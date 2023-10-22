Соболев vs Абаскаль: раздуется ли новый спартаковский скандальчик в пожар очередной революции?

Обозреватель «СЭ» перед матчем «Спартак» — «Пари НН» рассуждает о неприятной ситуации между тренером и форвардом.

Без разницы, Федун или «Лукойл»: без скандалов «Спартак» не может

Удивительная все-таки команда современный «Спартак» и все, что ее окружает. Леонид Федун управляет всей этой структурой или коллективный разум «Лукойла», кто бы в нем ни тренировал, ни играл, ни был гендиректором — спокойствия и стабильности долго быть не может. Вот и новый скандальчик подоспел — с участием ведущего форварда Александра Соболева и главного тренера Гильермо Абаскаля.

Пока — с суффиксом «чик». Но во что он может раздуться — одному футбольному богу ведомо. И в связи с этим домашняя игра в воскресенье против «Пари НН» приобретает еще большее значение. А оно и в турнирном смысле было немалым.

Вот кто в межсезонье, после третьего места красно-белых и труднейшего выигрыша нижегородцев в стыках у «Родины», мог представить, что после 11-го тура нового первенства команда Сергея Юрана будет в таблице идти выше именитого соперника? Да, у «Спартака» (как и у ЦСКА, и у «Динамо») столько же очков, но мы же представляем себе в сравнении возможности любого из московских клубов — и Нижнего. И можем оценить, для кого текущее место и количество очков — большой успех, а для кого — если не провал, то очевидная неудача.

Юран за 20 лет тренерской карьеры еще ни разу не получал возможности поработать с российским топ-клубом. При этом он и в свежем интервью «СЭ» не скрывал своего желания выйти на этот уровень. Своими результатами он на такое приглашение — не знаю уж, из какой команды, — нарабатывает. А насколько принципиальным будет для него матч с командой, в составе которой он когда-то становился чемпионом России и выигрывал шесть матчей из шести в группе Лиги чемпионов, представить несложно. Бывших спартаковцев не бывает!

Гильермо Абаскаль и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но вернемся к Соболеву и Абаскалю. В этой ситуации абсурден уже сам повод к публичному взвинчиванию этой темы. Мой коллега Иван Карпов раскопал, что на неделе перед дерби с ЦСКА испанец отстранил форварда от тренировок — в связи с тем, что тот не пришел на общекомандный завтрак. Это вызвало концентрацию репортерского внимания как раз на теме таких завтраков — я, например, вспомнил, что после прихода в сборную России Гуса Хиддинка одним из самых приятных нововведений для футболистов был отказ от этой обязаловки. Особенно значимо это было в день игры, когда каждому игроку важно находиться в лучшем состоянии.

И это было одним из маленьких, но принципиальных нюансов, позволивших игрокам сплотиться вокруг голландца. Ведь у всех разные организмы. Кто-то «жаворонок», кто-то «сова», один вырубается в десять вечера и в шесть утра уже бодр, а другого (типа меня) и в 8.30 домкратом не поднять. И самое мучительное для меня, когда спикер назначает интервью на утро, когда мозги еще совершенно не варят. Еще ничего, если онлайн, но если и ехать куда-то надо...

В строку легло и интервью с детским тренером Соболева, где тот рассказывал, что маленького Сашу невозможно было уложить и так же невозможно поднять. Все стало ясно: чистая «сова». Не скрою — в Telegram-канале, прочитав все эти новости и интервью, рассудил, что эта история лишний раз говорит о неопытности Абаскаля, которому надо завязывать с этими бессмысленными командными завтраками.

Такой была оперативная реакция, а когда начал сам наводить справки, то обнаружилось, что никаких обязательных общекомандных завтраков в одно и то же время в «Спартаке» нет. Игроки могут приходить туда в любое время от восьми до десяти утра. А не приехал Соболев на другое командное мероприятие. Такое и с ним, и с другими бывало и раньше, но тогда Абаскаль мог посмотреть на это сквозь пальцы. Но тут, после желтой карточки, не позволившей форварду участвовать в дерби с ЦСКА, нашла коса на камень.

Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Промедления в Самаре

У меня вообще не было в мыслях оправдывать нападающего — как раз после того сверхлимитного предупреждения в Самаре. Главная моя претензия к Александру — отсутствие самоконтроля на поле, чего человек, претендующий на звание серьезного и важного для команды футболиста, позволить себе не вправе. И на эту желтую он долго нарывался — два раза судья его простил, на третий не стал.

Но. Не по отношению к Соболеву, подчеркиваю, это «но», там все понятно и однозначно. Я разговаривал с несколькими тренерами, и их в чисто профессиональном плане удивляет одно. У любого тренера на автомате во время текущей игры должна быть мысль и о следующей. Уж категориями двухходовок они просто обязаны мыслить. Так вот, как только счет в Самаре стал 0:3 и шанс отыграться, следовательно, исчез, Абаскаль должен был прямо перед свистком о вводе мяча с центра поля поменять Соболева. Потому что давно уже было видно, что желтая маячит, а это пропуск дерби. Гильермо об этом либо забыл, либо зачем-то еще решил взять паузу, что при 0:3 в последней четверти матча (в отличие от 0:2) было совершенно бессмысленно. И через две минуты желтая случилась.

Конечно, в первую очередь виноват Соболев. Но во вторую — Абаскаль. Он повел себя как болельщик (мол, мы еще можем отыграться!), а не как тренер, который обязан смотреть на ход вперед.

А дальше уже тренер начал вспоминать игроку и другие провинности — была ведь еще и неприятная история с цитатами экс спортивного директора «Спартака» Александра Шикунова на основании его разговора с Соболевым после безнадежного проигрыша «Краснодару». Там была фраза: «Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем». Затем и сам Соболев, и Шикунов опровергли факт этой фразы — мол, его неправильно поняли, — но это было больше похоже на желание сделать хорошую мину при плохой игре. И Абаскаль не запомнить этого не мог.

Уверен — не будь желтой карточки в Самаре и этой цитаты менее чем месяцем ранее, не всплыла бы до такой степени и тема неявки на командное мероприятие. Слишком много косяков за начальный отрезок одного сезона!

Шамар Николсон. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где тогда логика расставания с Николсоном и Бальде?

И тут я вижу еще одну важную связующую ниточку. Многие за текущими событиями уже успели забыть дерби с тем же ЦСКА в конце прошлого сезона — столкновение с Виллианом Рошей, неприличный жест, удаление, дисквалификация. Это был очень серьезный прокол, и Абаскаль тогда еще сказал, что у него с Соболевым после этого был жесткий разговор.

И вот если увязать его и эту желтую карточку в Самаре, выводя за скобки все эти завтраки, отношение к остракизму друга Соболева Георгия Джикии и прочие нефутбольные темы, то Абаскаль имеет право на большое недовольство Соболевым. В первую очередь по футбольно-дисциплинарной линии «удаление с ЦСКА — желтая в Самаре — пропуск ЦСКА».

С другой стороны, Абаскаль сейчас не может Соболева не ставить, потому что ему элементарно нет замены! И не думаю, что отправки из команды Шамара Николсона и Кейта Бальде производились клубом вопреки мнению Гильермо. По крайней мере никто про это ничего не говорил, и сам испанец в двух больших интервью, в том числе «СЭ», никаких намеков на недовольство в связи с этим не высказывал. Выходит, это делалось с его одобрения, поскольку у Абаскаля в «Спартаке» достаточно серьезные полномочия.

Тогда я перестаю вообще что-либо понимать. Сюжет такой, что Абаскаль с весны недоволен Соболевым. Точно — с дерби, когда тренер сказал: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан. Если такое повторится, то человек просто не будет играть». Сделал ему таким образом последнее китайское предупреждение (ну, или предпоследнее).

Сугубо по футболу к Александру особо вопросов нет, тут можно вспомнить и недавнюю минимальную победу над «Динамо» с его блистательным голевым пасом. Но есть — и большие — по дисциплине, и не было никаких гарантий, что они быстро решатся. И тут из команды отправляют Николсона и Бальде, и на смену Соболеву останется один, совсем молодой и нестабильный, Павел Мелешин. А до зимнего окна еще уйма времени.

Как, почему, где тут хоть какая-то логика? Не понимаю. Как и то, что во всей этой ситуации делать.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ситуация «заиграна» или это только начало?

Задумываюсь и о том, не раздута ли ситуация в принципе. Ведь история с завтраками уже заиграна, она была до ЦСКА, до сборной, а после нее Соболев — мне это вчера подтвердили — вернулся к тренировкам в общей группе. То есть, может, там и обсуждать уже нечего, а тут вдруг закипели страсти по тому, что уже проехали.

Но это «Спартак», и такое вокруг него, боюсь, будет всегда.

И главное в данном случае, чтобы это не была какая-то дымовая завеса перед очередным взрывом, который в миллионный раз разметает в клубе все клочки по закоулочкам, и уходить придется разом всем действующим лицам, и все снова надо будет начинать с нуля.

В том, что происходило на протяжении последнего времени между тренером и игроком, вина Соболева однозначно выше — все было видно на поле, в матчах с ЦСКА и с «Крыльями». Но в то же время лично я (повторяю, это сугубо моя точка зрения) считаю, что важность, чтобы в команде остался стержневой игрок атаки Соболев, которому нет замены, тоже выше, чем чтобы в ней остался Абаскаль. Но и клубу принимать сторону несколько раз откровенно набедокурившего игрока нельзя.