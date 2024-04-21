«Зенит» вымучил победу над «Оренбургом». А петербургский судья не дал команде Семака пенальти

Сине-бело-голубые провели очередной невнятный домашний матч, но добыли три очка.

Этой весной «Зенит» парадоксален. Сине-бело-голубые играют через тайм: вторые половины выездных матчей с «Краснодаром» и «Спартаком» выдались прекрасными, как и целая игра в Екатеринбурге, а также стартовые 45 минут кубковой встречи с «Динамо». Однако в остальном «Зенит» играет в лучшем случае средне, в энергосберегающем режиме.

Пока команда Сергея Семака достигает результата, это нельзя называть проблемой: поговорка «Победителей не судят» как раз для таких случаев. Но складывается впечатление, будто «Зенит» большую часть весны (а то и сезона) использует максимум 50 процентов своих ресурсов.

Яркий пример — матч с «Оренбургом». В предыдущей домашней встрече с этой командой «Зенит» победил со счетом 8:0, но сейчас ни о чем подобном речи не шло. Достаточно сказать, что до перерыва сине-бело-голубые нанесли всего шесть ударов, пять из которых — из-за пределов штрафной, а еще один — с ее линии.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Разумеется, «Зенит» действовал так не по своей прихоти, а из-за соперника. «Оренбург» оборонялся компактно, в защиту регулярно опускался Мансилья и помогал гостям создавать ширину. При этом команда Давида Деограсии подчеркнуто встречала оппонентов только на своей половине поля, что осложняло жизнь «Зениту».

Поэтому вся нагрузка и легла на Клаудиньо. И это совсем не преувеличение: в первые полчаса «Зенит» нанес по воротам Сысуева пять ударов, и все совершил бразильский хавбек. Клаудиньо собрал весь букет: однажды он промазал, в другой раз — попал в защитника, а еще дважды выручал вратарь. Но самой важной, конечно, оказалась пятая попытка бразильца: Кассьерра сбросил мяч партнеру, а он роскошно положил мяч в угол.

Но что произошло после этого? Правильно, «Зенит» бросил играть. Уже через несколько минут «Оренбург» мог сравнять счет — Кержаков отразил мяч в штангу после удара Воробьева издали. Этот звон мог бы дать указание лидерам не бросать атаковать, но они его проигнорировали.

Местами «Зенит» играл неплохо. Например, Артур был активен, часто резал угол и смещался под передачи партнеров. Но, например, Педро провел, пожалуй, свой худший матч за недолгий отрезок в России и в перерыве был заменен на Мостового.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Оренбург» за всю весну не проиграл ни в одном матче чемпионата и, конечно, нуждался в очках, учитывая то, как лихорадочно набирают их конкуренты уральцев. Поэтому Деограсия попытался взбодрить команду перед стартом второго тайма и неожиданно убрал с поля аргентинских лидеров обороны и полузащиты — Переса и Веру.

Встряска пошла на пользу гостям. Они еще и стали применять высокий прессинг, которого не было в первом тайме, и на 50-й минуте едва не забили — Нино грубо ошибся под давлением в своей штрафной, но Кержаков выручил бразильца и «Зенит». Следом мог забить и Воробьев, а в середине второго тайма уже Нино оказался в роли спасителя — защитник вытащил мяч из пустого угла.

«Оренбург» во втором тайме выглядел лучше «Зенита» и вполне мог увезти с Невы ничью. Но и сине-бело-голубые подобрались ко второму голу очень близко: Мантуан нашел руку Прохина в гостевой штрафной, однако арбитр Владислав Безбородов никак на нее не отреагировал. ВАР порекомендовал главному судье подойти к монитору, он пару минут разглядывал эпизод со всех ракурсов, но своего мнения не поменял. Вся скамейка была шокирована таким решением. А пикантности ситуации добавляет то, что Безбородов, как известно, петербуржец и только в этом сезоне стал работать на матчах «Зенита».

Без нервотрепки у хозяев на финише встречи не обошлось. «Оренбург» давно понял, что играть с чемпионом можно и бояться нечего, поэтому стал активнее лезть вперед. «Зенит», напротив, никуда не торопился, а Семак еще и разбавлял добавленное время тактическими заменами.

В последней атаке «Оренбург» имел шанс выгрызть ничью: Кержаков не без труда спас «Зенит» после удара Оганесяна. Но все-таки чемпион победил и сохранил комфортный отрыв от второго места.