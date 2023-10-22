«Литвинов сильнее Баринова. Клаудиньо чуть лицо не разбили — даже желтой нет!» Орлов — о «Спартаке» и «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов — о победах «Спартака» и «Зенита» в 12-м туре РПЛ.

Лучшая игра «Зенита»

— «Зенит» победил «Крылья» на классе — 3:1. Хороши были Родригао и Кассьерра. Они явно прибавили, пауза на сборные пошла им на пользу. Гол Кассьерры отменили, но он все равно остается пока лучшим бомбардиром сезона. Бросается в глаза, что колумбиец действует теперь гораздо увереннее, эффективнее взаимодействует с полузащитниками — Венделом, Клаудиньо. Родригао надежен сзади и начинает атаки. С первым пасом у бразильца проблем нет. Это важно.

«Зенит» вообще имеет возможность варьировать свою игру в обороне. Вышел на замену Караваев, и питерцы перестроились на три центральных защитника. Но атака от этого в качестве не потеряла. Как раз наоборот.

Я бы не критиковал «Крылья» за такое поражение. В первом тайме самарцы мне очень понравились, заслуживают похвалы. Борьба на каждом участке поля, высокая плотность, контроль мяча! Но сил на все 90 минут не хватило. Слишком энергозатратной игра получилась для подопечных Игоря Осинькина. Ну подустали ребята — что поделаешь. Показательный эпизод — третий гол хозяев. Бейл — очень добротный защитник, но проиграл единоборство свежему Ерохину, который отдал голевой пас свежему Мостовому.

Кстати, возвращение в строй Андрея — серьезное подспорье для «Зенита». Мостовой точно усилит атакующую линию питерцев.

Вильмар Барриос и Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»

Это, наверное, лучший матч команды Сергея Семака в этом сезоне. Все сыграли ровно, никто не выпал! Если оценивать игру «Зенита» по европейским меркам, то можно смело поставить четверку с плюсом.

Из трех мячей сине-бело-голубых я бы выделил первый. Вертикальный пас из глубины Бариоса, затем нога, здорово подставленная Сергеевым. Очень хороший розыгрыш! Иван нашел щелочку, куда и протолкнул мяч на Вендела.

Что касается судейства, я не понял, почему Рахмановича не наказали. Знаете, балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Конечно, не все, но таких примеров, увы, хватает. Босниец же мог разбить бразильцу лицо! Ну что это за откровенный удар локтем?! Все это видели, а судья даже желтой не показал...

Клаудиньо — молодец, не вышел из себя. Поднялся, продолжил обострять, выдавать острые передачи. Правильная реакция. Посмотрите, как много они бегают с Венделом. Всегда открыты для приема мяча, предлагают себя. Таких футболистов очень мало в нашем чемпионате. Полузащита «Зенита» по-прежнему козырная карта этой команды.

Гонка набирает обороты. «Зенит» вышел на второе место. С «Краснодаром» что-то не то сейчас творится в первых таймах. Матч с «Ростовом» дома «быки» вытащили, победили. Сейчас в Калининграде спасли игру с «Балтикой», увезли ничью. Хотя, мне кажется, хозяева были все же поближе к победе.

То есть все самое интересное еще впереди. Уже 11 ноября нас ждет отличная игра — «Зенит» — «Краснодар»!

Гол Данила Пруцева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мощный матч «Спартака»

«Спартак» подтянулся, мощно сыграл против «Пари НН», заслуженно победил. Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки. Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча? На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника.

Соболев остался в запасе? Не думаю, что это воспитательная мера. Абаскаль же сам себе не враг. Это все скорее было сделано из каких-то тактических соображений. Александр хорошо вошел в игру после перерыва. Он прибавляет, чаще смещается во фланги, работает на поле, борется. Конечно, Соболев подвижнее того же Дзюбы, однако Артем не утратил своих козырей: умеет зацепиться за мяч, скинуть. Дзюба, конечно, полезен для «Локо».