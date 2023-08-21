«Зениту» проиграл Абаскаль. Выбор состава на такой матч невозможно объяснить

Максим Алланазаров — о провале «Спартака».

Мнение

«Спартак» ужасно провел главный матч лета, а в первом тайме был особенно плох. Выбор стартового состава на игру — чистое помутнение рассудка у тренерского штаба, иначе это объяснить сложно.

Я вообще перестаю понимать, что делает Гильермо Абаскаль. Судите сами: Дуарте хорош на старте сезона, но его убирают в запас. Хлусевич выдает лучший отрезок в карьере, но приезжает непонятный Рябчук — и Данил тут же садится на скамейку. На его месте я был бы максимально разбит.

Но идем дальше: зачем в важнейшей игре убирать из старта Зобнина и Бонгонду? В чем был сакральный смысл? Мозес пока не показал ничего выдающегося, а Мартинс вообще игрок с достаточно своеобразными игровыми скилами. Зато Игнатов, которого Абаскаль удачно использовал в роли джокера, вышел с первых минут и «привез» перед первым голом «Зенита». А в перерыве заменился, хотя уже в тот момент перестановки Гильермо выглядели как признание собственных ошибок.

Если честно, с ужасом жду приезда Бабича. Есть ощущение, что тренер в очередной раз сразу же отправит новичка в основу. Оставляйте пару Джикия — Дуарте! Пусть наигрываются они, все остальные ненамного сильнее.

Про нападающего мне даже страшно рассуждать. Если Соболев выпадет из игры, кто его заменит в атаке?

Напоследок — вывод для тех, кто уже похоронил «Зенит». Для меня было сразу очевидно: если вернется Вендел, первое место команда Семака никому не отдаст. Бразилец даже не готовился к сезону, но это не мешает ему делать разницу в важнейших матчах нашего чемпионата.

Зато на «Спартак» медали нацепили после нескольких побед над аутсайдерами. Молодцы! Теперь наслаждайтесь мемами и шутками.

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