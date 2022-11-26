Агент Карраскаля объяснил, почему колумбиец не вышел в стартовом составе ЦСКА в матче с «Сочи»

Футбольный агент Мартин Родригес объяснил, почему полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскал не вышел в стартовом составе ЦСКА в кубковом матче с «Сочи» (2:1). 24-летний колумбиец появился на поле после перерыва.

«Поскольку команда уже решила свои задачи, в составе выходят молодые футболисты», — приводит «РБ Спорт» слова Родригеса.

В нынешнем сезоне Карраскаль провел 17 матчей в составе ЦСКА, в которых забил пять матчей и отдал пять результативных передач.