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Сегодня, 21:00

«Спартак» не проиграет «Пари НН», а «Зенит» победит «Крылья». Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Клаудиньо и Гленн Бейл
Клаудиньо и Гленн Бейл.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-полузащитник «Амкара», «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и музыкант Вячеслав Малежик.

«Оренбург» — «Факел»

Томислав Дуймович — 2:0. «Оренбург» интересная команда, которая прекрасно играет у себя дома, даже «Зенит» победила.

Вячеслав Малежик — 2:1. «Оренбург» хорошо играет после ухода Ярошика, команда взбодрилась. «Факел» будет бороться до конца, но ему будет трудно увезти очки.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел

«Рубин» — ЦСКА

Томислав Дуймович — 0:2. Наверное, ЦСКА до сих пор обидно за упущенную победу в дерби. У команды не все хорошо с результатами, много ничейных матчей в последнее время.

Вячеслав Малежик — 0:1. ЦСКА очень часто играет вничью, а нужны победы. Думаю, что гости выиграют с минимальным счетом.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

«Локомотив» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 2:2. «Локомотив» и «Динамо» показывают хороший результат. Команды нашли свою игру и много забивают. Будет яркий матч, в котором никто не захочет проиграть.

Вячеслав Малежик — 2:2. «Локомотив» сейчас веселая команда, как и «Динамо». Думаю, будет результативный матч, который закончится ничьей.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

«Балтика» — «Краснодар»

Томислав Дуймович — 0:2. «Краснодар» оторвался от преследователей, но ему нельзя терять очки в этом матче, потом будут трудные игры в РПЛ против ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Зенита».

Вячеслав Малежик — 1:2. «Краснодар» очень хорош в этом сезоне. Он одержит победу, хотя «Балтика» достаточно успешно играет дома.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Краснодар

«Урал» — «Сочи»

Томислав Дуймович — 2:0. «Сочи» не помогла эмоциональная встряска после прихода Точилина. «Урал» показывает хорошую игру и нормальные результаты, поэтому он должен забрать три очка.

Вячеслав Малежик — 2:0. Очень расстраивает «Сочи», раньше его игры было приятно смотреть. Сейчас команда рассыпается.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Сочи

«Спартак» — «Пари НН»

Томислав Дуймович — 1:1. В «Спартаке» очень напряженная обстановка. Футболистам и тренеру есть что доказывать. Думаю, что будет эмоциональная игра.

Вячеслав Малежик — 2:1. Абаскалю нужно делать все возможное, чтобы остаться в команде. И если его уважают игроки, то они победят.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

«Зенит» — «Крылья Советов»

Томислав Дуймович — 2:0. «Крылья Советов» отлично начали этот сезон, а вот «Зенит» — нет. Действующий чемпион страны должен догонять «Краснодар» до очной встречи, поэтому права на ошибку нет.

Вячеслав Малежик — 2:1. Надеюсь, что «Зенит» не будет так плохо играть, как это было в последних матчах. Ему пора выигрывать — дышат в спину конкуренты, а на первом месте «Краснодар». Думаю, что команда Семака обыграет классную команду Осинькина.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

«Ростов» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 2:1. «Ростов» не очень удачно начал сезон, «Ахмат» — тоже, но он поменял тренера, и результаты улучшились. После успешного прошлого сезона ростовчане, наверное, не хотят бороться за выживание, поэтому сделают все для победы.

Вячеслав Малежик — 1:0. Карпин вернулся из сборной не в лучшем настроении. Поэтому постарается победить не самого простого соперника. «Ахмат» при Ромащенко неплохо идет в чемпионате, будет интересная игра.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

Томислав Дуймович
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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