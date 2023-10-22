Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

«Литвинов сильнее Баринова. Клаудиньо чуть лицо не разбили — даже желтой нет!» Орлов — о «Спартаке» и «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Руслан Литвинов в матче «Спартак» — «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Комментатор Геннадий Орлов — о победах «Спартака» и «Зенита» в 12-м туре РПЛ.

Лучшая игра «Зенита»

— «Зенит» победил «Крылья» на классе — 3:1. Хороши были Родригао и Кассьерра. Они явно прибавили, пауза на сборные пошла им на пользу. Гол Кассьерры отменили, но он все равно остается пока лучшим бомбардиром сезона. Бросается в глаза, что колумбиец действует теперь гораздо увереннее, эффективнее взаимодействует с полузащитниками — Венделом, Клаудиньо. Родригао надежен сзади и начинает атаки. С первым пасом у бразильца проблем нет. Это важно.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Крылья Советов

«Зенит» вообще имеет возможность варьировать свою игру в обороне. Вышел на замену Караваев, и питерцы перестроились на три центральных защитника. Но атака от этого в качестве не потеряла. Как раз наоборот.

Я бы не критиковал «Крылья» за такое поражение. В первом тайме самарцы мне очень понравились, заслуживают похвалы. Борьба на каждом участке поля, высокая плотность, контроль мяча! Но сил на все 90 минут не хватило. Слишком энергозатратной игра получилась для подопечных Игоря Осинькина. Ну подустали ребята — что поделаешь. Показательный эпизод — третий гол хозяев. Бейл — очень добротный защитник, но проиграл единоборство свежему Ерохину, который отдал голевой пас свежему Мостовому.

Кстати, возвращение в строй Андрея — серьезное подспорье для «Зенита». Мостовой точно усилит атакующую линию питерцев.

Вильмар Барриос и Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

Это, наверное, лучший матч команды Сергея Семака в этом сезоне. Все сыграли ровно, никто не выпал! Если оценивать игру «Зенита» по европейским меркам, то можно смело поставить четверку с плюсом.

Из трех мячей сине-бело-голубых я бы выделил первый. Вертикальный пас из глубины Бариоса, затем нога, здорово подставленная Сергеевым. Очень хороший розыгрыш! Иван нашел щелочку, куда и протолкнул мяч на Вендела.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Радость футболистов-хозяев. Вендел остудил «Крылья». «Зенит» — уже второй

Что касается судейства, я не понял, почему Рахмановича не наказали. Знаете, балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Конечно, не все, но таких примеров, увы, хватает. Босниец же мог разбить бразильцу лицо! Ну что это за откровенный удар локтем?! Все это видели, а судья даже желтой не показал...

Клаудиньо — молодец, не вышел из себя. Поднялся, продолжил обострять, выдавать острые передачи. Правильная реакция. Посмотрите, как много они бегают с Венделом. Всегда открыты для приема мяча, предлагают себя. Таких футболистов очень мало в нашем чемпионате. Полузащита «Зенита» по-прежнему козырная карта этой команды.

Гонка набирает обороты. «Зенит» вышел на второе место. С «Краснодаром» что-то не то сейчас творится в первых таймах. Матч с «Ростовом» дома «быки» вытащили, победили. Сейчас в Калининграде спасли игру с «Балтикой», увезли ничью. Хотя, мне кажется, хозяева были все же поближе к победе.

То есть все самое интересное еще впереди. Уже 11 ноября нас ждет отличная игра — «Зенит» — «Краснодар»!

Данил Пруцев забивает гол в ворота "Пари НН"
Гол Данила Пруцева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мощный матч «Спартака»

«Спартак» подтянулся, мощно сыграл против «Пари НН», заслуженно победил. Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки. Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча? На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника.

Квинси Промес. «Спартак»: Соболев в запасе, травма Промеса и победа над «Нижним»

Соболев остался в запасе? Не думаю, что это воспитательная мера. Абаскаль же сам себе не враг. Это все скорее было сделано из каких-то тактических соображений. Александр хорошо вошел в игру после перерыва. Он прибавляет, чаще смещается во фланги, работает на поле, борется. Конечно, Соболев подвижнее того же Дзюбы, однако Артем не утратил своих козырей: умеет зацепиться за мяч, скинуть. Дзюба, конечно, полезен для «Локо».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:0
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
7
Обсудить
Читайте также
Горшков о возможном переходе Осинькина в российский топ-клуб: «Такое уже могло быть... Но мне не хочется, чтобы он уходил из «Крыльев»
Россиянин Котов проиграл французу Монфису в финале турнира в Стокгольме
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Египетские пограничники получили ранения из-за попадания осколков снаряда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Орлов: «Спартак» мощно провел матч с «Пари НН». Литвинов должен играть в сборной»
«Ростов» вернулся! Разгромил «Ахмат» и прервал кошмарную серию
Орлов: «Не понял, почему Рахмановича не наказали за момент с Клаудиньо. Балканцы нередко действуют испотдишка»
Орлов: «Зенит» провел пока лучший матч в сезоне. «Крылья» здорово провели первый тайм»
Тарханов заявил, что ожидал от «Пари НН» более агрессивной игры против «Спартака»
Дьяков: «Соболев был вообще не заметен на поле в матче с «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел остудил «Крылья». «Зенит» — уже второй

«Ростов» вернулся! Разгромил «Ахмат» и прервал кошмарную серию