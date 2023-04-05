«По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Разговор с бывшим главным тренером «Химок» Спартаком Гогниевым.

Не забей Мантуан в концовке, о чем бы мы сейчас говорили? Другая песня!

— Что чувствуете на следующий день после отставки (разговор состоялся во вторник. — Прим. «СЭ»)? Облегчение, разочарование, обиду?

— Трезво смотрю на случившееся. В принципе, считаю, руководство приняло правильное решение, предложив мне расстаться. Судьба тренера в команде зависит от результата. А его, к сожалению, не было. В такой ситуации надо что-то предпринимать. Любая перемена, встряска идет на пользу коллективу. Одна история заканчивается, начинается вторая. На душе тепло, никаких обид нет. Мы нормально пообщались с руководителем клуба Туфаном Садыговым, который всегда меня поддерживал. Своей работой в целом я доволен.

— Довольны?

— Да. Многое успели сделать. За эти месяцы вместе с помощниками, спортивным директором просмотрели около 600 игроков. Да даже больше. Считаю, зимой «Химки» хорошо укрепились, пополнились квалифицированными исполнителями. Другой вопрос — в сыгранности. Все-таки футболисты приезжали к нам в разное время, в разном состоянии. Да и тяжело было сразу же добиться игровой дисциплины. Кроме того, сказывался языковой барьер. Ну и травмы вмешались.

— Это вы о ком?

— О болгарине Котеве, на которого рассчитывали в центре поля. Добротный футболист, приехал к нам, но на четвертый день тренировок, увы, надорвал мышцу. Восстановился, начал набирать форму — и опять рецидив... В футболе мелочей не бывает. Такие неприятные нюансы нам сопутствовали.

— Каким получился разговор с Садыговым-старшим?

— Да все нормально прошло. Я ценю руководство «Химок», которое дало мне шанс поработать в РПЛ. Я же тренирую только три года, а уже попробовал свои силы в элитном российском дивизионе. Некоторые специалисты работают по 20-25 лет, но до РПЛ не добираются. Так что мне в какой-то степени повезло. Спасибо Садыгову.

Когда ты приходишь в команду, у тебя в голове уже есть определенный рисунок игры, ты хочешь воплотить свои замыслы в жизнь. Однако некоторые игроки не соответствуют твоим идеям... И через какое-то время ты решаешь, с кем тебе по пути, а с кем лучше расстаться. Нынешние «Химки» — команда, которая формировалась нами. Не сомневаюсь, что она в итоге останется в премьер-лиге.

— Многие не поняли, почему после крупного поражения от «Краснодара» вы сами не подали в отставку.

— Крупный счет в этой встрече зависел от многих вещей. Не только от тактики, но и от психологии и везения. Я понимал, что первые четыре тура этой весной станут решающими.

— В итоге вы набрали одно очко.

— Давайте по порядку. В первой игре мы встречались со своим прямым конкурентом — «Факелом». Считаю, переиграли соперника. Забей Мирзов пенальти на 20-й минуте, все могло сложиться по-другому. Не исключаю, что в таком случае могли бы даже крупно победить. Разобрали «Факел» по полочкам до матча. Были полностью готовы к этой встрече. Но сыграли вничью.

— Дальше был «Зенит».

— Нам удалось нивелировать определенные сильные стороны чемпионов страны. После 0:2 вернулись в игру, сравняли счет. Но индивидуальное мастерство футболистов «Зенита» в самой концовке все-таки сказалось... Мантуан забил — 2:3. А теперь представьте. Мы побеждаем «Факел» и не пропускаем от «Зенита» на 90-й минуте. И о чем бы мы сейчас тогда говорили? Совсем другая песня!

— Потом две домашние игры — с «Ростовом» (0:1) и «Краснодаром» (0:6).

— «Ростов» практически ничем не удивил. Все мы объяснили футболистам, как кто должен действовать. Но когда ты остаешься вдесятером... Сами понимаете — сложно показывать яркий футбол. При этом против дончан даже в меньшинстве мы владели мячом! Этот матч можем занести себе в актив.

— А как быть с «Краснодаром»?

— На пресс-конференции я уже сказал о некоторых вещах. К сожалению, допустили ключевые ошибки. Вновь остались вдесятером. Какое-то время сопротивлялись, однако второй мяч «Краснодара» нас добил... И мы в итоге весла бросили. Но если проанализировать эти четыре игры, то в какой-то степени нам не повезло. Стечение обстоятельств.

Не вижу смысла поднимать вопрос о неустойке

— Правильно ли был удален Лысцов в игре с «быками»?

— Да не хочется сейчас в этом ковыряться. Обсуждать конкретные эпизоды. Все ошибаются — и игроки, и судьи. Человеческий фактор. Но как мы можем повлиять на работу арбитров? С другой стороны, о каких-то вещах я молчать не могу. Потому что они повлияли на результаты команды.

— Судьи повлияли на вашу судьбу в «Химках»?

— Повлияли удаления. Вдесятером тяжело добиваться результата. Хотя «Сочи» Курбана Бердыева в игре с «Динамо» показало, что все реально. Но, как я уже заметил, мы против «Ростова» могли и не проиграть. У Гильерме был хороший момент на 85-й минуте, когда он бил головой. Фактор невезения. Что поделать... Но я не сомневаюсь в потенциале этой команды. Просто еще много всяких околофутбольных историй вокруг «Химок». Вот это проблема.

— Когда в тренерский штаб «Химок» пригласили Рината Билялетдинова, сразу пошли разговоры, что при первой же вашей осечке он вас заменит.

— В футболе всегда так. Неудивительно, что сейчас назначили исполняющим обязанности именно его. Билялетдинов не чужой человек для «Химок», уже проработал там какое-то время, знает ситуацию изнутри. Так что все логично. Если звать специалиста со стороны, ему потребуется время, чтобы во всем разобраться. А времени сейчас нет. Да, в клубе существовал план Б, и я это понимал. Ничего тут такого нет.

— Что вы сказали команде при расставании?

— Пожелал всем успехов и удачи. И добавил, что если я кого-то чем-то обидел, то прошу меня извинить. Это правильно. Тренер — тот человек, который должен требовать с подопечных и говорить в глаза негативные вещи, если есть на то основания. Уверен, лучше все говорить в лицо! А не за спиной.

— Это правда, что вы не получите никакой неустойки?

— Для меня как для тренера это вообще являлось делом второстепенным. Нашему штабу не на что жаловаться. Деньги нам платили. Поэтому поднимать речь еще и о каких-то неустойках... Не вижу смысла. Если Туфан Садыгов видит, что ты отдаешься полностью своему делу, он создаст все условия, сделает даже больше, чем обещал.

Глушаков не имел права уезжать до окончания матча, а вечером играть в медиалиге

— Многих шокировала зимняя перестройка состава в «Химках». Почему вы отказались от услуг опытных футболистов — Глушакова, Кухарчука, Тихого, Зуева, Камышева?

— Нет ничего вечного в этом мире. Каждый футболист должен все доказывать здесь и сейчас. Вся моя карьера — игровая и тренерская — направлена на то, что футболист должен работать на 100 процентов на каждом занятии. Я несу ответственность за результат. Если меня что-то не устраивает в работе и отношении подопечного к делу, я ему об этом говорю. Один раз, второй. Но если и потом вижу, что ничего не меняется, мы дальше идем своими путями. Не сомневаюсь, что после перестройки состава «Химки» стали сильнее.

— То есть опытные футболисты, о которых сказано выше, не приняли ваших идей? Саботировали тренировки?

— Я просто понял, что эти игроки нам не помощники. Руководствуюсь принципом: если одна дверь закрывается, две другие открываются. Почти все футболисты, которых вы назвали, уже нашли себе новые клубы, будут там развиваться. Какие проблемы? По футбольным моментам мне что-то действительно не нравилось, я говорил все в лицо. В итоге мы расстались.

— Но не перегибали ли вы порой палку? Так, когда еще в первом тайме матча с «Динамо» заменили Глушакова, сопроводили это фразой, которая попала в эфир: «Домой!» Наверное, опытный футболист может и обидеться на такую реплику...

— Если уж вы хотите поговорить конкретно про Глушакова, то отвечу. Денис — капитан команды, многое прошел в футболе, выступал за сборную. Но, с моей точки зрения, он не имеет права покидать стадион раньше финального свистка и вечером уже играть в медиалиге. Это мое мнение. Футболист-профессионал, который переживает за клуб после крупного поражения, не должен в этот же день играть в медиалиге. Какой вывод я мог сделать из этой истории?

— Какой?

— Значит, человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не все было искренне. Любой футболист в любом клубе обязан оставлять в нем частичку своего сердца! Я такую частичку в «Химках» оставил и благодарен им за полученный опыт.

Об игровой философии

— Вы сторонник атакующего, агрессивного футбола. Не ставите «автобус». Однако перед «Химками» стояла и стоит задача — остаться в РПЛ. Может быть, стоило играть гораздо прагматичнее?

— Уверен, что агрессивный футбол, который мы старались прививать команде, приносит очки. Значит, он, как это ни парадоксально звучит, прагматичный.

— Но счет-то на табло...

— Просто некоторым игрокам, которые уже сформировались, такой футбол был в новинку. Они тяжело перестраивались на новые рельсы. Непросто было донести до них новые идеи. Но опять же — если бы мы сразу одержали победу, если бы один стандарт зашел, второй, то ситуация была бы сейчас другой. Когда идет поражение за поражением, сложнее убедить подопечных в своей правоте.

— Значит, вы считаете, что дело скорее в невезении, а не в том, что вы изначально ошиблись с игровой философией?

— Еще раз донесу свою мысль. Философию в жизнь воплощают на поле игроки. Но некоторым из них не удалось до конца донести наши принципы. Двигались поступательно. Появились проблески игры.

— Вы про матч с «Зенитом»?

— Не только. Мы почти во всех играх превосходили соперников по владению мячом. Создавали моменты. По показателю ХG даже немного превзошли чемпиона страны. Это можно проверить. Но подводила реализация моментов. Если ты играешь в атакующий футбол, нужно зажимать соперника на его половине поля, прессинговать, отжимать пространство. Мне нравится поговорка «Лучшая защита — это нападение».

— Даже после серии поражений вы все равно придерживались этого принципа?

— Единственный раз, когда я от него отошел, — матч с «Краснодаром», который, как вы знаете, завершился со счетом 0:6. «Химки» начали матч в несвойственной манере.

— Почему?

— Понимали, что у «быков» очень опасное трио нападения, особенно Кордоба. Решили сыграть осторожнее. Но... Вообще этот матч сложно анализировать, так как мы еще в первом тайме остались в меньшинстве. А с тем же «Зенитом» в равных составах провели замены. Считаю, Кобесов и Садыгов нас усилили. Мы немного поменяли схему, структуру игры. Только почему-то об этом сейчас никто не вспоминает.

Если говорить обо мне как о тренере в этих четырех весенних турах, то могу сказать, что мы разобрали всех соперников по полочкам, были готовы к их замыслам. Но опять же не сложилось... Обсуждать игру вдесятером очень сложно. Ты уже закрываешься, спасаешься, там уже не до тактики.

«Хороводы», Гудиев вместо Лантратова

— Какая польза от «хороводов» перед подачей угловых и от забеганий при исполнении штрафных?

— Это действительно работает. Но футболисты, которые принимают участие в таких наработках, должны все делать четко — на 100 процентов. Для «хороводов» нужно много времени на тренировках. Его все-таки не хватило. Но я уверен, что такие вещи в футболе эффективны! Поймите одну простую мысль. Можно делать эти «хороводы» 15 раз за матч, но, если человек, который подает угловой, его не подаст как нужно, все теряет смысл. Здесь очень много нюансов.

— Так, может, стоило отказаться от такой практики, раз все может не сработать из-за одной неточной подачи?

— Многие тренеры так и поступают. 15 раз человек не подал в нужную точку — заканчиваем с «хороводами». Я придерживаюсь другого мнения. За что мы любим футбол? За нестандартные ходы. За эффективные и эффектные стандарты. Это надо наигрывать и доводить до автоматизма. Стандарты, розыгрыши мяча от ворот, ауты — это все тренерская работа. В «Алании» это приносило нам результат. Почти каждый угловой, штрафной таил в себе реальную опасность. Могу вам привести один наглядный пример.

— Давайте.

— Возьмите «Урал» Виктора Гончаренко. Сколько голов забила команда, сколько мячей забил Газинский?

— Там Ранджелович подает в нужную точку.

— Ранджелович подает в одну и ту же точку, пятеро бегут в нужные точки. Все отработано до мелочей!

— Вы ни разу не пожалели о том, что еще до зимней паузы поменяли вратаря — Гудиева на Лантратова? Разве Лантратов и в «Локомотиве» не продолжает доказывать, что он один из лучших в РПЛ по игре на линии?

— Смотрите. Я отдаю должное Илье. Он очень многое сделал для «Химок». Я его поменял в перерыве матча с ЦСКА. В раздевалке у нас состоялся определенный разговор. В первом тайме возникла ситуация, когда надо было разыграть мяч от своих ворот, но голкипер этого не сделал. Я посчитал нужным выпустить на второй тайм Гудиева. После игры с Лантратовым мы поговорили и урегулировали недопонимание. У нас с ним нормальные отношения. Рад за него. Он сделал свой выбор и сейчас является первым номером «Локо». Подчеркну: никто не хотел, чтобы он зимой покидал «Химки». Это исключительно его решение. Мы расстались хорошо. Не забуду, что он для нас сделал. Мы одержали одну победу — над «Оренбургом». Так вот, по статистике, соперник нанес много ударов по нашим воротам, но Лантратов был стеной.

— А Гудиевым вы довольны? Ведь в том же матче против «Краснодара» (0:6) именно его ошибка при игре ногами привела ко второму голу.

— Мы рассчитывали и на Гудиева, и на Митрюшкина. Почему играл Виталий? Мы приняли коллегиальное решение с тренером вратарей, руководствуясь анализом проведенных игр на сборах.

— В «Алании» у вас Солдатенко поднимался порой чуть ли не к центральному кругу и выполнял роль центрального защитника. Не просили то же самое делать Гудиева?

— В последнее время — меньше. Два центральных защитника у нас легионеры. Языковой барьер мог сказаться при таком перестроении. Да и времени на наигрыш подобных вещей было мало. Поэтому мы все упростили. Но мое мнение остается неизменным: если команда не умеет выходить из обороны через пас, задействуя и вратаря, никогда не добьется больших успехов. Надо не бояться, надо ломать стереотипы! К сожалению, на наших тренеров оказывается давление, они пляшут от результата. Но зрелищность пропадает... А кто в итоге страдает? Правильно, зритель. Повторюсь, нам не хватает зрелищности!

Многие боятся вылететь. Поэтому я и выступаю за расширение лиги. В РПЛ должно быть минимум 18 команд. У нас в регионах, в провинции есть интересные коллективы. Надо давать им шанс. Посмотрите, какой футбольный бум в Воронеже. А ведь не скажешь, что там ультрасовременный стадион. Давайте делать для людей праздник в наше непростое время!

Никто из соперников нас не удивил

— Не думали зимой пригласить в «Химки» Артема Дзюбу?

— Зимой мы обсуждали кандидатуры всех нападающих, которые были на рынке. Рассматривали различные варианты. Но во главе угла всегда стоит принцип «цена — качество». В итоге мы подумали и решили, что тех форвардов, которые у нас были уже в распоряжении, нам хватит.

— Так вы Дзюбу обсуждали?

— Да. Но решили обойтись своими кадрами.

— Одна победа в 14 турах сильно на вас давила?

— Это давит прежде всего на игроков. Результат делают футболисты на футбольном поле. Тренер отвечает за тактику. Никто из соперников нас не удивил. Мы ко всем хорошо подготовились. Знали, как каждый соперник выходит из-под прессинга, выходит во вторую треть поля, как действует на стандартах. Поэтому нам за свою работу не стыдно. Поймите. Замыслы на поле воплощают игроки, не получилось... А ответственность за результат несет тренер.

— Хотите сказать, что никто вас не переиграл?

— Тактически? Нет.

— А как же, например, 0:5 от «Спартака»?

— Мы начали тот матч очень хорошо. Но потом были допущены индивидуальные ошибки. Сказался гораздо более высокий индивидуальный уровень игроков «Спартака». При этом мы больше владели мячом. А кого признали лучшим игроком матча? Вратаря Селихова. О чем это говорит? Значит, у «Химок» имелись моменты. Но, увы, не переиграли голкипера красно-белых. Это опять же о проблесках в нашей игре. Но все же обращают внимание на итоговый счет.

Результат, конечно, влияет на психологию ребят. А крупный счет — тем более. Помню, мы на сборах играли против «Оренбурга». Создали за матч 14 голевых моментов. Но уступили. Все упирается в реализацию.

Садыгов, реакция на гол в ворота «Динамо»

— Какой потенциал у нападающего Ильи Садыгова?

— Это молодой футболист, перспективный. Сын нашего руководителя. У него есть огромное желание играть в футбол. Другое дело, что ему надо конкурировать с остальными. По самоотдаче к нему вообще никаких вопросов. На каждой тренировке выкладывается на 100 процентов. У парня правильное отношение к футболу.

— Садыгов-старший просил вас ставить своего сына в состав?

— Давайте так. У нас есть руководитель, который содержит ФК «Химки». Он платит зарплату. Серьезных задержек не было. Но Туфан Садыгов никогда не влезал в состав и не говорил, что вот этот футболист обязательно должен выйти на поле. Давайте проанализируем состав на последние четыре матча.

— Давайте.

— Против «Факела» Илья Садыгов остался в запасе. В матче с «Зенитом» вышел на поле при счете 0:2. Против «Ростова» он играл с первых минут, так как этого заслуживал, но мы заменили его еще в первом тайме, потому что остались вдесятером. До этого момента он отдал четыре точные передачи и выглядел весьма неплохо. Против «Краснодара» он вышел на замену уже при счете 0:5. Вот и все. Считаю, Илье приходится справляться с психологическим давлением ввиду статуса его отца. Но почему я не должен давать ему шанса, если он выходит против «Зенита» и усиливает игру? Почему все время обсуждают его? Вообще мы старались в «Химках» подтягивать молодежь. Того же Гошу Каргинова.

— Почему вы так эмоционально радовались голу Садыгова с пенальти в ворота «Динамо»? Ведь счет стал 1:6.

— Объясняю. Проиграть 0:6 или 1:6 — для меня как для тренера все-таки разные вещи. Но были и другие факторы. В перерыве меня спровоцировали в подтрибунном помещении. Второй тайм я уже смотрел из ложи. Рядом сидели динамовские болельщики. Нам забивали голы. А меня все время снимали на телефон. Люди уже забыли про футбол, а наблюдали только за моей реакцией, за моими эмоциями. Это очень неприятно, это реально напрягает. А твоя команда еще и пропускает один мяч за другим... Однако сработали замены. Выпустили Дулаева и Садыгова — забили один гол. Поэтому я так эмоционально и отреагировал.

— А вы считаете, что в перерыве того матча журналист Сергей Дурасов вас провоцировал? Вы же возмущались: мол, кто тебе подсказал такие вопросы задать...

— Я не знал, что нас снимали. Мы говорили с ним тет-а-тет. Но кто-то это почему-то заснял. Это неправильно. Мы все с ним прояснили. Просто сами вопросы были не о футболе. Это мне не понравилось. Нельзя никогда выносить сор из избы. То, что происходит внутри клуба, пусть там и останется. Это коллектив, это семья!

Мне не за что извиняться перед Тихим

— Но в итоге в Сеть попала аудиозапись вашего эмоционального разговора с Тихим и Гулиевым. Кто ее слил?

— Мне это даже не интересно. Зачем мне в этом разбираться? Тот, кто вынес сор из избы, поступил очень плохо... С этим еще нужно жить потом, просыпаться, вставать... Если люди считают, что так правильно... Ну не знаю.

— Почему вы так общались с футболистами? Что вас так вывело из себя?

— Повторюсь. Не вижу смысла говорить о внутренней жизни клуба. Все знают, что я всегда открыт для диалога с футболистами, сам говорю все людям в лицо и хочу от игроков того же... А когда появляется такая аудиозапись в интернете... Неправильно это все! Во главу угла надо ставить клуб, руководителей, тренера. Должна быть субординация. А ты как футболист должен на 100 процентов выкладываться. По-другому не бывает! К тому же если ты проигрываешь из раза в раз и идешь на предпоследнем месте...

— Тихий удивлен, что вы даже не извинились перед ним за нецензурную брань.

— Извиняться мне уж точно не за что. Как вы думаете, это я выложил аудио разговора?

— Думаете, Тихий?

— Думаю, что не без его участия.

В команде есть опытные футболисты, приходит новый тренер со своей идеологией. Должны эти игроки подстроиться под идеологию нового наставника или им самим нужно навязать тренеру свои принципы игры?

— Но если Тихий, Глушаков, Кухарчук не могут играть в футбол Гогниева...

— Вы хотите сказать, что такие опытные футболисты не могут перестроиться? Тогда — какие они футболисты? Глушаков вообще-то становился чемпионом России, выступал за сборную. Большой игрок. Так они не могут или не хотят? И в первом, и во втором случае что должен делать тренер? Ничто не вечно в этой жизни! Можно по пальцам одной руки посчитать игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе. Например, Акинфеев. Так что я не понимаю, почему все раздули тему моего расставания с рядом опытных игроков.

Что касается слов Тихого... Если его что-то не устраивало, он мог прийти и сказать все в глаза. А появление в интернете этой аудиозаписи — не дело это все... Не нужно это вообще мусолить. Это внутренняя кухня! Если тренер не видит, что игроки принимают его идеи, он должен что-то предпринять. Дело футболиста — подстраиваться под идеологию тренера. Но никак не наоборот!

Отношения с Гулиевым

— Почему у вас не сложились отношения с Гулиевым? Несколько раз появлялась информация о том, что вы едва с ним не подрались...

— Почему не сложились? Гулиев играл в последнем матче с «Краснодаром»?

— Да. Провел на поле 90 минут.

— Ну вот. Я никак не реагировал на эти публикации. Мне интересен футбол, а не вот эти все новости... Поймите, в любой семье случаются конфликты. Дело тренера — донести до футболиста свои мысли. Если не получается с первого раза, то надо попробовать со второго. Если не получается в легкой форме, можно немного повысить градус общения.

— Но неужели нужно драться?

— Откуда вы это взяли? Не надо цитировать СМИ. Я сам многое вам могу завтра написать. Ну если бы даже подрались... И что? Об этом никто не должен знать, понимаете? В любом клубе происходят конфликты.

— Что-то не слышал про подобные вещи, например, в ЦСКА.

— Не слышали? Так это и прекрасно! Значит, там есть уважение и игроки соблюдают субординацию. А вы думаете, в то время, когда я там выступал, внутри команды не возникало стычек? Возникали. Футбол без эмоций мертв. Но ничего такого не вылезало наружу. Вот в чем все дело!

Последнее время все обсуждают только конфликты вокруг «Химок». Но и это сойдет на нет. Видна положительная динамика. Исключительно футбольная, понимаете? Так что я с оптимизмом смотрю на перспективы этой команды. Давайте говорить о футболе и все вместе делать его в России ярче.

— Некоторые специалисты считают, что работой в «Химках» вы закрыли себе дорогу в другие клубы...

— Мне не стыдно за нашу работу. Мы сделали много позитивных вещей. Не по себе мне только за результат, да. Не смогли довести свое дело до конца. Но получили хороший опыт, будем двигаться дальше. А мнение экспертов... Это их мнение. Как же вам объяснить... Показатель работы тренера — это не всегда результат, он приходит с кропотливой работой. Нужно еще говорить и о росте футболистов, о прогрессе молодежи. Нам надо было стабилизировать состав, на это ушло время.