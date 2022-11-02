«Акрон» разгромил «Пересвет» и вышел в шестой раунд Пути регионов Кубка России

«Акрон» разгромил подольский «Пересвет» на своем поле в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России — 5:0.

В составе тольяттинцев сделал дубль Константин Базелюк, по одному мячу забили Владимир Азаров, Данила Сагуткин и Святослав Кожедуб.

Соперник «Акрона» по шестому раунду Пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени.