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«Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты «Химок»
Футболисты «Химок».
Фото ФК «Химки»
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Интервью инвестора подмосковного клуба.

Вчера, 22 мая, после крупной победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в 28-м туре РПЛ, подмосковные «Химки» лишились математических шансов остаться в элите российского футбола. «СЭ» поговорил с главным инвестором клуба Туфаном Садыговым о причинах неудачных результатов, расставании с Юраном и планах вернуться в премьер-лигу.

«Мы вернемся назад. Никакого провала в вылете нет»

— В чем причина неудачных результатов «Химок» в течение всего сезона?

— Да, к сожалению, мы вылетели. Но вернемся назад. Никакого провала в этом нет. Было очевидно, что все к тому идет. И тренерские решения, и административные решения к этому вели. Руководство выравнивало ситуацию, но не хватило времени. Нам повезло меньше, чем всем остальным.

— Какие ошибки видите вы?

— Наверное, ошибка была с назначением Писарева, с высоким доверием Гогниеву. Хотя у Спартака Артуровича хороший тренерский опыт, он очень сильный тренер. К сожалению, он оказался узником ситуации. Он оказался в той команде, которую он не собирал.

— Андрей Викторович заявил, что продолжит работу в клубе, несмотря на вылет. Вы можете это подтвердить?

— Вылет из РПЛ — наш спортивный результат. Это не окончание проекта. У Андрея Викторовича контракт на пять лет. Он продолжит работу до тех пор, пока будет двигать клуб вперед. «Химки» — долгосрочный проект.

Сергей Юран

«При всем уважении к Юрану, он всегда приходил на готовое»

— Не пожалели, что расстались с Сергеем Юраном в начале сезона?

— Абсолютно нет. Если хотите услышать мое мнение, то посмотрите, кого он тренировал. Какой у него опыт? Надо еще посмотреть, спасет ли он «Пари НН».

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— Тем не менее в прошлом году он спас «Химки» от вылета.

— Слово «спасение» тут не применимо. «Химки» спаслись тогда, когда было подписано соглашение и клуб стал частным. При всем уважении к Сергею Николаевичу, он всегда приходил на готовое. Кого он победил в этом сезоне в «Химках»? Слабый «Пари НН», который на тот момент не успел поднять Галактионов, и «Торпедо». Вот его результаты. Если посмотреть через призму тренерского опыта, то Юрана нельзя сравнить с тем же Талалаевым или Рахимовым. Тут все очевидно.

В любом случае желаю Сергею Николаевичу удачи. Пусть у него все получится. Но мы бы с ним не продолжили работать в любом случае. Не увольнять его было нельзя.

Футболисты «Химок»

«Уверены, что досрочно вернемся в РПЛ»

— После вылета «Химки» продолжат существовать? Есть ли стабильные источники финансирования?

— Скажу больше: средства у клуба уже есть. Уверенность в финансовом плане имеется. Тут нет никаких вопросов.

— Бюджет клуба будет уменьшен?

— Уменьшаться бюджет наверняка не будет. Разве что в первой лиге другой лимит на легионеров, этот момент может повлиять. В остальном со всеми футболистами есть долгосрочные контракты. Если они устроят Андрея Викторовича, значит, будут продолжать работать. У нас уже подписан бюджет — больше полутора миллиардов рублей в год. Умножьте эту цифру на пять и получите сумму.

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— Есть ли понимание по будущему тех футболистов, контракты которых истекают этим летом?

— Решение будет принимать тренерский штаб. Если все будет в рамках бюджета, то никаких вопросов нет. Будем учитывать и желание футболистов. Они тоже причастны к такому результату. Играть хорошо с «Динамо», «Зенитом» и «Спартаком» и проваливаться с командами из нижней части таблицы — это неправильно.

— Вы уверены, что в следующем году «Химки» вернутся в РПЛ?

— Конечно. У нас нет конкурентов в первой лиге. Думаю, что мы будем вне конкуренции. С нашим бюджетом нужно выходить в РПЛ. Мы и выйдем. Наш вылет в этом году — стечение обстоятельств и неправильные решения руководства клуба, к сожалению.

Все бывает. И «Динамо» вылетало, и «Спартак». В этом ничего страшного нет. Думаю, в следующем сезоне «Химки» досрочно выйдут в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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