но и продолжил список жертв чемпионом Швеции «Хекеном». Он был обыгран островной командой, в национальном первенстве выигравшей все до единого матчи, в серии пенальти после двух ничьих.

Автор дубля в ворота венгров Анри Фредериксберг, глава отдела продаж крупной рыбоперерабатывающей фирмы на Фарерах, в ответной встрече с «Хекеном» сделал хет-трик. У человека, не являющегося профессиональным футболистом, уже пять мячей в отборочном турнире Лиги чемпионов! Фантастическая история, и надеюсь, что она продолжится. С удовольствием бы увидел «Клаксвик» в групповом турнире ЛЧ. Это дало бы всем клубам мира вдохновляющий пример того, что в футболе возможно вообще все.

Во-вторых, кипрский «Арис» в той же квалификации ЛЧ дважды покромсал белорусский БАТЭ (когда-то обыгрывавший «Баварию» в сезон ее требла и игравший вничью в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в группе ЛЧ) в мелкую стружку с общим счетом 11:5. Это заставит пристальнее следить за командой Алексея Шпилевского — молодого тренера, которого ряд уважаемых мною футбольных людей уже не раз называли перспективным тренером. Другие, правда, относятся к нему более скептически, считают слишком уж рьяным адептом прессинг-философии «Ред Булл» и Ральфа Рангника. Что ж, понаблюдаем. Пока же мне очень понравилось, что хоть белорус и находился в данном случае в противоположном лагере с белорусским клубом, который разгромил, но присоединился к БАТЭ, почтившему память своего президента Анатолия Капского.

А еще оказалось, что кипрскому клубу можно забивать 11 голов в двух матчах и без Кокорина, признанного в прошлом сезоне лучшим игроком чемпионата Кипра. Он, конечно, молодец, но еще вопрос: Александр, ныне пытающийся пробиться в состав «Фиорентины», помог команде стать чемпионом или команда ему — заиграть, как в лучшие времена?

Милан Гайич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гайичу отменили удаление. А как вернуть сейв с пенальти Акинфееву?

РПЛ тоже не обошлась без новостей. Но они в основном следствие того самого скандала в матче «Ахмат» — ЦСКА, который поразил даже видавших виды людей футбола.

Во-первых, радует, что и РФС, и РПЛ не стали замалчивать ЧП с Владиславом Безбородовым, в эпизоде с красной карточкой Милану Гайичу и перебитым пенальти нарушившим все регламенты. И футбольный союз, и премьер-лига быстро и четко дали понять, что случившееся — из ряда вон выходящее. В то же время новый судейский начальник, серб Милорад Мажич, публично шельмовать подчиненного не стал — похоже, это, как и у Роберто Розетти, не входит в его систему ценностей. Но сам факт отсутствия назначений как Безбородову, так и ВАР той встречи Сергею Иванову говорит за себя. Интересно, сколько будет продолжаться их остракизм.

И все же продолжаю настаивать на том, чтобы РФС, как он уже часто делал, вынес в публичное поле переговоры между Безбородовым и Ивановым. Чтобы общественность поняла, что же там случилось то ли с техникой, то ли с разумом одного из опытнейших и авторитетных арбитров. Любая недоговоренность порождает кривотолки, и, если аудио не будет обнародовано, это снова породит разговоры о том, почему медиалигу люди смотрят все более, а профессиональный футбол — все менее активно.

Во-вторых, на заседании ЭСК в среду красную карточку Милану Гайичу, естественно, отменили, так как Безбородов ее вынес вопреки протоколу ВАР. В этом не было ни малейших сомнений. Еще бы Игорю Акинфееву сейв с пенальти вернуть. Вот кому должно быть обиднее всех!

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что касается отмены удаления Гайича, то при большом кадровом дефиците, который сегодня мы видим у ЦСКА, перед дерби с «Локомотивом» эта новость не может не порадовать тренерский штаб и болельщиков красно-синих. Переход, например, Виктора Давила из Мексики — скорее всего, дело самого ближайшего времени, но пока он еще не осуществлен.

Другой слот новостей касается «Зенита». «Аль-Хиляль» после нескольких дней всеобщих беспокойств нашел-таки способ перевести клубу из Санкт-Петербурга деньги за Малкома. А вот во «Фламенго» не нашли вариантов заплатить петербуржцам то, что они хотели за Вендела, и перед самым закрытием трансферного окна в Бразилии полузащитник внесен в заявку «Зенита» на сезон.

С одной стороны, насильно мил не будешь. Если Вендел рвется из России и все для себя уже решил, то, даже оставшись волей обстоятельств в «Зените», будет валять там дурака, и это может негативно повлиять на всех. С другой, тут может пригодиться дипломатический талант Сергея Семака, который сможет убедить Вендела полностью переключиться на работу и делать все, что он может, чтобы зимой его все-таки купили. Да и земляки-бразильцы с той же целью могут на полузащитника воздействовать.

Вендел за последние годы стал фигурой для «Зенита» в центре поля весьма важной, и его — наряду с Далером Кузяевым — отсутствие довольно заметно ударило по игре чемпионов России в середине поля. В этом смысле возвращение бразильца — хорошая новость для зенитовских болельщиков.

Еще один несостоявшийся (по крайней мере на данный момент) переход — Арсена Захаряна в «Страсбур». «Динамо» от предложения французского аутсайдера отказалось, сочтя его недостаточным. В начале нового сезона Захарян выглядит намного лучше, чем в предыдущем, и для бело-голубых его потеря стала бы очень чувствительной. Но если не продать, игрок снова может стать демотивированным, как после сорвавшегося трансфера в «Челси». А теперь уже — и мимо «Страсбура», и, скорее всего, мимо «Лацио», который наверняка привлекает игрока больше французов.

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» набирает обороты

Третий тур подарит публике сразу несколько матчей с хорошими вывесками. Прежде всего — ЦСКА — «Локомотив» и «Зенит» — «Динамо». Матч в Санкт-Петербурге — ремейк весенней схватки в Кубке России, которую «Зенит» дома проиграл, а арбитр Евгений Кукуляк не назначил стопроцентный пенальти в ворота хозяев после фола на Константине Тюкавине. Тогда бело-голубые настаивали даже на том, чтобы рефери прошел детектор лжи. Определенное время Кукуляк пропустил, но теперь судит. Так же наверняка будет с Безбородовым и Ивановым.

Но тот матч был одним из немногих при Славише Йокановиче, который запомнится для «Динамо» чем-то хорошим. И не только по результату, но и по игре: второй тайм бело-голубые тогда провели с преимуществом, хотя играли против гораздо более сбалансированного, яркого и уверенного в себе «Зенита».

Чемпионат при Марцеле Личке гости начали всего с одним очком в двух матчах, но в атаке смотрятся ярко, и чех не ушел в себя, а наоборот, много общается и с командой, и с прессой, объясняет свою футбольную философию и то, чего не хватает пока его новой команде. В частности — лидеров.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересно, продолжит ли Личка начатый в прошлом туре (и весьма успешно) эксперимент с использованием Диего Лаксальта на позиции опорника. Также интригует, кто после трех пропущенных мячей выйдет в центре обороны вместе с Бальбуэна. Мне бы вторым центральным защитником в данный момент виделся Саба Сазонов, еще не надевавший бело-голубую футболку в этом сезоне, но многое говорит за то, что он для «Динамо» уже отрезанный ломоть. Очевидно, что домашний молодежный чемпионат Европы, где Сазонов очень уверенно цементировал действия сборной Грузии, должен стать для него большим шагом вперед в развитии.

Ведущее французское издание L'Equipe сообщило о предметном интересе к Сазонову со стороны «Лиона», а член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин признался, что футболистом интересуется большое число европейских клубов. Так что, в отличие от Захаряна, за которого будут выжимать все до последнего цента, трансфер Сазонова этим летом выглядит очень вероятным. Но ни Фернандес, ни Маричаль пока не убеждают.

ЦСКА с «Локо», клубы — герои прошлой весны, во втором туре дружно победили на выезде. И хотя внешне успех «Локомотива» в Воронеже (4:1) кажется более легким, чем у армейцев в Грозном, сложно пришлось и тем и другим. И пока не сказал бы, что как один, так и другой московский клубы показывают тот футбол, что во второй части прошлого сезона. Поэтому получится ли у них качественная игра — уверенности нет. А центром внимания наверняка станет Наир Тикнизян, который, во-первых, сейчас «в огне», забивает в каждом матче, а во-вторых, в свое время перешел в «Локо» именно из ЦСКА. Отомстит ли «бывшей»?

У двух лидеров, «Краснодара» и «Спартака», матчи вроде бы рядовые. «Быки» начнут тур пятничным матчем дома с «Пари НН», а красно-белые в субботу на выезде сыграют с «Рубином». В теории у команды Владимира Ивича особых проблем возникнуть не должно. Джон Кордоба продавит, Эдуард Сперцян отдаст, да и вообще краснодарцы пока выглядят самой сбалансированной командой лиги. Нижегородцы же, на неделе пополнившиеся динамовцем Владиславом Карапузовым, после домашнего проигрыша «Зениту» сыграли в гостях нулевую ничью с «Уралом», и что-то конкретное об их состоянии пока говорить сложно.

«Спартак» пока по количеству очков превосходит себя по игре — не считая кубкового матча как раз с «Краснодаром». Лихая игра без обороны у обеих команд с «Оренбургом» сменилась натужной — против «Балтики», и как у одних, так и у других команда Гильермо Абаскаля могла и не выиграть.

Вернувшийся в премьер-лигу «Рубин» очень хорошо провел стартовый матч в Москве с «Локомотивом», и ничья скорее стала неудачей именно для гостей, а не для фаворитов-хозяев. Но дома против «Оренбурга» команда Рашида Рахимова выглядела не столь убедительно, и как раз это была скорее ничья, где на победу больше стояли футболисты Иржи Ярошика. Две ничьи — и непонятно, какая из них скорее соответствует реальному состоянию клуба из столицы Татарстана.

И все же ситуация на старте чемпионата необычна тем, что никогда еще на моей памяти с первых туров «Краснодар» не выглядел интереснее любого друга клуба лиги. И если ему в этом сезоне удастся удержать Кордобу и Сперцяна, а ключевые футболисты команды смогут избежать серьезных травм, вижу «быков» одним из главных фаворитов первенства. Они больше не легковесны, разнообразны, непредсказуемы в атакующих действиях, у них в кои-то веки прорастает мужской характер. В весенней части чемпионата они, пригласив Ивича, посеяли — теперь начинают пожинать.