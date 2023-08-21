«Зениту» проиграл Абаскаль. Выбор состава на такой матч невозможно объяснить

Сегодня, 00:00
Мнение
«Спартак» ужасно провел главный матч лета, а в первом тайме был особенно плох. Выбор стартового состава на игру — чистое помутнение рассудка у тренерского штаба, иначе это объяснить сложно.
Я вообще перестаю понимать, что делает Гильермо Абаскаль. Судите сами: Дуарте хорош на старте сезона, но его убирают в запас. Хлусевич выдает лучший отрезок в карьере, но приезжает непонятный Рябчук — и Данил тут же садится на скамейку. На его месте я был бы максимально разбит.
Но идем дальше: зачем в важнейшей игре убирать из старта Зобнина и Бонгонду? В чем был сакральный смысл? Мозес пока не показал ничего выдающегося, а Мартинс вообще игрок с достаточно своеобразными игровыми скилами. Зато Игнатов, которого Абаскаль удачно использовал в роли джокера, вышел с первых минут и «привез» перед первым голом «Зенита». А в перерыве заменился, хотя уже в тот момент перестановки Гильермо выглядели как признание собственных ошибок.
Если честно, с ужасом жду приезда Бабича. Есть ощущение, что тренер в очередной раз сразу же отправит новичка в основу. Оставляйте пару Джикия — Дуарте! Пусть наигрываются они, все остальные ненамного сильнее.
Про нападающего мне даже страшно рассуждать. Если Соболев выпадет из игры, кто его заменит в атаке?
Напоследок — вывод для тех, кто уже похоронил «Зенит». Для меня было сразу очевидно: если вернется Вендел, первое место команда Семака никому не отдаст. Бразилец даже не готовился к сезону, но это не мешает ему делать разницу в важнейших матчах нашего чемпионата.
Зато на «Спартак» медали нацепили после нескольких побед над аутсайдерами. Молодцы! Теперь наслаждайтесь мемами и шутками.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0