Встряска «Локо» сработала, но выход из кризиса будет долгим. «Торпедо» Талалаева хватило на тайм

«СЭ» рецензирует дерби.

После 0:4 в Сочи Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра настолько оперативно уволили из «Локомотива» (новость на сайте появилась через 15 минут после финального свистка), что казалось: в клубе прорабатывали этот сценарий. А значит, заранее договорились с кандидатами на замену.

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Удивительно, но даже в очевидной ситуации в Черкизово сработали по-другому. По данным «СЭ», решение о кадровых перестановках пришло из РЖД прямо во время матча с «Сочи». И, несмотря на то что о таком финале предупреждали еще год назад, в «Локо» к нему оказались не готовы.

В итоге всю неделю перед дерби в Черкизово зачищали наследие немецкой стратегии. После Цорна и Циннбауэра в отставку подал Александр Плутник — новым председателем совета директоров стал Юрий Нагорных. На следующий день клуб разорвал контракты с Кристианом Меккелем, Мартином Хэммерле, Сашей Мартом и Фадлу Давидсом.

Но так и не сделал главного — должность тренера по-прежнему вакантна. А к важнейшему матчу с «Торпедо» команду готовил Андрей Федоров — бывший селекционер, возглавлявший молодежку «Локомотива» и «Казанку».

Первые решения и. о. тренера железнодорожников тоже показательны. За последние 1,5 года немецкие боссы потратили 11,2 миллиона евро (по данным Transfermarkt) на четырех центральных защитников, чтобы теперь эту позицию закрывал Дмитрий Баринов. Учитывая, что это случилось не первый раз, решение временного коуча неудивительно. Замена Худякова на Гильерме, а также перевод Магкеева в опорную зону тоже читались. Как и то количество проблем, с которыми «Локо» столкнулся в первом тайме.

До перерыва «Торпедо» как минимум играло на равных, а отрезками выглядело лучше. Что только укрепляло эффект от назначения Андрея Талалаева. Да, он возглавил команду впритык и до матча провел лишь пару тренировок (одна из которых — предыгровая). То есть ни о какой закладке базы и новой системе речи не шло. Но изменения в игре слишком бросались в глаза: даже минимума времени хватило, чтобы «Торпедо» прокачало баланс (несмотря на тройку центральных защитников, больше никаких «автобусов», провисающих зон и отсутствия мысли в позиционных атаках), а также прибавило в дисциплине и агрессии.

«Локо» старался играть смело, но действовал слишком неуверенно: ставка на индивидуальные качества Камано, Изидора и Игнатьева ничего не давала, единственный удар из штрафной нанес Тикнизян, а самым опасным моментом к перерыву стал гол Изидора, отмененный из-за офсайда.

Удивительно, что железнодорожники провели настолько слабый первый тайм — даже при Циннбауэре к ним особо не было вопросов. Зато команда хронически заваливала концовки. Федоров объяснил — все дело в психологии.

— Вы хотите, чтобы мы все исправили за три дня? Это невозможно. Первые 15 минут были очень тяжелые. Надо было голову на место поставить, — объяснил после игры и. о. тренера «Локо». — Вы знаете возможности этих футболистов. Они же не разучились играть! Три дня мы работали в основном над психологией, чтобы футболисты сбросили груз ответственности, который давит.

Сбрасывать груз ответственности в дерби пришлось в раздевалке. Команда мощно включилась после перерыва, быстро повела и долго не отпускала «Торпедо». Символично, что забил именно Карпукас — едва ли не единственный футболист «Локомотива», прогрессировавший, несмотря на кошмарный сезон.

План Талалаева, который работал в первом тайме, просто сломался. А «Локо» наконец-то качественно сыграл по счету: отошел назад, а на концовку освежил атаку Педриньо и Миранчуком, с выходом которых команда была ближе ко второму голу, чем к потере очков.

Победа над «Торпедо» стала первой с августа и на время вытащила железнодорожников из зоны стыков. Но очевидно, что с соперниками уровнем выше «Локомотиву» еще долго будет тяжело. А они как раз впереди: «Динамо», ЦСКА, набравший бешеную форму «Урал» и, наконец, «Спартак».

С таким календарем в Черкизово нужно как можно быстрее договариваться с Галактионовым и готовиться к новой битве за выживание. Выход из немецкого кризиса будет очень долгим.